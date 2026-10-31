Mitsubishi Outlander PHEV : un habitacle traditionnel qui résiste aux modes

Le Mitsubishi Outlander PHEV assume un intérieur classique avec boutons physiques et cuir piqué, loin du minimalisme ambiant mais avec quelques compromis.

Dans un univers automobile où le minimalisme numérique s'impose partout, le Mitsubishi Outlander PHEV fait figure de résistant. Son habitacle assume pleinement un parti pris traditionnel qui séduira ceux qui en ont assez des écrans omniprésents et des commandes tactiles capricieuses.

Un design intérieur à contre-courant

Dès l'installation à bord, l'Outlander PHEV affiche sa différence. Le volant à quatre branches, les aérateurs aux formes angulaires simples, la profusion de boutons physiques et le cuir à surpiqûres en losange ne suivent clairement pas les tendances actuelles. Pourtant, cette approche offre un refuge bienvenu pour les conducteurs fatigués du tout-tactile.

La majorité des commandes provient directement de Nissan, avec quelques ajustements de couleurs et de textures. C'est plutôt une bonne nouvelle, car l'ergonomie est soignée et le toucher des boutons satisfaisant. L'intégration entre les deux marques de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se fait ici sentir de manière positive.

Une qualité perçue en demi-teinte

Si le cuir des sièges et du volant donne une impression de solidité et d'authenticité, d'autres éléments déçoivent davantage. Les accoudoirs semblent recouverts d'un matériau un peu fin et lâche, tandis que les inserts en plastique imitant la fibre de carbone, le métal ou le noir brillant manquent de conviction. Le regard comme le toucher perçoivent immédiatement leur aspect bon marché.

Côté rangements, l'Outlander PHEV s'en sort honorablement avec des porte-gobelets généreux, un chargeur de smartphone sans fil et un vide-poche profond sous l'accoudoir central. En revanche, contrairement aux Nissan apparentés, aucun espace de rangement n'est aménagé sous la console centrale.

Des finitions aux choix limités

La gamme présente une particularité étrange. Si vous souhaitez le cuir marron de la finition Diamond haut de gamme, vous devrez vous contenter de cinq places. À l'inverse, la version sept places n'existe qu'en finition Nativa avec sellerie synthétique noire. Impossible donc de conjuguer équipement premium et polyvalence familiale maximale.

Dans les faits, la configuration cinq places semble plus pertinente. Les sièges de troisième rangée des versions sept places sont vraiment minuscules et conviennent difficilement à des adultes, voire même à des adolescents.

Habitabilité : des compromis liés à l'hybridation rechargeable

En deuxième rangée, le confort reste acceptable. Le toit panoramique se terminant juste avant les têtes des passagers arrière, la garde au toit demeure correcte, tout comme l'espace aux genoux, même si le Skoda Kodiaq fait encore mieux dans ce domaine. En revanche, la présence de la batterie PHEV rehausse sensiblement le plancher, réduisant l'espace disponible pour glisser les pieds sous les sièges avant.

À l'avant, les sièges bénéficient de nombreux réglages électriques, incluant le soutien lombaire et l'inclinaison de l'assise. Fait surprenant, ils diffèrent de ceux du Nissan X-Trail, bien qu'ils soient légèrement moins confortables en raison d'un rembourrage un peu juste au niveau de l'assise. Cela n'empêche pas d'envisager sereinement de longs trajets, d'autant qu'une fonction massage est disponible et que la colonne de direction offre de multiples ajustements.

Un coffre dans la moyenne basse

Avec un volume de 472 litres, le coffre de l'Outlander PHEV se situe en retrait face à la concurrence. Il devance de justesse le Toyota RAV4 hybride rechargeable, mais accuse un retard significatif face au Renault Rafale E-Tech, au Skoda Kodiaq ou au MG HS. Des poignées permettent de rabattre à distance les dossiers arrière pour créer un plancher plat, et un petit compartiment sous le plancher accueille le câble de recharge.

On note toutefois un défaut d'aménagement : le cache-bagages laisse un espace avec les sièges arrière. Par ailleurs, même en version cinq places, des accoudoirs et porte-gobelets empiètent sur l'espace de chargement.

Technologies embarquées : en retrait sur le multimédia

Pour l'informatique embarquée, Mitsubishi s'appuie également sur Nissan, mais semble hériter des technologies de génération antérieure. L'interface numérique de l'Outlander PHEV ressemble à celle du X-Trail d'il y a quelques années. Elle reste logique et fonctionnelle, mais là où les Nissan actuels intègrent désormais Google Maps, l'Outlander conserve un système de navigation plus ancien, moins bien connecté.

Point positif, le système audio signé Yamaha se montre convaincant. La configuration de série propose huit haut-parleurs, tandis que la finition Diamond ajoute quatre enceintes supplémentaires et un caisson de basses. Le rendu sonore se révèle clair et puissant, offrant une expérience audio de qualité.

Au final, le Mitsubishi Outlander PHEV propose un habitacle qui ne cherche pas à suivre les modes, avec ses avantages et ses limites. Son approche traditionnelle séduira certains conducteurs, mais quelques compromis sur la qualité perçue et le multimédia le placent légèrement en retrait face à une concurrence de plus en plus affûtée sur le segment des SUV hybrides rechargeables.