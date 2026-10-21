L'Abarth 600e Competizione poussée dans ses retranchements : 280 ch électriques à l'épreuve

L'Abarth 600e Competizione de 280 ch subit trois tests extrêmes sur surfaces difficiles pour valider ses performances électriques et son agilité urbaine.

Les voitures de sport électriques sont souvent jugées sur le papier : chiffres techniques, déclarations audacieuses et promesses numériques. Abarth a choisi une approche différente pour démontrer le potentiel de sa nouvelle 600e Competizione. La marque au Scorpion a soumis sa sportive électrique la plus puissante à trois tests brutaux dans des environnements urbains hostiles, loin des circuits lisses et prévisibles.

La plus puissante Abarth de série jamais construite

Avec ses 280 chevaux et 345 Nm de couple instantané, l'Abarth 600e Competizione établit un nouveau record de puissance pour une voiture de route portant le badge au Scorpion. Cette cavalerie électrique permet d'expédier le 0 à 100 km/h en seulement 5,85 secondes, un chrono digne des meilleures compactes sportives thermiques du marché.

Pour gérer cette puissance conséquente, Abarth n'a pas lésiné sur l'équipement technique. Un différentiel autobloquant mécanique JTEKT Torsen de série assure la répartition du couple, tandis que des pneumatiques Michelin Pilot Sport EV spécifiquement développés pour les véhicules électriques garantissent l'adhérence. Le tout a été développé en étroite collaboration avec Stellantis Motorsport.

Premier test : l'adhérence sous pression dans un entrepôt

Un sol d'entrepôt brillant et poussiéreux représente l'antithèse d'un circuit automobile. L'adhérence y est désastreuse, la surface imprévisible et toute brutalité dans la gestion de la puissance est immédiatement sanctionnée. L'environnement idéal pour vérifier comment la 600e Competizione délivre ses 280 chevaux.

Le résultat s'est révélé convaincant. Même à pleine charge, le différentiel autobloquant et le contrôle de traction ont travaillé en parfaite synergie pour assurer une délivrance progressive et maîtrisée. Des patinages de roues se sont évidemment produits, mais la voiture n'a jamais semblé incontrôlable ou imprévisible.

Accélération pure dans le tunnel de Catesby

Le tunnel de Catesby offre une opportunité rare : 2,7 kilomètres de bitume parfaitement lisse et ininterrompu, à l'abri du vent, des variations de dénivelé et de toute distraction. Cet ancien tunnel ferroviaire reconverti est devenu la plus longue installation d'essais couverte au monde, un cadre parfait pour tester les performances en ligne droite.

Les conditions contrôlées du tunnel ont permis à l'Abarth de démontrer non seulement son accélération foudroyante, mais aussi sa stabilité à haute vitesse grâce à son aérodynamisme optimisé. En utilisant l'équipement de chronométrage intégré au site, les essayeurs ont même enregistré un temps légèrement inférieur au chrono officiel de 5,85 secondes pour le 0 à 100 km/h.

À vitesse élevée, la sportive électrique s'est montrée parfaitement stable. Et pour préserver l'émotion chère à la marque, le système de sonorisation artificielle reproduisant le rugissement d'un moteur thermique a résonné dans le tunnel, amplifiant les sensations et le caractère de l'exercice.

Test d'agilité ultime sur terrain meuble

L'Abarth 600e Competizione n'est évidemment pas un véhicule tout-terrain. Pourtant, les allées étroites et le sol graveleux d'un chantier portuaire de l'est londonien se sont révélés être un banc d'essai particulièrement révélateur pour évaluer son agilité dans des conditions dégradées.

Ces trois environnements exigeants ont permis de valider les aptitudes réelles de cette compacte sportive électrique, au-delà des simples données techniques. Une démarche qui illustre la volonté d'Abarth de prouver que l'électrification n'a pas dilué l'ADN sportif de la marque italienne, même dans les conditions les plus hostiles.