Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

La Kia EV4 GT de 300 chevaux mise sur un simulateur de boîte manuelle et des sons moteur artificiels pour recréer les sensations d'une sportive thermique.

Avec la EV4 GT, Kia prend un virage inattendu dans l'univers des véhicules électriques sportifs. Plutôt que de miser uniquement sur des accélérations décoiffantes, le constructeur coréen a choisi une approche originale : recréer artificiellement les sensations d'une sportive thermique.

Des performances volontairement mesurées

Affichant près de 300 chevaux sous le capot pour un poids dépassant légèrement les deux tonnes, la EV4 GT ne cherche pas à rejoindre la course à l'armement des électriques surpuissantes. Cette retenue est assumée par Kia : certaines compactes sportives à combustion accélèrent même plus fort que cette coréenne électrique.

Cette approche mesurée n'est pas un défaut, mais un choix délibéré. L'objectif du constructeur n'est pas de proposer une énième fusée électrique point-and-shoot, mais plutôt de valoriser deux technologies innovantes : le Virtual Gear Shift et l'Active Sound Design.

Une boîte de vitesses virtuelle bluffante

Le système Virtual Gear Shift constitue le cœur de l'expérience proposée par cette EV4 GT. Il offre deux modes de fonctionnement distincts. En mode automatique, la voiture simule les changements de rapports à la manière d'une boîte DSG sur une thermique. En mode manuel, le conducteur dispose de palettes au volant et doit gérer lui-même les "passages de vitesses".

La simulation va très loin : si vous oubliez de rétrograder ou de passer le rapport supérieur, le système reproduit même un limiteur de régime artificiel. La gestion de la réponse à l'accélérateur et l'ajustement du freinage régénératif pour imiter le frein moteur dans les rapports inférieurs s'avèrent particulièrement convaincants.

Un engagement de conduite retrouvé

L'effet sur l'expérience au volant est saisissant. Avec le système activé, le conducteur se sent nettement plus impliqué qu'en mode de conduite électrique standard. Cette interaction recréée artificiellement ravive une dimension émotionnelle souvent absente des véhicules électriques.

Une bande-son personnalisable à l'extrême

Le second pilier de cette stratégie repose sur l'Active Sound Design, un générateur de sons diffusés via les haut-parleurs de la voiture. Kia offre ici une liberté totale à l'utilisateur.

Pour ceux qui préfèrent une conduite électrique classique, il suffit de laisser la voiture en mode normal et de baisser le volume du générateur. Par défaut, le son reste d'ailleurs discret et évite heureusement les sonorités futuristes dignes d'une soucoupe volante.

Du 5 cylindres au V10

En activant le système Virtual Gear Shift, l'ambiance sonore change radicalement. À bas régime, le ronronnement rappelle le mythique 5 cylindres de la Ford Focus ST d'antan. Mais lorsque les "tours" grimpent, c'est le hurlement caractéristique d'un V10 Lamborghini qui envahit l'habitacle.

L'intensité sonore peut être réglée sur une large plage : au minimum, le système reste subtilement présent ; poussé à fond, il devient hilariquement bruyant et théâtral. Petit bémol pour les amateurs d'esbroufe : contrairement à certains systèmes, le son n'est pas diffusé à l'extérieur du véhicule. Vos voisins apprécieront, les passionnés de bruit moteur un peu moins. Une solution existe toutefois : baisser les vitres et pousser le volume à fond.

Une alternative aux électriques anonymes

Avec cette EV4 GT, Kia propose une réponse intéressante à ceux qui reprochent aux véhicules électriques leur manque d'âme et de caractère. Plutôt que de nier la transition énergétique, le constructeur tente de préserver une part d'émotion et d'engagement au volant grâce à la technologie.

Cette approche séduira-t-elle les puristes ? Rien n'est moins sûr. Mais elle offre au moins le mérite de proposer une alternative crédible entre la performance brute des Tesla Model 3 Performance et consorts, et la conduite parfois trop aseptisée de certaines électriques.