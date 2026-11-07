Le Sherp défie les marécages du Canada : ce véhicule amphibie peut-il vraiment tout franchir ?

Le Sherp défie les marécages du Canada : ce véh...

Deux YouTubers testent le Sherp dans les marécages canadiens pour déterminer les limites de ce véhicule amphibie aux pneus géants capable de franchir l'impensable.

Lorsque Shaun Walford et Dave d'Ostacruiser ont décidé de pousser un Sherp dans ses derniers retranchements, ils ne s'attendaient probablement pas à ce que ce mastodonte amphibie les surprenne autant. Direction le nord du Saskatchewan, au Canada, pour une aventure documentée sur la chaîne YouTube "The Story Till Now", où ce véhicule tout-terrain aux allures de char d'assaut a affronté marécages, végétation dense et obstacles immergés.

Du lac aux marécages : un passage en douceur trompeuse

L'aventure démarre au lac Whiteswan, dans des conditions presque idylliques. Le Sherp démontre immédiatement sa particularité : sa conception amphibie lui permet de passer directement de la terre ferme à l'eau libre sans la moindre hésitation. Ses pneus surdimensionnés à ultra-basse pression font office de flotteurs, propulsant le véhicule à environ 6 km/h sur l'eau grâce à ses modestes 44 chevaux.

Cette traversée lacustre offre une visibilité exceptionnelle avec une eau claire laissant apercevoir le fond sablonneux. Paradoxalement, Walford avoue que cette transparence rend l'expérience "plus inquiétante" : juger la profondeur à travers une eau cristalline s'avère plus difficile qu'il n'y paraît.

Les caractéristiques techniques impressionnantes du Sherp Pro

Le modèle Sherp Pro testé lors de cette expédition affiche des dimensions hors normes : 338 cm de longueur, 251 cm de largeur et autant en hauteur. Mais ce sont surtout ses pneus de 178 cm de diamètre qui attirent l'attention. Ces géants pneumatiques peuvent franchir des obstacles jusqu'à un mètre de hauteur.

Sur terrain sec, le Sherp atteint environ 40 km/h et peut grimper des pentes de 35 degrés. Des performances qui expliquent pourquoi ce véhicule franchit sans broncher des troncs et souches qui stopperaient net un 4x4 conventionnel.

La véritable épreuve commence

La tranquillité du lac prend fin brutalement lorsque Dave engage le convoi sur l'ancien sentier envahi par la végétation. "Quand personne n'entretient les pistes, toute cette végétation repousse et finit par engloutir les chemins", explique-t-il. En six ans, le parcours que son club de tout-terrain empruntait régulièrement a pratiquement disparu.

Dave met en garde : ce ne sont pas les eaux profondes qui représentent le plus grand danger, mais les souches coupées immergées. Heurter une souche avec les pneus permet généralement de la faire rouler, mais se coincer par le dessous peut immobiliser complètement le véhicule.

L'expérience accumulée face aux obstacles

Dave connaît bien le problème pour l'avoir vécu. Lors d'une sortie précédente, un Sherp s'est retrouvé piégé entre une bûche immergée et un système racinaire. L'équipe a dû utiliser un treuil pour l'extraire. Cette situation illustre l'importance d'avoir un équipement de récupération adapté : les experts recommandent une capacité de treuillage d'au moins 1,5 fois le poids total du véhicule.

Une fois engagés dans le marécage, les sentiers disparaissent littéralement sous la végétation flottante et l'eau stagnante. Un des Sherp s'enlise brièvement tandis que l'autre se fraye un passage à travers boue, bois mort et ce que Walford appelle "l'écume des marais" - cette surface mousseuse laissée après le passage d'un véhicule dans la vase épaisse.

Quand le Sherp trouve un passage là où il n'y en a pas

Malgré des moments où les deux machines tanguent et basculent sur des obstacles invisibles, aucune n'a nécessité l'intervention du treuil cette journée-là. Dave résume parfaitement la situation : il regardait certaines portions de marécage en pensant "il n'y a aucun passage possible ici", pour ensuite observer le Sherp en trouver un malgré tout.

Cette expédition canadienne confirme la réputation du Sherp comme l'un des véhicules tout-terrain les plus capables au monde. Conçu en Russie et désormais fabriqué dans plusieurs variantes, ce mastodonte amphibie continue de repousser les limites de la mobilité en terrain extrême, démontrant qu'avec la bonne conception et suffisamment de volume de pneus, peu d'obstacles naturels restent vraiment infranchissables.

Pour les passionnés de tout-terrain extrême, le Sherp représente une solution radicale face aux terrains les plus hostiles, même si son prix et sa disponibilité sur le marché européen restent des questions ouvertes pour les amateurs français tentés par l'aventure.