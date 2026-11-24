Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:22 · 2 min de lecture

Hyundai prépare une nouvelle génération de l'Elantra N, confirmant le succès de sa berline sportive compacte lancée en 2021 avec un moteur turbo de 2,5 litres.

La berline sportive compacte de Hyundai s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Alors que la nouvelle génération de l'Elantra standard vient tout juste d'être dévoilée au Salon de Los Angeles, les regards se tournent déjà vers sa déclinaison haute performance : l'Elantra N.

Un succès commercial indéniable

John Simmons, responsable senior de la planification produit chez Hyundai, n'a pas caché son enthousiasme concernant l'avenir de ce modèle. Sans faire d'annonce officielle, ses propos sont éloquents : "Nous adorons [l'Elantra N] en planification produit. Elle génère d'excellents volumes pour nous. Elle obtient une presse formidable parce qu'elle est plaisante à conduire et abordable. Peut-on imaginer une entreprise abandonner une formule aussi gagnante ? Je ne le peux pas."

Lancée en 2021, l'Elantra N a su conquérir un public d'amateurs de sportives accessibles. Son rapport performances-prix particulièrement attractif lui a permis de se démarquer dans un segment où la concurrence est rude.

Un positionnement thermique assumé

Malgré l'engagement croissant de Hyundai vers l'électrification, la future Elantra N devrait conserver une motorisation thermique. Cette orientation s'explique par la volonté de maintenir un tarif accessible, pierre angulaire de la philosophie de ce modèle.

Le constructeur coréen dispose déjà de sportives électrifiées avec les Ioniq 5 N et Ioniq 6 N qui couvrent ce segment. L'Elantra N conserverait ainsi son identité propre avec un nouveau moteur turbocompressé de 2,5 litres selon les informations qui circulent.

Une inspiration rétro-futuriste

Le style constituera un élément majeur de cette nouvelle génération. Hyundai semble vouloir renforcer les liens visuels avec son concept N74, ce coupé aux lignes rétro-futuristes qui fascine les équipes du constructeur.

John Simmons a d'ailleurs souligné cette influence : "Regardez ces formes carrées [sur l'Elantra], elles s'inspirent vraiment du [N74]." La nouvelle Elantra standard affiche déjà des éléments stylistiques empruntés à ce concept, et la version N devrait pousser cette direction encore plus loin avec son traitement design caractéristique.

Un design qui ne laisse pas indifférent

L'actuelle Elantra N a divisé les observateurs avec son esthétique audacieuse. Certains admirent son caractère affirmé, d'autres la trouvent trop exubérante. Cette approche sans concession du design pourrait s'intensifier avec la prochaine génération.

L'association du langage stylistique du concept N74 avec le traitement visuel radical propre à la gamme N promet un résultat spectaculaire. Les éléments aérodynamiques prononcés, les sorties d'échappement imposantes et les détails agressifs caractéristiques de la ligne N devraient gagner en intensité.

Une attente qui ne devrait pas durer

Si Hyundai reste discret sur le calendrier précis, les déclarations de ses responsables laissent entendre qu'il ne faudra pas patienter très longtemps. Avec une nouvelle génération d'Elantra standard qui arrive pour 2027, la version N pourrait suivre rapidement.

Cette stratégie permettrait au constructeur coréen de maintenir sa dynamique sur le segment des sportives compactes abordables, un créneau où il s'est imposé comme un acteur incontournable face aux références européennes et japonaises traditionnelles.