Sanrivatti One : l'hypercar qui se pilote allongé sur le ventre à 800 chevaux

L'hypercar Sanrivatti One adopte une position de pilotage inédite inspirée de la moto, avec le conducteur allongé et un V10 de 800 chevaux.

Dans l'univers des hypercars de circuit, un créateur espagnol vient de bouleverser tous les codes établis. Santiago Sánchez Rivero présente la Sanrivatti One, une machine radicale qui impose au pilote une position de conduite jamais vue dans l'automobile : allongé sur le ventre, bras tendus, comme sur une moto de course.

Une position de pilotage révolutionnaire inspirée de la moto

L'Apex Position, comme l'appelle son concepteur, place le conducteur dans une posture totalement inédite. Tête en avant, bras étendus vers le volant et jambes repliées vers l'arrière pour actionner des pédales montées derrière le bassin, cette configuration reprend les principes de la conduite moto appliqués à quatre roues.

Mais ce n'est pas un simple coup de communication. Santiago Sánchez Rivero a conçu toute la voiture autour de cette ergonomie particulière pour offrir au pilote un champ de vision vertical de 28 degrés, contre seulement 15,5 degrés pour les hypercars conventionnelles qu'il a prises comme référence. Cette amélioration constitue le cœur de l'argumentaire technique du projet.

Contrairement à certains prototypes expérimentaux équipés de commandes manuelles ou de joysticks, la Sanrivatti One conserve un volant traditionnel et des pédales classiques, rendant l'expérience plus familière malgré la position inhabituelle.

Un V10 atmosphérique de 800 chevaux

Sous une carrosserie aux lignes inspirées des avions de chasse et de la silhouette du faucon pèlerin en piqué, se cache une mécanique pure et dure : un V10 Judd atmosphérique de 5,5 litres. Ce bloc vise 800 chevaux à 9 000 tr/min et environ 700 Nm de couple, transmis aux roues via une boîte séquentielle Hewland à six rapports.

Avec un poids à sec ciblé à 1 100 kilogrammes seulement grâce à une monocoque en fibre de carbone, le rapport poids/puissance s'annonce redoutable. L'équipe vise une vitesse de pointe de 320 km/h, un objectif cohérent avec la philosophie du projet qui privilégie les sensations à la course aux chiffres.

Des données encore provisoires

Il faut toutefois garder à l'esprit que tous ces chiffres restent des objectifs. L'ingénierie, la validation et les essais sont toujours en cours, laissant la porte ouverte à des évolutions sur la puissance, le poids et les performances finales avant l'arrivée sur circuit.

Un club exclusif pour apprendre à piloter différemment

Le défi technique ne s'arrête pas à la conception de la voiture. Comme le reconnaît Santiago Sánchez Rivero lui-même : « Nous faisons quelque chose que personne n'a fait auparavant, donc personne n'a d'expérience dans la conduite de ce type de véhicule. »

La solution ? Un programme de pilotage dédié, organisé comme un club privé où les propriétaires apprendront à maîtriser cette machine unique. Il ne s'agit pas d'une simple formation de livraison, mais d'un véritable accompagnement pour créer de nouvelles conventions de pilotage.

Une réaction contre la dictature des chiffres

Pour son créateur, la Sanrivatti One représente une forme de manifeste contre l'orientation actuelle du secteur des hypercars. « Je n'étais pas d'accord avec la direction prise par l'industrie dans le segment des hypercars, qui privilégie les fiches techniques et les chiffres bruts. J'ai le sentiment que nous avons oublié l'essence même de la conduite », explique-t-il.

Ce positionnement rejoint celui d'autres constructeurs confidentiels comme Dallara avec sa Stradale ou Praga avec la Bohema, qui placent les sensations de pilotage au-dessus des performances brutes.

Horizon 2030 pour les premières livraisons

Les clients les plus impatients devront prendre leur mal en patience : la première Sanrivatti One ne sera livrée qu'en 2030. Cette échéance lointaine laisse à la petite équipe le temps nécessaire pour prouver que l'Apex Position fonctionne vraiment hors des studios de design, sur circuit, dans des conditions réelles de pilotage.

Un pari audacieux qui, s'il réussit, pourrait bien redéfinir notre conception même de ce qu'est piloter une voiture de course.