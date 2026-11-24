Pirelli lance son pneu intelligent Cyber Tire, capable de transmettre en temps réel des données au véhicule pour optimiser la sécurité et les performances.

Pirelli franchit une nouvelle étape dans l'innovation pneumatique avec le lancement officiel de son Cyber Tire, un pneu intelligent capable de communiquer en temps réel avec le véhicule. Cette technologie transforme un pneumatique classique en véritable dispositif connecté, ouvrant la voie à une nouvelle ère de sécurité et de performance automobile.

Un pneu qui parle à votre voiture

Le principe du Cyber Tire repose sur un capteur intégré dans la bande de roulement du pneu. Ce dispositif collecte en permanence des données critiques : identification du pneu, pression, température et accélération. Ces informations sont transmises sans fil par Bluetooth, puis traitées instantanément grâce aux algorithmes propriétaires développés par Pirelli.

L'électronique embarquée du véhicule peut ainsi exploiter ces données pour affiner le comportement dynamique de la voiture. Le système identifie précisément quels pneus sont montés et ajuste automatiquement les paramètres du contrôle de traction en conséquence.

Des performances de freinage et de traction optimisées

L'intégration avec les systèmes de sécurité active représente l'un des atouts majeurs du Cyber Tire. Développée en partenariat avec l'équipementier Bosch, cette technologie améliore significativement le fonctionnement de l'ABS, de l'ESP et du contrôle de traction.

En fournissant des informations précises sur l'adhérence maximale disponible, le système permet au véhicule d'exploiter au mieux la traction et potentiellement de réduire les distances de freinage. La gestion du couple moteur peut également être adaptée en fonction du type de pneu et de sa température.

Démonstration lors du Grand Prix de Formule 1

Pirelli a profité du week-end du Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas pour présenter les capacités de son Cyber Tire sur le circuit automobile de la ville américaine. Un choix symbolique puisque le manufacturier italien est fournisseur exclusif de pneus en F1 depuis 2011, où la gestion des pneumatiques constitue un élément stratégique majeur.

La Pagani Utopia Roadster ouvre le bal

La Pagani Utopia Roadster entre dans l'histoire comme premier véhicule de série au monde équipé du Cyber Tire en monte d'origine. Sur ce supercar italien, chaque pneu dialogue directement avec le calculateur central, permettant à la voiture d'appliquer des réglages spécifiques selon les pneumatiques installés.

Les conducteurs peuvent accéder à des informations dédiées sur leurs pneus via le système d'infodivertissement du véhicule, ajoutant une dimension de surveillance et de transparence inédite sur ces composants essentiels à la sécurité.

Des applications au-delà du véhicule

Au-delà de l'amélioration des performances automobiles, Pirelli envisage d'autres usages pour son Cyber Tire. Les données collectées par des milliers de pneus connectés pourraient servir à surveiller l'état des infrastructures routières.

Cette approche permettrait d'identifier rapidement les problèmes de revêtement et d'assister les autorités dans la planification des travaux de maintenance. Une application particulièrement pertinente alors que de nombreux pays européens font face à un vieillissement de leurs réseaux routiers.

Un enjeu pour la conduite autonome

Selon Pirelli, cette technologie prendra une importance croissante avec le développement des véhicules autonomes. Puisque les pneus constituent le seul point de contact entre la voiture et la chaussée, les données qu'ils peuvent transmettre deviennent cruciales pour garantir la sécurité des systèmes de conduite automatisée.

Un investissement industriel majeur

Le lancement du Cyber Tire s'accompagne d'un important programme industriel. Pirelli a annoncé en septembre dernier un investissement d'environ 1,1 milliard d'euros pour étendre son usine de Rome, en Géorgie (États-Unis), où seront fabriqués ces pneus intelligents.

Ce programme d'expansion, qui débutera en 2027, devrait porter la capacité de production annuelle à environ six millions de pneus pour automobiles d'ici 2033 et créer près de 1 000 nouveaux emplois. L'investissement comprend des améliorations du système de production robotisé MIRS existant, ainsi qu'une nouvelle installation automatisée pour la fabrication de pneus premium.

Cette stratégie s'inscrit dans l'approche "local-for-local" de Pirelli, qui consiste à fabriquer ses produits sur les marchés où ils sont commercialisés, tout en renforçant sa position sur le segment premium où le groupe italien concentre ses efforts.