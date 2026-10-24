Hyundai Tucson 2027 : un carton planétaire avec plus de 15 000 précommandes dès le premier jour

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le nouveau Hyundai Tucson 2027 bat tous les records avec 15 045 précommandes le premier jour, porté par un design radical et trois motorisations hybrides.

Hyundai frappe un grand coup avec la présentation de son nouveau Tucson. Le SUV compact coréen, dans sa cinquième génération, vient de pulvériser son propre record de précommandes avec un chiffre impressionnant : 15 045 commandes enregistrées lors de la première journée d'ouverture des carnets. Un démarrage en trombe qui laisse présager un succès commercial retentissant.

Pour comparaison, le Tucson de quatrième génération, lancé en 2020, avait comptabilisé 10 842 précommandes lors de son premier jour. L'augmentation de près de 40% témoigne de l'engouement suscité par ce nouveau modèle au design radicalement revu.

Un design qui ne laisse pas indifférent

Impossible de confondre ce nouveau Tucson avec son prédécesseur. Hyundai a opté pour un langage stylistique audacieux, avec des lignes anguleuses et tranchantes qui marquent une rupture nette avec la génération sortante. Le constructeur coréen assume pleinement cette transformation esthétique qui divise autant qu'elle séduit.

Au-delà de l'apparence, le Tucson 2027 gagne en gabarit. Les dimensions progressent sensiblement : 5,8 centimètres supplémentaires en longueur, 4 centimètres en largeur et 2 centimètres en hauteur. Cette croissance profite directement aux passagers qui bénéficient d'un espace intérieur accru.

Un habitacle technologique mais pas dématérialisé

L'intérieur marque également une évolution significative avec l'arrivée du système d'infodivertissement Pleos, nouvelle génération de l'interface Hyundai. L'écran central peut atteindre la taille imposante de 17 pouces sur les finitions haut de gamme, offrant une surface d'affichage généreuse pour la navigation et les fonctions multimédia.

Bonne nouvelle pour les réfractaires au tout-tactile : Hyundai maintient des commandes physiques dans l'habitacle, une décision saluée par de nombreux utilisateurs lassés des interfaces entièrement digitalisées. Le combiné d'instrumentation de 9,9 pouces est intelligemment positionné en hauteur, dans l'axe de vision naturel du conducteur, limitant ainsi les détournements d'attention.

Répartition des précommandes : le haut et le bas de gamme plébiscités

L'analyse des précommandes révèle deux tendances marquées. La finition flagship représente 44% des commandes, démontrant l'attrait des acheteurs pour un équipement complet. Mais la version d'entrée de gamme n'est pas en reste avec 33% des précommandes, signe que la clientèle recherche aussi un positionnement prix attractif.

L'ancien modèle continue sa progression

Fait notable : malgré l'arrivée imminente de la nouvelle génération, le Tucson actuel maintient une dynamique commerciale impressionnante. Les ventes en 2026 progressent de 10% par rapport à l'année précédente, avec 181 687 unités écoulées. Le troisième trimestre affiche même une hausse spectaculaire de 32%.

Trois motorisations pour séduire large

Hyundai propose une gamme de motorisations étagée, avec deux options hybrides sur les trois mécaniques disponibles :

Version essence : moteur turbo 1.6 litre quatre cylindres de 184 chevaux, accélération 0 à 97 km/h en 9,5 secondes

moteur turbo 1.6 litre quatre cylindres de 184 chevaux, accélération 0 à 97 km/h en 9,5 secondes Version hybride : moteur turbo 1.6 litre associé à un moteur électrique pour 233 chevaux, consommation mixte équivalente à 5,6 l/100 km, 0 à 97 km/h en 8,5 secondes

moteur turbo 1.6 litre associé à un moteur électrique pour 233 chevaux, consommation mixte équivalente à 5,6 l/100 km, 0 à 97 km/h en 8,5 secondes Version hybride rechargeable : même architecture pour 288 chevaux, autonomie électrique estimée à 80 kilomètres, 0 à 97 km/h en 7,9 secondes

Cette stratégie d'électrification répond aux attentes d'un marché de plus en plus sensible à la consommation et aux émissions, particulièrement en Europe où les normes environnementales se durcissent.

Commercialisation et perspectives

Le nouveau Tucson arrivera dans les concessions entre la fin 2026 et le début 2027. Hyundai communiquera les tarifs officiels à l'approche de la mise en vente. Si la dynamique des précommandes coréennes se confirme sur les autres marchés, le constructeur pourrait bien établir un nouveau record de ventes annuelles pour son SUV phare.

Sur le marché européen et français, le Tucson devra affronter une concurrence féroce dans le segment des SUV compacts, face aux Peugeot 3008, Renault Austral, Volkswagen Tiguan ou encore Nissan Qashqai. Ses atouts : un design assumé, une technologie embarquée généreuse et une offre hybride complète qui devrait séduire une clientèle en quête d'efficience énergétique.