Rimac Nevera : la fin brutale de l'hypercar électrique croate après seulement 71 exemplaires

Rimac arrête la production de la Nevera après seulement 71 unités au lieu des 150 prévues, marquant la fin prématurée de l'hypercar électrique la plus rapide.

C'est la fin d'une aventure plus courte que prévu pour Rimac Automobili. Le constructeur croate vient d'annoncer l'arrêt définitif de la production de sa Nevera, l'hypercar électrique qui avait fait sensation lors de sa présentation en 2018. Une décision qui intervient bien plus tôt qu'anticipé.

Un bilan en demi-teinte pour l'hypercar croate

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Mate Rimac, fondateur et directeur général de l'entreprise, a révélé que seulement 71 exemplaires de la Nevera auront finalement vu le jour. Un chiffre bien éloigné des 150 unités initialement prévues lors de la présentation du concept C Two en 2018.

Sur ces 71 hypercars électriques, 51 correspondent à la version standard de la Nevera, tandis que 20 exemplaires arborent la variante R, encore plus radicale. Les 10 dernières Nevera R actuellement en cours d'assemblage seront toutes livrées à leurs propriétaires d'ici la fin de l'année 2025, marquant ainsi la fermeture définitive de ce chapitre.

Des performances stratosphériques qui resteront dans l'histoire

Malgré ce bilan commercial mitigé, la Nevera a marqué l'industrie automobile par ses capacités exceptionnelles. Équipée de quatre moteurs électriques, la version standard développe 1 914 chevaux et franchit le 0 à 100 km/h en à peine 1,85 seconde. Sa vitesse maximale atteint 415 km/h et elle parcourt le 400 mètres départ arrêté en 9,1 secondes.

La Nevera R pousse encore plus loin les limites du possible avec ses 2 107 chevaux. Elle améliore le 0 à 100 km/h à 1,74 seconde, atteint les 200 km/h en 4,38 secondes et franchit les 300 km/h en seulement 8,66 secondes. Le 400 mètres est bouclé en 8,23 secondes, des chiffres qui défient l'entendement.

Mate Rimac assume et regarde vers l'avenir

Loin d'afficher une déception, Mate Rimac se dit satisfait du parcours de la Nevera. "Je pense que c'est quand même une belle réussite. C'est l'hypercar électrique la plus vendue au monde. Sans elle, il n'y aurait pas la Tourbillon aujourd'hui, il n'y aurait pas cette usine. Elle a fait son travail", a déclaré le dirigeant dans sa vidéo.

Le chef d'entreprise croate ajoute : "Je pense que c'est une voiture vraiment cool qui aura sa place dans l'histoire. Merci à tous les propriétaires qui font partie de cette incroyable aventure."

Un groupe diversifié bien au-delà des hypercars

Si la production de la Nevera touche à sa fin, le groupe Rimac est loin de s'arrêter là. L'entreprise s'est considérablement développée ces dernières années avec plusieurs divisions stratégiques.

Rimac Technology se spécialise dans le développement et la fourniture de composants électriques de pointe pour d'autres constructeurs. Cette activité B2B représente désormais une part majeure de l'activité du groupe.

En 2021, Rimac a également créé une coentreprise avec Bugatti, donnant naissance à Bugatti Rimac. Ce partenariat a déjà porté ses fruits avec le développement de la Bugatti Tourbillon, une hypercar hybride combinant trois moteurs électriques et un exceptionnel V16 atmosphérique de 8,3 litres pour une puissance totale de 1 800 chevaux.

L'avenir passe par le robotaxi

Plus surprenant encore, Rimac s'est lancé dans la mobilité autonome avec Verne, un service de robotaxis concurrent du Tesla Cybercab. Dévoilé en 2024, ce service a démarré ses opérations commerciales au début de l'année 2025, prouvant que l'expertise de Rimac en matière de véhicules électriques s'étend bien au-delà du segment des hypercars.

La fin de la Nevera marque donc davantage une transition stratégique qu'un échec. Avec 71 exemplaires vendus, Rimac peut légitimement revendiquer le titre d'hypercar électrique la plus produite et vendue de l'histoire, une base solide pour développer les projets ambitieux qui dessineront l'avenir du groupe croate.