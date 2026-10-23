BMW Concept 7 Protection : la Série 7 blindée discrète qui résiste aux armes de poing

BMW Concept 7 Protection : la Série 7 blindée d...

Par Laurence Jardin / 23 octobre 2026 à 12:00 · 3 min de lecture

BMW dévoile le Concept 7 Protection, une Série 7 blindée de 603 chevaux conçue pour offrir une protection balistique invisible contre les menaces urbaines.

Le constructeur bavarois BMW vient de lever le voile sur un concept-car particulièrement intrigant : la Concept 7 Protection. Cette Série 7 blindée explore une nouvelle approche de la sécurité automobile en dissimulant une protection balistique sérieuse sous l'apparence d'une berline de luxe parfaitement ordinaire.

Une protection invisible pour les menaces du quotidien

Contrairement aux véhicules blindés traditionnels qui affichent souvent des modifications visibles, le BMW Concept 7 Protection mise tout sur la discrétion. L'objectif est clair : offrir une protection efficace contre les agressions, tentatives de carjacking et autres menaces urbaines sans attirer l'attention.

Ce concept ne vient pas remplacer les modèles Protection actuellement commercialisés par BMW, notamment les versions blindées de la Série 7 et de l'i7 électrique. Il explore plutôt un positionnement différent, centré sur une protection de niveau intermédiaire mais parfaitement invisible.

Une base technique solide : la M760e xDrive

BMW a choisi comme fondation la M760e xDrive, la version hybride rechargeable haut de gamme de la Série 7. Sa motorisation combine un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres avec un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 603 chevaux et un couple de 800 Nm.

Cette mécanique puissante permet au véhicule blindé de conserver des performances dynamiques proches de la version standard, malgré le poids supplémentaire inhérent au blindage. Un point essentiel pour préserver l'agrément de conduite caractéristique d'une Série 7.

La norme BayB : une protection ciblée

Le Concept 7 Protection a été développé selon la nouvelle norme BayB, spécifique aux véhicules de protection civile en milieu urbain. Cette certification se concentre sur les menaces les plus courantes rencontrées en ville, notamment les armes de poing.

Concrètement, le véhicule est conçu pour résister aux munitions 9x19 mm (le calibre le plus répandu au monde) ainsi qu'aux cartouches .44 Magnum, nettement plus puissantes. Ces munitions sont fréquemment associées aux vols à main armée et à la violence urbaine.

Un positionnement distinct des modèles VR9

Cette approche diffère sensiblement des Série 7 Protection et i7 Protection déjà commercialisées, qui bénéficient d'une certification VR9 avec option VPAM 10. Ces niveaux de protection correspondent à un blindage anti-fusil d'assaut et anti-explosion, destiné principalement aux diplomates, chefs d'État et personnalités très exposées.

Le Concept 7 Protection vise quant à lui un public différent : dirigeants d'entreprise, entrepreneurs fortunés et particuliers souhaitant une sécurité renforcée sans le poids et l'apparence d'un véhicule diplomatique.

Un blindage totalement invisible

L'exploit technique réside dans l'intégration parfaite des éléments de protection. BMW a dissimulé de l'acier balistique dans la structure des portières, installé un vitrage pare-balles nettement plus épais, et renforcé la carrosserie avec des composites à fibres haute résistance.

Tous ces éléments restent totalement invisibles de l'extérieur. Les proportions de la berline, son design et même l'aménagement intérieur demeurent identiques à ceux d'une Série 7 standard. "Les dispositifs de protection sont discrètement intégrés au véhicule et préservent l'apparence prestigieuse de la berline de luxe", souligne BMW.

Un système d'interphone intégré

Parmi les équipements spécifiques, BMW a intégré un système d'interphone permettant aux occupants de communiquer avec l'extérieur sans ouvrir une portière ni baisser une vitre. Une fonction particulièrement utile en cas de situation potentiellement dangereuse.

Vers un élargissement de la gamme Protection ?

BMW présente ce concept comme une piste d'exploration pour enrichir sa gamme de véhicules blindés. "Le BMW Concept 7 Protection donne un aperçu de l'expansion potentielle du portefeuille BMW Protection pour des profils d'utilisateurs supplémentaires", indique le constructeur.

Cette approche répond à une demande croissante de sécurité discrète, particulièrement dans les grandes métropoles où les risques d'agression existent sans nécessiter pour autant une protection de niveau militaire.

Pour l'heure, BMW n'a communiqué ni calendrier de production ni grille tarifaire. Il s'agit d'un concept destiné à évaluer l'intérêt du marché pour ce type de véhicule, à mi-chemin entre une berline standard et un véhicule de protection gouvernemental.