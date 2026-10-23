Avatr T09 : le SUV hybride chinois de 1 000 chevaux qui défie Mercedes et BMW

Par Luc Morandini / 23 octobre 2026 à 16:00 · 3 min de lecture

Le constructeur chinois Avatr dévoile son SUV hybride rechargeable T09 de plus de 1 000 chevaux, concurrent direct des BMW X7 et Mercedes GLS.

La marque chinoise Avatr frappe fort avec son nouveau SUV hybride rechargeable T09, dévoilé en concept au Mondial de l'Auto de Paris le 11 octobre. Avec une puissance totale dépassant les 1 000 chevaux, ce mastodonte de 5,2 mètres vient directement défier l'aristocratie allemande sur le segment des grands SUV de luxe.

Une puissance électrisante pour un SUV familial

Le système de propulsion du T09 ne laisse aucune place au doute sur les ambitions d'Avatr. Ce SUV hybride rechargeable combine un moteur thermique 2,0 litres turbo avec trois moteurs électriques répartis sur les deux essieux pour assurer une transmission intégrale performante. La configuration la plus musclée associe un bloc essence de 208 chevaux à trois unités électriques développant respectivement 241, 302 et 302 chevaux.

Cette cavalerie impressionnante permet au T09 d'atteindre une vitesse maximale de 220 km/h, un chiffre étonnant pour un véhicule familial de cette taille et de ce poids. La batterie CATL Freevoy de 71,24 kWh, spécifiquement développée pour les hybrides rechargeables, promet une autonomie électrique de 300 à 330 kilomètres selon le cycle d'homologation chinois CLTC.

Un habitacle pensé pour le luxe et la technologie

L'intérieur du T09 adopte une configuration six places sur trois rangées en format 2+2+2, avec des sièges capitaine individuels à chaque niveau. Cette disposition privilégie le confort et l'exclusivité plutôt que la capacité d'accueil maximale.

La planche de bord intègre un large écran panoramique qui s'étend entre les montants de pare-brise. Cet ensemble numérique combine un combiné d'instrumentation de 26 centimètres flanqué de deux écrans de 43,7 centimètres destinés au conducteur et au passager avant. Sans surprise, Huawei fournit l'ensemble de la technologie embarquée, renforçant le partenariat stratégique entre les trois actionnaires principaux : Changan, le géant des batteries CATL et l'équipementier chinois.

Un nouveau langage stylistique

Le directeur du design Nader Faghihzadeh présente le T09 comme l'incarnation d'un nouveau langage esthétique baptisé Vision Xpectra. Cette évolution marque le passage d'un "luxe sans effort" vers un "luxe respectueux", selon les termes du constructeur. Concrètement, le T09 se veut plus imposant et statutaire que les modèles actuels de la marque, avec ses 5,2 mètres de long et 2 mètres de large.

Un positionnement ambitieux face aux ténors allemands

Avec ces dimensions généreuses, le T09 se place en concurrent direct des BMW X7, Mercedes GLS et du futur Audi Q9. Le prix annoncé en Chine tourne autour de 500 000 yuans, soit environ 70 500 dollars. Un tarif qui devrait logiquement augmenter pour une éventuelle commercialisation européenne, où les taxes et les coûts d'homologation viendraient alourdir la facture.

Le président d'Avatr, Chen Zhuo, confirme que le T09 inaugure une seconde gamme de produits pour la marque. Là où les modèles actuels misent sur un design sportif et avant-gardiste dans la série "Digital", le T09 ouvre la série "Flagship" axée sur le prestige et la présence imposante.

L'Europe dans le viseur, mais pas avant 2027

Si la version chinoise du T09 est programmée pour un lancement commercial en 2026, les marchés internationaux devront patienter davantage. Les spéculations autour du Mondial de Paris évoquent une possible arrivée en Europe après 2027, sans confirmation officielle d'Avatr à ce stade.

Le constructeur n'a d'ailleurs communiqué aucune spécification technique définitive pour les marchés export. Les données de puissance, d'autonomie et d'équipement restent celles homologuées pour le marché chinois. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour connaître les adaptations éventuelles destinées aux clients européens, notamment concernant les normes WLTP plus strictes que le cycle CLTC chinois.

Cette offensive chinoise sur le segment premium illustre l'ambition croissante des constructeurs asiatiques de concurrencer directement les marques allemandes établies, en misant sur l'électrification et la puissance pour séduire une clientèle fortunée en quête de nouveauté technologique.