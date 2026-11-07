La Chine pulvérise tous les records : une hypercar électrique atteint 503 km/h !

La Yangwang U9 Xtreme devient la voiture de série la plus rapide au monde avec 503,17 km/h, un record homologué par la FIA à Abu Dhabi.

Un exploit historique pour l'industrie automobile électrique

Le constructeur chinois BYD vient de franchir un cap historique dans l'univers de l'automobile. Sa marque de luxe Yangwang a propulsé son hypercar U9 Xtreme au-delà de la barre symbolique des 500 km/h, atteignant précisément 503,17 km/h sur une route publique d'Abu Dhabi. Une première mondiale pour une voiture de série, désormais officiellement reconnue par la Fédération Internationale de l'Automobile.

Cette tentative record s'est déroulée le 1er novembre 2025 sur la Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, dans la région d'Al Dhafra. Au volant, le pilote allemand Marc Basseng, qui avait déjà établi le précédent record du même véhicule à 496,22 km/h en septembre 2025 sur le circuit de Papenburg en Allemagne.

Une puissance électrique phénoménale

La recette de ce succès repose sur une architecture électrique radicale. L'U9 Xtreme embarque quatre moteurs électriques indépendants, chacun développant 745 chevaux. La puissance cumulée atteint ainsi 2 977 chevaux, un chiffre qui dépasse largement les standards actuels des hypercars thermiques et représente plus du double de la version standard de l'U9 qui affiche déjà 1 287 chevaux.

Cette configuration permet non seulement d'atteindre des vitesses stratosphériques, mais aussi un contrôle précis de chaque roue, optimisant la motricité et la stabilité à très haute vitesse.

Des préparatifs minutieux sur route publique

Contrairement à la tentative allemande effectuée sur un circuit d'essai, Yangwang a cette fois choisi une portion de route publique. Les autorités émiriennes ont fermé une section de 10 kilomètres de l'autoroute E11, incluant une ligne droite de 7 kilomètres adaptée à ce type d'exploit.

La préparation du tracé s'est révélée cruciale. La proximité du désert et l'utilisation quotidienne par la circulation ordinaire imposaient un nettoyage méticuleux. Les ingénieurs ont éliminé jusqu'aux plus petits débris, sachant qu'un simple fil métallique pouvait endommager les pneumatiques ou compromettre la stabilité à de telles vitesses.

Deux jours d'optimisations successives

La tentative s'est étalée sur deux journées. Les premiers essais du 31 octobre ont atteint une vitesse maximale de 490 km/h, insuffisante pour franchir le cap des 500 km/h. Les équipes ont alors travaillé toute la nuit pour optimiser plusieurs paramètres :

Ajustement de la procédure de préparation pour atteindre les températures idéales de fonctionnement de la batterie et des moteurs électriques

Modification de l'aileron arrière pour générer davantage d'appui sur le train arrière

Révision du logiciel de suspension pour mieux absorber les imperfections de la route

Calibrage fin de la pression des pneumatiques

Le 1er novembre, lors du second passage, le compteur affichait le chiffre magique : 503,17 km/h. Un record homologué par deux Guinness World Records : vitesse la plus élevée pour une voiture de série en passage simple, et vitesse la plus élevée pour une voiture électrique de série en passage simple.

Une technologie pneumatique spécifique

Les pneumatiques constituent un élément critique de cet exploit. Yangwang s'est associé à Giti Tire pour développer des gommes semi-slick capables de résister aux forces extraordinaires générées à de telles vitesses. L'interface entre la jante et le pneu a également fait l'objet d'un traitement spécial pour minimiser le glissement lors des accélérations et freinages violents.

Polyvalente en piste comme en ligne droite

La vitesse de pointe n'est pas la seule prouesse de l'U9 Xtreme. Ce même modèle a également bouclé le circuit mythique du Nürburgring Nordschleife en 6 minutes et 59,157 secondes, devenant ainsi la voiture électrique de série la plus rapide sur l'Enfer Vert allemand.

Cette combinaison de performances en ligne droite et sur circuit démontre la polyvalence remarquable de cette hypercar. Construire une voiture capable de dépasser brièvement les 500 km/h est une chose, mais concevoir un engin qui peut aussi dominer les 20,8 kilomètres du Nürburgring en moins de sept minutes en est une autre.

Une série ultra-limitée déjà en production

Yangwang ne prévoit pas de production de masse. Seuls 30 exemplaires verront le jour à travers le monde, et certains clients ont déjà validé leurs spécifications personnalisées, signé leurs contrats et programmé leur production.

Le premier exemplaire de série, baptisé "Dawn Moment", a été présenté au Salon de Pékin avec une finition élaborée intégrant des touches d'or. Le prix estimé ? Environ 3 millions de dollars, soit quelque 2,8 millions d'euros.

Une progression fulgurante

L'évolution du projet U9 impressionne par sa rapidité. La version standard atteignait 309 km/h en janvier 2024, puis 391,94 km/h plus tard dans l'année. La version Xtreme est ensuite passée de 472,41 km/h en août 2025 à 496,22 km/h un mois plus tard, avant de franchir le cap des 500 km/h à Abu Dhabi.

Un débat qui perdure

Certains puristes noteront que ce record reste basé sur un passage unique et non sur une moyenne bidirectionnelle qui neutralise l'influence du vent et des conditions. Néanmoins, la reconnaissance officielle de la FIA confère une légitimité indiscutable à cet exploit.

Cette performance soulève également une question intéressante : jusqu'où pourraient aller les hypercars à moteur thermique si elles n'étaient pas contraintes par les réglementations environnementales de plus en plus strictes ? Les normes d'émissions et de bruit obligent les constructeurs à revoir leurs stratégies, parfois au détriment des performances brutes.

La balle est désormais dans le camp des spécialistes européens de l'hypercar. Bugatti, Koenigsegg et les autres acteurs du segment devront composer avec ce nouveau référentiel établi par un constructeur chinois. Une démonstration de force qui confirme l'ascension fulgurante de l'industrie automobile asiatique dans tous les segments, y compris celui de la performance extrême.