Denza Bao 5 : le SUV hybride chinois de 544 chevaux débarque en France avec 835 km d'autonomie

Par Sarah Wagner / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Le Denza Bao 5, SUV hybride rechargeable de 544 ch développé par la marque chinoise, arrive sur le marché français avec une autonomie combinée de 835 km.

Le marché français des SUV premium s'enrichit d'un nouveau concurrent venu de Chine. Denza, marque du groupe BYD, lance officiellement son Bao 5 dans l'Hexagone, un imposant SUV hybride rechargeable qui ne manque pas d'arguments face aux références européennes du segment.

Une motorisation hybride rechargeable musclée

Le Denza Bao 5 repose sur la technologie hybride rechargeable DMO (Dual Mode Hybrid), une architecture sophistiquée qui associe trois sources de propulsion. Au cœur du système, un moteur essence turbo de 1,5 litre développant 150 chevaux et 240 Nm de couple assure principalement la production d'électricité.

Cette énergie alimente une batterie Blade de 31,8 kWh ainsi que deux moteurs électriques stratégiquement positionnés : 272 chevaux sur le train avant et 388 chevaux sur l'essieu arrière. Cette configuration à transmission intégrale électrique porte la puissance cumulée à 544 chevaux et 760 Nm de couple, des chiffres impressionnants pour un SUV familial de 4,9 mètres.

Des performances de sportive

Avec une telle cavalerie sous le capot, le Bao 5 affiche des chronos dignes d'une voiture de sport. La version Elegance expédie le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, tandis que la déclinaison Ultimate demande 5,0 secondes pour réaliser le même exercice. Une vélocité remarquable pour un véhicule de ce gabarit, qui se positionne ainsi parmi les SUV hybrides les plus rapides du marché.

835 kilomètres d'autonomie combinée

L'un des atouts majeurs du Denza Bao 5 réside dans son autonomie totale de 835 kilomètres en mode hybride. Le moteur thermique agit comme prolongateur d'autonomie, rechargeant la batterie Blade et alimentant directement les moteurs électriques selon les besoins. Cette polyvalence permet d'envisager sereinement de longs trajets sans contrainte de recharge.

Un châssis sophistiqué pour toutes les routes

Denza a équipé son SUV d'un châssis à largerons et traverses, associé à une suspension hydraulique intelligente DiSus-P particulièrement élaborée. Ce système analyse en temps réel les données de plus de 20 capteurs différents : angle du volant, position des pédales d'accélérateur et de frein, vitesse et orientation des roues, pression et température.

Deux différentiels électroniques et un système de blocage central complètent le dispositif pour optimiser la motricité et le comportement routier. Cette architecture vise à offrir une polyvalence maximale, que ce soit sur route ou sur chemins dégradés.

Un habitacle technologique et raffiné

L'intérieur du Bao 5 mise sur la technologie et le confort. Le conducteur bénéficie d'une instrumentation numérique de 12,3 pouces doublée d'un affichage tête haute. La console centrale accueille un imposant écran tactile de 15,6 pouces (39,6 cm), tandis qu'un écran panoramique dédié au passager avant est intégré face à son siège.

L'assistant vocal réagit aux commandes depuis quatre zones distinctes de l'habitacle. Les audiophiles apprécieront le système audio haute-fidélité signé Devialet, équipé de 18 haut-parleurs dans la version Ultimate, promettant une expérience sonore immersive.

Tarifs et disponibilité en France

Positionné sur le segment premium, le Denza Bao 5 affiche un prix de départ de 76 290 euros pour la version Elegance. La déclinaison Ultimate, mieux équipée, est facturée 86 420 euros.

Cette version haut de gamme s'accompagne d'une garantie étendue : 6 ans ou 150 000 kilomètres pour le véhicule, 8 ans ou 150 000 km pour le système de propulsion, et 8 ans ou 250 000 km pour la batterie Blade. Une couverture rassurante qui témoigne de la confiance du constructeur dans la fiabilité de ses composants.

Les deux versions sont proposées dans une palette variée de coloris extérieurs et intérieurs, permettant une personnalisation selon les goûts de chacun. Le Bao 5 vient ainsi enrichir l'offre des SUV hybrides rechargeables premium, un segment en pleine expansion sur le marché français.