L'Union Européenne assouplit ses règles d'émissions pour 2035 : les moteurs thermiques sauvés

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

L'UE autorise désormais les constructeurs à vendre des véhicules thermiques au-delà de 2035, réduisant l'objectif de réduction de CO2 de 100% à 87,5%.

Un tournant majeur dans la stratégie environnementale européenne

L'Union Européenne vient d'opérer un revirement significatif dans sa politique de lutte contre les émissions de CO2 du secteur automobile. Le 4 novembre, la Commission Environnement a validé une proposition qui fait souffler un vent de soulagement sur l'industrie automobile européenne : l'objectif de réduction des émissions pour 2035 passe de 100% à 87,5% par rapport aux niveaux de 2021.

Cette décision signifie concrètement que les constructeurs automobiles pourront continuer à commercialiser des véhicules à moteur thermique au-delà de 2035, une date initialement fixée pour l'interdiction totale de ces motorisations. Un changement de cap qui reflète les difficultés rencontrées par l'industrie européenne face aux défis de l'électrification.

Les biocarburants élevés au rang de solution "zéro émission"

Parmi les mesures phares de cet assouplissement, l'acceptation des véhicules fonctionnant exclusivement aux carburants éligibles marque une évolution notable. Les biocarburants pourront désormais permettre à un véhicule d'être classé comme "zéro émission", au même titre qu'un véhicule 100% électrique.

Selon les estimations du groupe de pression écologiste Transport & Environment, cette nouvelle réglementation pourrait permettre aux constructeurs de respecter les normes de 2035 même avec un mix de ventes comprenant jusqu'à 50% de véhicules électriques à prolongateur d'autonomie.

Un système de crédits pour protéger l'industrie européenne

Pour encourager la production locale et contrer l'offensive des constructeurs chinois qui proposent des modèles électrifiés à prix compétitifs, l'UE met en place un système de super-crédits particulièrement avantageux :

Petites citadines électriques : les véhicules de moins de 4,2 mètres fabriqués en Europe bénéficient d'un coefficient de 1,4

: les véhicules de moins de 4,2 mètres fabriqués en Europe bénéficient d'un coefficient de 1,4 Modèles ultra-efficaces : les véhicules plus grands atteignant des performances supérieures (probablement au-delà de 15 kWh/100 km, soit environ 6,6 km/kWh) obtiennent un coefficient de 1,2

: les véhicules plus grands atteignant des performances supérieures (probablement au-delà de 15 kWh/100 km, soit environ 6,6 km/kWh) obtiennent un coefficient de 1,2 Utilisation d'acier bas carbone : les constructeurs devront compenser jusqu'à 7,5% de leurs émissions en utilisant des crédits liés à l'acier européen à faible empreinte carbone

L'industrie automobile européenne entre soulagement et prudence

L'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, a salué avec prudence cette approche qu'elle qualifie de "pragmatique". L'organisation reconnaît la flexibilité supplémentaire offerte, tout en soulignant que ces mesures restent "trop limitées dans leur portée et leur durée" pour répondre pleinement aux préoccupations de l'industrie.

Du côté de Toyota, ces changements constituent "un pas dans la bonne direction", même si le constructeur japonais appelle à encore davantage de flexibilité. Cette position reflète la réalité économique du secteur : les véhicules thermiques demeurent plus rentables que les électriques, principalement en raison du coût élevé des batteries.

Des concessions également pour les véhicules utilitaires

La Commission Environnement n'a pas oublié le segment des utilitaires légers, crucial pour de nombreux professionnels. Les objectifs ont été significativement revus à la baisse :

Réduction de 35% des émissions en 2030 (contre 40% initialement prévu et 50% dans les règles actuelles)

Objectif 2035 ramené à 80% au lieu de 100%

Une stratégie globale face à la concurrence chinoise

Ces assouplissements s'inscrivent dans un ensemble plus vaste de mesures destinées à renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne. Face à des concurrents chinois plus agiles et proposant des modèles électrifiés moins chers, l'Europe tente de préserver son tissu industriel.

La stratégie inclut l'accélération du développement d'une chaîne de valeur des batteries entièrement européenne, ainsi qu'une réduction des contraintes réglementaires pesant sur les constructeurs. Un équilibre délicat entre ambitions environnementales et réalités économiques que l'UE devra maintenir dans les années à venir.

Malgré ces ajustements, la vente de véhicules électriques continue de progresser fortement en Europe cette année, notamment en raison de la hausse des prix de l'essence et du diesel qui rend l'électrique de plus en plus attractif pour les consommateurs.