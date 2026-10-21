Salon de Paris 2026 : la 2CV électrique et une vague de citadines abordables à l'assaut des Chinoises

Salon de Paris 2026 : la 2CV électrique et une ...

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 08:00 · 3 min de lecture

Le Salon de Paris dévoilera la nouvelle Citroën 2CV électrique et plusieurs petites voitures électriques à moins de 20 000 euros pour contrer l'offensive chinoise.

Le grand retour du Salon de Paris sur fond de bataille électrique

Demain s'ouvre un Salon de Paris particulièrement attendu. Après des années de traversée du désert consécutives à la pandémie de Covid-19, avec la disparition pure et simple du Salon de Genève et le déménagement de Francfort à Munich pour l'Allemagne, la grand-messe automobile parisienne affiche une santé retrouvée. La raison ? Une bataille commerciale sans merci entre constructeurs européens et chinois qui transforme l'événement en véritable ring automobile.

Cette édition 2026 marque un tournant stratégique : les marques du Vieux Continent ont décidé de contre-attaquer face à l'offensive asiatique avec une arme redoutable : des citadines électriques abordables, accessibles à moins de 20 000 euros.

La 2CV électrique, vedette incontestée du salon

Sans surprise, c'est Citroën qui devrait monopoliser les flashs avec la présentation officielle de la nouvelle 2CV. Annoncée depuis plus d'un an, cette réinterprétation moderne de l'icône française cristallise tous les espoirs de la marque aux chevrons. Le constructeur entend renouer avec son ADN populaire en proposant un véhicule électrique dans l'esprit de simplicité et d'accessibilité qui a fait le succès du modèle original.

Cette renaissance symbolise parfaitement la stratégie européenne : capitaliser sur l'héritage émotionnel des marques pour séduire une clientèle que les Chinois ne peuvent toucher avec leurs modèles sans histoire ni ancrage culturel.

Une offensive française tous azimuts

Les constructeurs tricolores ne comptent pas laisser Citroën jouer seul. Renault dévoilera le concept E-Space, réinvention électrique de son monospace culte, tandis que Dacia présentera sa nouvelle Spring, fer de lance de la stratégie low-cost électrique du groupe.

Du côté d'Alpine, la marque sportive réserve deux surprises de taille : une sculpture préfigurant la prochaine génération de l'A110, avec des lignes plus aérodynamiques et des phares hexagonaux inédits, ainsi qu'un mystérieux "Projet Spécial 1" qui se positionnera en dehors de la gamme actuelle, aux côtés des A290, A390 et A110.

Les marques premium s'invitent dans le low-cost

Fait notable, même les constructeurs haut de gamme prennent part à cette course à l'accessibilité. Audi ressuscitera l'A2 sous forme électrique, tandis que Fiat dévoilera son concept Multiplay. Peugeot et d'autres marques du groupe Stellantis présenteront également leurs modèles d'entrée de gamme électriques.

La Smart #2 et les nouveautés internationales

La marque sino-allemande Smart, désormais sous contrôle chinois, montrera son #2, une citadine compacte qui illustre parfaitement la fusion des savoir-faire européen et asiatique. Un positionnement qui résume bien les enjeux du salon.

Le constructeur chinois Aion profitera également de l'événement pour présenter son GS7, version modifiée du S7 de la marque sœur Trumpchi. Ce grand SUV hybride rechargeable sera commercialisé sur le marché européen l'année prochaine, accompagné d'un second modèle dont la nature reste secrète.

Alfa Romeo tease sa révolution esthétique

La marque italienne créera la surprise avec le concept Cuorerosso ("cœur rouge"), présenté comme un manifeste pour l'avenir stylistique de la marque. Les premières images dévoilées, notamment des feux arrière évoquant la légendaire Lancia Stratos, promettent un bouleversement esthétique pour les futures Alfa Romeo.

Un salon qui retrouve sa vocation populaire

Contrairement aux éditions précédentes souvent dominées par les modèles haut de gamme et les supercars inaccessibles, ce Salon de Paris 2026 renoue avec sa vocation première : présenter des voitures destinées au grand public. Une orientation stratégique qui reflète les préoccupations actuelles des automobilistes européens, confrontés à la hausse des prix et à la transition électrique.

Ce repositionnement pourrait bien sauver l'avenir des salons automobiles européens, longtemps menacés par la désaffection du public et le retrait de nombreux constructeurs. En se concentrant sur les véhicules que les gens peuvent réellement acheter, Paris redonne tout son sens à ces rendez-vous incontournables de l'industrie automobile.