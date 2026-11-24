Cette Saab 99 de 1975 retrouve la route après 31 ans dans une grange suédoise
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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Un passionné suédois vient de réaliser un véritable miracle automobile en remettant en route une Saab 99 deux portes de 1975 qui dormait depuis 1995 dans une grange. Le documentaire retraçant cette résurrection a dépassé les deux millions de vues, témoignant de l'attachement du public pour ces sauvetages automobiles spectaculaires.
Une suédoise préservée par le hasard
Cette berline compacte affiche approximativement 130 000 kilomètres au compteur, un kilométrage raisonnable qui s'explique notamment par son utilisation limitée. Détail crucial pour sa préservation : son propriétaire ne l'utilisait jamais durant l'hiver scandinave, lui épargnant ainsi les ravages du sel routier, véritable fléau pour les carrosseries dans les pays nordiques.
Initialement garée pour servir de réservoir de pièces détachées, la voiture n'a finalement jamais été démontée. Elle est restée intacte pendant plus de trois décennies, conservant tous ses organes d'origine dans un état surprenant compte tenu de cette longue hibernation forcée.
L'héritage rallye de la Saab 99
Dessinée par Sixten Sason à la fin des années 1960, la Saab 99 représentait une évolution majeure pour le constructeur suédois. Au milieu des années 1970, la gamme proposait plusieurs motorisations basées sur un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres, disponible avec injection Bosch ou carburateur selon les versions.
Cette exemplaire en version X7 conserve sa configuration carburée d'origine. Hampus Granström, qui a mené le projet de restauration, souligne la solidité remarquable de la structure du véhicule. Cette robustesse s'explique par l'ADN compétition de la 99, dont la coque renforcée a permis de briller sur les spéciales du Championnat du Monde des Rallyes.
L'évolution vers le turbo
La Saab 99 EMS, introduite en 1972 comme version sportive deux portes, inaugurait l'injection électronique Bosch. Cette technologie s'est généralisée sur la gamme en 1975 avec l'adoption du système K-Jetronic. La légendaire 99 Turbo est arrivée en 1978 avec 145 chevaux, ouvrant un nouveau chapitre glorieux marqué par la victoire de Stig Blomqvist au Rallye de Suède 1979, après son premier succès en 99 EMS en 1977.
Une restauration méticuleuse et documentée
Remettre le moteur en état de fonctionnement a demandé un travail minutieux. Les équipes ont procédé au nettoyage complet des organes internes, à la révision du réservoir de carburant et à la reconstruction intégrale du carburateur avant d'espérer obtenir un démarrage fiable.
Le système de freinage a nécessité une intervention spécifique : les disques avant ont été usinés sur environ 2 millimètres pour permettre aux nouvelles plaquettes de s'adapter correctement au matériel vieilli. La carrosserie a bénéficié de son premier lavage depuis 1995, suivi d'une décontamination approfondie et d'un polissage machine en deux étapes pour raviver la peinture d'origine sans avoir à la décaper complètement.
L'ensemble du processus de restauration fait l'objet d'un documentaire de 44 minutes qui détaille chaque étape de cette renaissance automobile.
L'héritage sécurité de Saab
Au-delà de l'exploit technique, cette restauration rappelle les choix visionnaires de Saab en matière de sécurité passive. La 99 intégrait des zones de déformation programmées, des pare-chocs absorbant les chocs et un contacteur de démarrage monté au plancher – autant d'innovations qui expliquent pourquoi la carrosserie a conservé son intégrité structurelle malgré trois décennies d'immobilisation.
Cette résurrection exceptionnelle ne garantit évidemment pas que toutes les Saab 99 remisées ressortiraient dans un état similaire. Les conditions de stockage à l'abri et le faible kilométrage ont joué un rôle déterminant, facilitant grandement le travail de restauration avant même qu'un outil ne touche la voiture.
Cette aventure suédoise rappelle que certaines automobiles méritent une seconde chance, surtout lorsqu'elles portent l'héritage d'un constructeur disparu dont l'approche technique originale continue de fasciner les passionnés du monde entier.
Questions fréquentes
Pourquoi cette Saab 99 est-elle restée si longtemps dans une grange ?
La voiture avait été mise de côté en 1995 pour servir de donneuse de pièces détachées. Finalement jamais démontée, elle est restée intacte pendant 31 ans avant d'être redécouverte et restaurée.
Quelle motorisation équipe cette Saab 99 de 1975 ?
Il s'agit d'une version X7 équipée d'un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres avec carburateur. Les versions EMS plus sportives bénéficiaient quant à elles de l'injection électronique Bosch.
Quels travaux ont été nécessaires pour la faire redémarrer ?
Les équipes ont nettoyé les organes internes du moteur, révisé le réservoir de carburant et reconstruit le carburateur. Les freins ont également été retravaillés avec un usinage de 2 mm des disques avant pour permettre l'adaptation de plaquettes neuves.
Quel était l'intérêt de la Saab 99 dans les années 1970 ?
Dessinée par Sixten Sason, la Saab 99 se distinguait par sa structure robuste issue de l'expérience rallye et ses innovations sécurité comme les zones de déformation, pare-chocs absorbants et contacteur au plancher. Elle a remporté plusieurs victoires en Championnat du Monde des Rallyes.