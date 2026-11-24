Une Saab 99 de 1975 abandonnée pendant 31 ans dans une grange suédoise a été remise en état de marche, documentée dans une vidéo vue 2 millions de fois.

Un passionné suédois vient de réaliser un véritable miracle automobile en remettant en route une Saab 99 deux portes de 1975 qui dormait depuis 1995 dans une grange. Le documentaire retraçant cette résurrection a dépassé les deux millions de vues, témoignant de l'attachement du public pour ces sauvetages automobiles spectaculaires.

Une suédoise préservée par le hasard

Cette berline compacte affiche approximativement 130 000 kilomètres au compteur, un kilométrage raisonnable qui s'explique notamment par son utilisation limitée. Détail crucial pour sa préservation : son propriétaire ne l'utilisait jamais durant l'hiver scandinave, lui épargnant ainsi les ravages du sel routier, véritable fléau pour les carrosseries dans les pays nordiques.

Initialement garée pour servir de réservoir de pièces détachées, la voiture n'a finalement jamais été démontée. Elle est restée intacte pendant plus de trois décennies, conservant tous ses organes d'origine dans un état surprenant compte tenu de cette longue hibernation forcée.

L'héritage rallye de la Saab 99

Dessinée par Sixten Sason à la fin des années 1960, la Saab 99 représentait une évolution majeure pour le constructeur suédois. Au milieu des années 1970, la gamme proposait plusieurs motorisations basées sur un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres, disponible avec injection Bosch ou carburateur selon les versions.

Cette exemplaire en version X7 conserve sa configuration carburée d'origine. Hampus Granström, qui a mené le projet de restauration, souligne la solidité remarquable de la structure du véhicule. Cette robustesse s'explique par l'ADN compétition de la 99, dont la coque renforcée a permis de briller sur les spéciales du Championnat du Monde des Rallyes.

L'évolution vers le turbo

La Saab 99 EMS, introduite en 1972 comme version sportive deux portes, inaugurait l'injection électronique Bosch. Cette technologie s'est généralisée sur la gamme en 1975 avec l'adoption du système K-Jetronic. La légendaire 99 Turbo est arrivée en 1978 avec 145 chevaux, ouvrant un nouveau chapitre glorieux marqué par la victoire de Stig Blomqvist au Rallye de Suède 1979, après son premier succès en 99 EMS en 1977.

Une restauration méticuleuse et documentée

Remettre le moteur en état de fonctionnement a demandé un travail minutieux. Les équipes ont procédé au nettoyage complet des organes internes, à la révision du réservoir de carburant et à la reconstruction intégrale du carburateur avant d'espérer obtenir un démarrage fiable.

Le système de freinage a nécessité une intervention spécifique : les disques avant ont été usinés sur environ 2 millimètres pour permettre aux nouvelles plaquettes de s'adapter correctement au matériel vieilli. La carrosserie a bénéficié de son premier lavage depuis 1995, suivi d'une décontamination approfondie et d'un polissage machine en deux étapes pour raviver la peinture d'origine sans avoir à la décaper complètement.

L'ensemble du processus de restauration fait l'objet d'un documentaire de 44 minutes qui détaille chaque étape de cette renaissance automobile.

L'héritage sécurité de Saab

Au-delà de l'exploit technique, cette restauration rappelle les choix visionnaires de Saab en matière de sécurité passive. La 99 intégrait des zones de déformation programmées, des pare-chocs absorbant les chocs et un contacteur de démarrage monté au plancher – autant d'innovations qui expliquent pourquoi la carrosserie a conservé son intégrité structurelle malgré trois décennies d'immobilisation.

Cette résurrection exceptionnelle ne garantit évidemment pas que toutes les Saab 99 remisées ressortiraient dans un état similaire. Les conditions de stockage à l'abri et le faible kilométrage ont joué un rôle déterminant, facilitant grandement le travail de restauration avant même qu'un outil ne touche la voiture.

Cette aventure suédoise rappelle que certaines automobiles méritent une seconde chance, surtout lorsqu'elles portent l'héritage d'un constructeur disparu dont l'approche technique originale continue de fasciner les passionnés du monde entier.