Porsche imagine un système de gouvernail pour a...

Par Luc Morandini / 25 novembre 2026 à 23:23 · 3 min de lecture

Porsche dépose un brevet pour des ailerons escamotables qui génèrent une force latérale en virage, à la manière d'un gouvernail de bateau, afin d'améliorer l'adhérence.

Le constructeur de Stuttgart poursuit ses recherches dans le domaine de l'aérodynamique active avec un concept pour le moins audacieux. Un brevet récemment publié révèle une idée surprenante : équiper les futures sportives de la marque d'ailerons escamotables qui agiraient comme des gouvernails pour améliorer la tenue de route en virage.

Des ailerons qui dirigent la voiture comme un bateau

Le principe repose sur une analogie maritime. Tout comme un gouvernail utilise la résistance de l'eau pour orienter un bateau, ce système exploite la force de l'air pour générer une poussée latérale sur la carrosserie. Concrètement, lorsque le conducteur engage un virage, de grands ailerons se déploient et s'orientent dans le flux d'air ambiant.

Cette surface inclinée capte l'air et le convertit en force latérale, contribuant ainsi à diriger la caisse du véhicule dans la même direction que les roues. Selon le document déposé auprès de l'Office allemand des brevets et des marques, ce système permettrait d'obtenir "un potentiel d'accélération latérale accru à haute vitesse et des capacités de stabilisation supérieures" à celles de l'ESP traditionnel.

Une architecture répartie entre l'avant et l'arrière

L'ingéniosité du dispositif réside dans sa configuration. Porsche prévoit d'installer un premier ensemble d'ailerons sur le capot avant du coffre, juste devant le pare-brise, et un second groupe à proximité de la lunette arrière. Cette répartition présente un avantage majeur : elle permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux plutôt que de concentrer l'appui aérodynamique à une seule extrémité du véhicule.

Le brevet décrit également comment ces ailerons contribueraient à limiter le roulis de caisse, ce mouvement de tangage latéral que subit le châssis sous l'effet de la charge latérale en virage. Une réduction du roulis se traduit généralement par une adhérence plus prévisible et constante.

Un outil pensé pour le circuit

Porsche présente clairement cette innovation comme un équipement destiné à la piste, et non comme une fonction de confort. Un brevet connexe, publié quelques jours plus tôt, détaille des éléments de guidage d'air à commande indépendante, capables de pivoter entre des positions rétractées et déployées pour moduler la portance ou l'appui aérodynamique selon les besoins.

Des défis techniques à surmonter

Cette approche innovante soulève néanmoins plusieurs questions pratiques. Le principal obstacle concerne la visibilité : des ailerons suffisamment hauts pour intercepter un flux d'air significatif risquent également de masquer la vue dans le rétroviseur. Porsche a d'ailleurs déposé un autre brevet pour un aileron arrière divisé en deux parties mobiles indépendamment, qui tente de résoudre ce problème de visibilité sous un angle différent.

Les vents traversiers constituent une autre difficulté majeure. Un aileron conçu pour capter intentionnellement l'air lors des virages peut tout aussi bien subir une rafale latérale en ligne droite, agissant alors comme une voile et perturbant la trajectoire. Le document déposé suggère d'ailleurs que l'environnement privilégié serait celui des circuits fermés, où ces conditions sont mieux maîtrisées.

Entre innovation et protection intellectuelle

Il convient de rester prudent quant aux perspectives de production. Les offices de brevets rappellent régulièrement que les demandes servent avant tout à protéger des idées techniques, et les constructeurs automobiles déposent bien plus de concepts qu'ils n'en commercialisent jamais. Porsche possède d'ailleurs un historique fourni de brevets aérodynamiques et mécaniques inhabituels qui ne se sont jamais concrétisés, même si certains ont effectivement abouti.

Cette proposition de gouvernail automobile rejoint une liste croissante de dépôts récents du constructeur explorant l'aérodynamique active. Une tendance observable également chez la concurrence, comme Ferrari avec ses feux arrière à fonction aérodynamique, qui demeurent eux aussi au stade de concept non confirmé.

Une course à l'innovation aérodynamique

Porsche n'est pas seul dans cette quête de solutions non conventionnelles pour gérer les flux d'air autour de la carrosserie. D'autres constructeurs ont breveté des systèmes utilisant des ventilateurs pour créer un effet de succion vers la route, tandis que la marque allemande elle-même a déposé d'autres idées audacieuses allant d'une transmission manuelle simulée à des bandes de course escamotables.

Cette effervescence créative dans le domaine de l'aérodynamique active témoigne de la recherche constante de performance sur piste. Reste à savoir si cette technologie de gouvernail franchira un jour le cap séparant le bureau d'études de la ligne de production.