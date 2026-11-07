Lepas L6 PHEV : ce SUV hybride chinois à 30 000 € pourrait bouleverser le marché français en 2027

Par Sarah Wagner / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Le Lepas L6 PHEV, SUV hybride rechargeable de 279 chevaux promettant 90 km en électrique, arrivera en France en 2027 sous les 30 000 euros.

Un nouveau concurrent chinois sur le segment des SUV compacts

Le groupe Chery poursuit son offensive sur le marché européen avec l'arrivée programmée du Lepas L6 PHEV en 2027. Ce SUV compact de 4,5 mètres vient compléter la gamme de cette nouvelle marque premium qui se développe actuellement en France, après le lancement du L8, son grand frère déjà commercialisé.

Testé récemment sur les routes chinoises lors du Chery User Summit, ce véhicule se positionne comme une alternative sérieuse aux références établies du segment, avec un argument de poids : un prix annoncé sous la barre des 30 000 euros, aides comprises.

Un design pensé pour séduire les Européens

Contrairement à d'autres modèles du groupe Chery, le Lepas L6 adopte un langage stylistique délibérément européen. Les lignes sont plus douces, moins anguleuses que celles des Omoda ou Jaecoo. Les optiques effilées lui confèrent ce caractère félin recherché par les designers de la marque.

Cette approche se confirme également à l'intérieur, où l'on découvre une présentation soignée qui se démarque des productions chinoises habituelles. L'écran central de 13,2 pouces (environ 33,5 cm) intègre une puce Qualcomm garantissant une réactivité appréciable. Face au conducteur, un combiné numérique de 8,8 pouces (22,4 cm) affiche les informations essentielles sans tomber dans la démesure.

Des détails pratiques bien pensés

Deux éléments méritent d'être soulignés dans l'habitacle du L6. D'abord, la présence de boutons physiques sous l'écran central permet un accès rapide aux commandes de climatisation, évitant ainsi de multiplier les manipulations tactiles. Ensuite, le chargeur sans fil pour smartphone intègre une grille de ventilation, détail crucial pour éviter la surchauffe du téléphone et maintenir le bon fonctionnement d'Android Auto ou Apple CarPlay.

Une motorisation hybride rechargeable polyvalente

Le Lepas L6 PHEV reprend une recette désormais classique chez Chery : un moteur thermique 1.5 litre turbocompressé associé à un système électrique. L'ensemble délivre une puissance totale de 279 chevaux, de quoi assurer des performances dynamiques largement suffisantes pour ce type de véhicule.

Les chiffres clés de l'autonomie :

90 kilomètres en mode 100% électrique

1 100 kilomètres d'autonomie totale combinée

Gestion automatique des différents modes de fonctionnement

Le système hybride du L6 fonctionne intelligemment, alternant automatiquement entre plusieurs modes : tout électrique, assistance électrique au moteur thermique, mode thermique seul, ou encore utilisation du moteur essence comme générateur pour recharger la batterie. Le véhicule optimise ces transitions en fonction des conditions de conduite, de la vitesse, du dénivelé et du mode sélectionné par le conducteur.

Un comportement routier européanisé

Sur la route, le Lepas L6 confirme l'orientation prise par la marque avec le L8. La suspension et la direction affichent un calibrage plus ferme et précis que la moyenne des productions chinoises, sans pour autant sacrifier le confort. Il ne s'agit pas d'un véhicule sportif, mais d'un SUV familial qui réagit avec plus d'aplomb dans les situations variées.

Les accélérations se montrent franches grâce aux 279 chevaux disponibles, tandis que le niveau sonore reste contenu dans la plupart des situations. L'autonomie électrique de 90 kilomètres devrait permettre à de nombreux utilisateurs de réaliser leurs trajets quotidiens sans consommer une goutte d'essence.

Habitabilité et volume de chargement

Avec ses 4,5 mètres de long, le L6 offre un espace intérieur généreux. Quatre adultes pourront voyager confortablement, tandis qu'une cinquième personne trouvera sa place de manière plus ajustée. Le coffre affiche un volume de 435 litres, une capacité dans la moyenne du segment qui permettra d'envisager sereinement les départs en vacances.

Un positionnement tarifaire agressif pour 2027

Si Lepas n'a pas encore communiqué officiellement les prix français, les observateurs estiment que le L6 devrait se positionner juste sous les 30 000 euros avec l'ensemble des aides et remises disponibles. Ce tarif le placerait en concurrence directe avec le Omoda 7 du même groupe, mais également face aux propositions de Kia, Volkswagen ou d'autres constructeurs établis.

L'atout du Lepas L6 résidera dans son niveau d'équipement de série, traditionnellement plus généreux chez les marques chinoises que chez les constructeurs européens. Une stratégie commerciale qui pourrait séduire une clientèle en quête du meilleur rapport équipement-prix.

Rendez-vous en 2027 pour découvrir si ce nouveau venu chinois parviendra effectivement à bousculer un segment des SUV compacts hybrides rechargeables particulièrement disputé sur le marché français.