Par Martin Rochard / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Hyundai dévoile la huitième génération de l'Elantra pour 2027, plus spacieuse et puissante, avec une version hybride affichant une consommation record de 2,2 L/100 km.

Hyundai frappe fort avec la huitième génération de sa berline compacte Elantra, dévoilée au salon de Los Angeles 2026. Cette refonte complète marque un tournant stylistique et technique pour un modèle qui entend bien s'imposer face à une concurrence toujours plus féroce dans le segment des berlines compactes.

Un design "Art of Steel" nettement plus affirmé

Fini le profil discret, place au caractère affirmé. Hyundai applique pour la première fois son nouveau langage stylistique "Art of Steel" à l'Elantra, qui gagne en présence et en musculature. Les ailes élargies, le capot allongé et les proportions plus classiques à trois volumes lui confèrent une stature plus athlétique et assumée.

Les dimensions progressent sensiblement : 4,80 mètres de long (+8,6 cm), 1,85 mètre de large (+3 cm) et 1,42 mètre de haut. L'empattement grimpe à 2,75 mètres, soit 3 centimètres supplémentaires qui bénéficient directement à l'habitabilité. Le constructeur coréen revendique même un espace aux places arrière record dans la catégorie, avec 99,3 cm pour les jambes, 95,8 cm au niveau de la tête et 1,43 mètre aux épaules.

Cette nouvelle architecture permet également d'accueillir plus facilement des adultes ou des sièges enfants à l'arrière. Des cadres d'assises avant plus fins libèrent de l'espace supplémentaire pour les passagers arrière, qui profitent également de bouches d'aération dédiées, de ports USB-C et d'une banquette rabattable 60/40 en option. Le coefficient de traînée de 0,26 témoigne par ailleurs d'un travail aérodynamique poussé.

Deux motorisations pour répondre à tous les besoins

Version thermique : efficacité et sobriété

La version essence de la nouvelle Elantra reprend un quatre-cylindres 2,0 litres à cycle Atkinson, optimisé pour l'efficience. Ce bloc Smartstream délivre 147 chevaux et 179 Nm de couple, transmis aux roues avant via une transmission à variation continue intelligente (IVT) avec commandes au volant Shiftronic.

Hyundai a retravaillé cette transmission pour élargir la plage de démultiplication et réduire les frictions internes. L'objectif affiché : une consommation mixte de 6,7 L/100 km pour les modèles chaussés de jantes de 16 pouces. Les valeurs homologuées officielles seront communiquées à l'approche de la commercialisation.

Hybride : performances et consommation record

Plus intéressante encore, la version hybride qui arrivera en 2028 bénéficie d'évolutions substantielles. Le quatre-cylindres 1,6 litre s'associe désormais à un moteur électrique de 45 kW (contre 32 kW auparavant), alimenté par une batterie haute tension passée de 1,32 à 1,49 kWh. La puissance combinée grimpe de 139 à 155 chevaux, pour une consommation visée de seulement 2,2 L/100 km en cycle mixte.

Contrairement à de nombreux hybrides qui misent sur des CVT, Hyundai a opté pour une boîte robotisée à double embrayage à six rapports, gage d'agrément de conduite supérieur. Autre différence notable : la version hybride reçoit une suspension arrière multibras indépendante, là où la thermique se contente d'un essieu de torsion.

Connectivité et intelligence artificielle au rendez-vous

L'habitabilité ne fait pas tout. Hyundai modernise en profondeur l'habitacle avec le système d'infodivertissement Pleos Connect, basé sur Android Automotive OS. Cette plateforme s'articule autour d'un écran tactile Full HD de 12,9 pouces qui adopte une interface personnalisable proche de celle d'un smartphone.

Au menu des fonctionnalités : Apple CarPlay et Android Auto sans fil, services connectés Bluelink, radio satellite SiriusXM, connectivité Wi-Fi et mises à jour over-the-air. L'assistant vocal Gleo exploite l'intelligence artificielle et les modèles de langage pour comprendre les commandes en langage naturel, gérer plusieurs requêtes simultanées et reconnaître aussi bien la voix du conducteur que celle des passagers.

Bonne nouvelle pour les puristes : Hyundai n'a pas cédé à la mode du tout-tactile. Les fonctions audio et climatisation conservent des boutons et molettes physiques. Les finitions supérieures proposent en outre des sièges avant chauffants et ventilés, un siège conducteur électrique avec mémoires, un éclairage d'ambiance et un toit ouvrant panoramique.

Trois niveaux de finition pour chaque motorisation

L'Elantra 2027 sera proposée en trois finitions essence : SE, SEL Sport et Limited. L'hybride 2028 déclinera également trois configurations : SE Blue, SEL Sport Hybrid et Limited Hybrid. Hyundai n'a pour l'instant communiqué ni sur les tarifs, ni sur les consommations officielles EPA, ni sur les dates précises de lancement.

Reste à savoir si cette nouvelle génération franchira l'Atlantique pour conquérir le marché européen, où la berline compacte peine à s'imposer face aux SUV et aux citadines. Avec son gabarit généreux, sa technologie embarquée et surtout sa consommation hybride record, l'Elantra dispose néanmoins d'arguments solides pour séduire les derniers amateurs de berlines tricorps en quête d'efficience et de praticité.