Mercedes fait son mea culpa sur le V8 et tease un retour surprise du V12

Mercedes fait son mea culpa sur le V8 et tease ...

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 16:04 · 3 min de lecture

Mercedes reconnaît avoir sous-estimé l'attachement des passionnés aux V8 et laisse entendre qu'un modèle V12 pourrait encore voir le jour prochainement.

Rare moment de transparence dans l'industrie automobile : Mercedes-Benz vient de reconnaître publiquement s'être trompé dans sa lecture du marché. La marque à l'étoile admet avoir sous-estimé l'attachement viscéral de ses clients aux gros moteurs thermiques, particulièrement les V8. Une confession qui intervient après les critiques essuyées par la nouvelle génération de C63 AMG.

Le cas C63 : quand l'innovation ne suffit pas

Lors d'une table ronde avec la presse, le PDG Ola Källenius s'est montré inhabituellement direct concernant la stratégie produit de Mercedes. Interrogé sur la nouvelle C63 S E Performance et son quatre cylindres 2.0 litres turbo hybride rechargeable, il a lâché une phrase révélatrice : "Ce que nous avons peut-être sous-estimé à l'époque, c'est que la communauté des amateurs de V8 est une communauté vraiment solide. Nous n'avons pas réussi à convaincre toute la tribu."

Un aveu rare de la part d'un constructeur premium. Malgré ses 671 chevaux combinés, la C63 actuelle n'a jamais vraiment convaincu les puristes. Le remplacement du V8 biturbo par un quatre cylindres, aussi performant soit-il techniquement, est passé comme une pilule amère auprès des aficionados de la marque.

Le V8 AMG n'est pas mort, mais...

Stefan Weckbach, patron de la division AMG, a confirmé que la marque sportive revenait à ce que ses clients attendent vraiment. "Nous apprenons des réactions de nos clients", a-t-il déclaré. "Nous revenons donc à ce qu'ils aiment : les AMG V8."

Cette annonce s'accompagne d'une confirmation : le CLE63 recevra bien un V8 l'année prochaine. D'autres modèles AMG devraient suivre cette voie, marquant un retour aux fondamentaux de la marque de performance allemande.

Pas de happy end pour la C63

Cependant, les propriétaires de C63 actuels ou potentiels ne doivent pas se faire d'illusions. Mercedes a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de retour en arrière pour ce modèle. La raison ? Pure logique financière. Développer une version V8 de la Classe C actuelle coûterait trop cher pour un modèle déjà bien avancé dans son cycle de vie. Les investissements ne seraient jamais récupérés.

Un V12 dans les tuyaux ?

La vraie surprise de ces déclarations concerne le moteur V12. Interrogé sur un éventuel projet destiné aux clients qui veulent encore douze cylindres, Ola Källenius a répondu laconiquement : "Restez à l'écoute." Une formule qui en dit long sans rien révéler précisément.

Actuellement, Mercedes propose son V12 biturbo 6.0 litres sur deux modèles seulement : la Maybach S-Class et la Classe S blindée Guard, selon les marchés. La marque avait précédemment confirmé que les moteurs douze cylindres resteraient disponibles dans certaines régions aux normes d'émissions moins strictes.

Le Classe G, candidat idéal ?

Si Mercedes envisage effectivement un nouveau modèle V12, le Classe G apparaît comme un candidat évident. Positionné au sommet de la gamme et transformé en véritable symbole de statut social, le SUV cubique méritrait bien douze cylindres sous son capot massif.

L'histoire donne raison à cette hypothèse : Mercedes proposait déjà le G65 AMG avec un V12. Aujourd'hui, seuls des préparateurs comme Brabus installent ce type de motorisation sur le Geländewagen, prouvant que mécaniquement, l'opération est parfaitement réalisable.

Une nouvelle génération du Classe G est actuellement en développement. Recevra-t-elle le précieux V12 ou restera-t-elle fidèle au V8 ? Pour l'instant, seul Mercedes détient la réponse. Mais la déclaration énigmatique du PDG laisse entrevoir qu'un projet existe bel et bien dans les cartons de Stuttgart.

Le grand écart de Mercedes

Ces annonces illustrent le dilemme actuel des constructeurs premium. D'un côté, la nécessité de s'électrifier pour respecter les normes environnementales. De l'autre, une clientèle fortunée qui refuse de renoncer aux sensations des gros moteurs thermiques, particulièrement dans le segment ultra-luxe où l'exclusivité prime sur l'efficience.

Mercedes semble avoir trouvé un compromis : maintenir les gros blocs thermiques sur certains modèles ciblés, tout en poursuivant parallèlement son électrification. Une stratégie pragmatique qui reconnaît la diversité des attentes de sa clientèle, même si elle complique la gestion de gamme et les investissements en recherche et développement.