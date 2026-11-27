Par Sarah Wagner / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Mazda affirme pouvoir se passer de la MX-5 pour son identité, préférant miser sur ses SUV, mais promet une prochaine génération électrifiée.

L'aveu a de quoi surprendre les inconditionnels du roadster japonais. Interrogée sur la possibilité d'imaginer Mazda sans la MX-5, Laura Brailey, directrice des ventes de Mazda UK, a répondu sans détour : "Oui, absolument". Une déclaration qui tranche avec le statut quasi-mythique du petit cabriolet dans l'histoire de la marque.

Un changement de paradigme stratégique

Depuis près de quatre décennies, la MX-5 (connue sous le nom de Miata sur certains marchés) incarne l'essence même de Mazda : le plaisir de conduite accessible, la légèreté, la simplicité mécanique. Pourtant, la donne a changé. Le développement massif de la gamme SUV, avec en tête de proue le très populaire CX-5, a profondément modifié la perception du public vis-à-vis de la marque japonaise.

"Le volume de MX-5 dans notre gamme globale est relativement faible", explique Laura Brailey. Selon elle, Mazda ne dépend plus autant du roadster pour sa reconnaissance qu'il y a une décennie. Une réalité commerciale difficile à contester : les SUV représentent aujourd'hui l'écrasante majorité des ventes de la marque.

Un avenir électrifié pour le roadster emblématique

Si la quatrième génération actuelle de la MX-5 n'est pas menacée à court terme, l'avenir de ses successeurs soulève davantage de questions. Mazda a confirmé que des travaux de développement sont en cours, mais sans préciser de calendrier de production.

Jeremy Thomson, directeur général de Mazda UK, a évoqué une évolution probable vers l'hybridation : "Beaucoup diront 'ce n'est plus une MX-5 si elle n'a pas de moteur thermique'. Mais en regardant vers l'avenir – au-delà de 2030 – c'est clair : l'électrification devra toucher tous les modèles à un moment donné."

Le défi de l'électrification

Cette orientation pose un véritable casse-tête technique. L'ADN de la MX-5 repose sur des principes qui semblent incompatibles avec l'électrification : faible poids, simplicité mécanique, moteur atmosphérique, boîte manuelle et propulsion. L'ajout de batteries risque inévitablement d'alourdir la voiture et de modifier son équilibre, deux éléments fondamentaux de son succès.

Les retours des passionnés confirment cette réticence : Mazda n'entend pas de demande significative pour une MX-5 électrique. Les amateurs du roadster préfèrent une évolution progressive de la formule actuelle plutôt qu'une révolution technologique.

Un héritage impossible à négliger

Malgré ces déclarations pragmatiques, Mazda ne peut ignorer l'importance symbolique de la MX-5. Avec plus de 1,2 million d'unités vendues en quatre générations, elle reste le roadster deux places le plus vendu au monde. Au-delà des chiffres, elle représente ce que Mazda sait faire de mieux : créer des voitures où le plaisir de conduite prime sur les performances brutes.

La marque se trouve donc face à un dilemme : répondre aux exigences réglementaires toujours plus strictes tout en préservant l'essence même du modèle. Un équilibre délicat qui déterminera si la prochaine génération saura perpétuer l'héritage ou si elle marquera une rupture avec l'esprit originel.

Une distinction importante

Il convient de distinguer la capacité théorique de Mazda à survivre sans la MX-5 d'une éventuelle décision de l'abandonner. La première est une réalité commerciale, la seconde serait un choix stratégique majeur impliquant l'abandon d'un modèle iconique qui a contribué à forger l'identité de la marque.

Pour l'instant, le roadster n'est pas menacé. Mais entendre un cadre dirigeant de Mazda affirmer sans hésitation que l'entreprise pourrait s'en passer constitue un signal révélateur de l'évolution des priorités du constructeur. Même l'icône qui a placé Mazda sur la carte des roadsters modernes n'est plus considérée comme indispensable. Une réalité qui en dit long sur la transformation de l'industrie automobile et les compromis que devront accepter les marques, même les plus attachées à leur héritage sportif.