Lepas Aura : le concept shooting brake qui bouleverse la stratégie du groupe Chery

Lepas Aura : le concept shooting brake qui boul...

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 09:09 · 2 min de lecture

Le constructeur chinois Lepas dévoile un concept shooting brake spectaculaire qui marque un virage radical par rapport à sa gamme actuelle de SUV familiaux.

Un tournant stylistique radical pour la marque chinoise

Le constructeur chinois Lepas vient de dévoiler un concept-car qui pourrait bien redéfinir son orientation stratégique. Baptisé Aura, ce shooting brake deux portes aux volumes sculpturaux et à l'habitacle élancé préfigure un nouveau langage design pour cette marque encore récente sur le marché européen.

Cette présentation intervient alors que Lepas, marque sœur de Jaecoo et Omoda, n'a commencé à livrer ses premiers véhicules au Royaume-Uni qu'en septembre dernier. Pourtant, l'ambition du groupe Chery pour cette enseigne est claire : conquérir rapidement des parts de marché significatives en Europe.

L'inspiration féline au cœur du design

Le nom Lepas résulte d'ailleurs de la contraction entre "leopard" et "passion". Sans surprise, le concept Aura puise son inspiration dans les mouvements du félin, cherchant à reproduire cette tension musculaire caractéristique juste avant le bond.

Les proportions traduisent cette dynamique :

Un empattement long pour une silhouette étirée

Des porte-à-faux courts qui accentuent l'impression de compacité

Une voie large conférant une posture ancrée au sol

Un ensemble donnant le sentiment d'une voiture prête à bondir

L'élégance sans arêtes comme signature

Contrairement aux SUV Jaecoo au design vertical et aux modèles Omoda de plus en plus anguleux, Lepas revendique une approche qu'elle résume par la formule "élégance sans arêtes". L'Aura pousse cette philosophie à l'extrême avec des formes arrondies et sculptées, dépourvues de plis marqués sur les flancs.

Les projecteurs intègrent la signature "œil de léopard" présente sur tous les modèles de la marque. Plus original encore, la calandre pleine peut afficher des graphiques, éclairages et animations personnalisables selon l'humeur du conducteur. Les blocs optiques arrière, disposés sur la lunette elliptique, offrent également des possibilités de personnalisation.

Une plateforme partagée, un positionnement premium

Techniquement, les véhicules Lepas reposent sur la même architecture T1X que les autres gammes du groupe Chery, notamment les SUV Tiggo. Toutefois, la marque cherche à se démarquer par un positionnement légèrement plus premium que Jaecoo, Chery et Omoda.

Cette stratégie se traduit par des designs plus doux et des finitions intérieures plus soignées. Sur les 739 véhicules Lepas vendus au Royaume-Uni en septembre, la majorité concernait le L8, un grand SUV hybride rechargeable, tandis que les ventes du plus compact L6 démarraient ce mois-ci.

Une calandre qui fera école

La face avant de l'Aura, avec sa large calandre pleine assombrie et son cadre au galbe prononcé, préfigure le style des futurs modèles Lepas. Cette signature visuelle forte devrait permettre une identification immédiate de la marque dans un paysage automobile européen de plus en plus concurrentiel.

Une offensive du groupe Chery tous azimuts

Le concept Aura a été présenté lors d'un événement d'une semaine organisé au siège du groupe Chery à Wuhu, en Chine. L'occasion pour le constructeur de dévoiler également les nouveaux SUV Tiggo X7 et Omoda X, qui adoptent quant à eux une approche plus robuste et orientée lifestyle.

Cette stratégie multi-marques témoigne de l'ambition du géant chinois de conquérir différents segments du marché automobile européen. Avec Lepas, Chery vise clairement une clientèle recherchant élégance et raffinement, tout en laissant entrevoir, avec ce concept Aura, des aspirations plus sportives pour l'avenir.

Reste à savoir si ce shooting brake spectaculaire dépassera le stade du concept-car pour rejoindre les chaînes de production. Une chose est certaine : Lepas annonce ses intentions de ne pas se cantonner éternellement aux SUV familiaux.