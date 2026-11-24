Geely a lancé le Lynk & Co 07 GT du haut d'une falaise à 113 km/h avec six tonneaux : un coup marketing spectaculaire avant l'arrivée en Europe.

Le groupe chinois Geely ne fait pas les choses à moitié pour promouvoir son nouveau break électrifié. Le 16 novembre dernier à Zhangjiakou en Chine, la marque Lynk & Co a orchestré une démonstration pour le moins spectaculaire : propulser son 07 GT du haut d'une falaise à 113 km/h et le laisser dévaler une pente en effectuant six tonneaux complets.

Un crash test version grand spectacle

L'événement n'avait rien d'improvisé. Selon les informations communiquées par la marque, le véhicule utilisé était un modèle de production, non un prototype renforcé. La séquence a débuté par une course d'élan de 100 mètres sur une route bosselée à environ 97 km/h, avant d'accélérer jusqu'à 113 km/h au moment du décollage.

Une fois propulsé dans le vide, le break électrifié a enchaîné six tonneaux complets avant de s'immobiliser en contrebas. Un spectacle impressionnant destiné à frapper les esprits et à alimenter les réseaux sociaux, quelques semaines seulement après la présentation parisienne du modèle.

Des résultats mis en avant par la marque

Lynk & Co a rapidement communiqué sur l'état du véhicule après cette démonstration extrême. Selon la marque, les dégâts seraient relativement limités compte tenu de la violence du choc :

Les quatre portes pouvaient encore être ouvertes normalement

La structure de l'habitacle est restée intacte

Le toit panoramique en verre s'est fissuré mais n'a pas volé en éclats dans l'habitacle

Les rideaux airbags latéraux auraient maintenu leur pression pendant plus de six secondes

Chen Qu, responsable de la communication globale de Geely, n'a pas hésité à déclarer sur X : "nous avons la voiture la plus sûre au monde, ne discutez pas de ça avec moi, sauf vous Volvo Cars". Une provocation marketing assumée au sein même du groupe Geely, propriétaire de Volvo.

Une alternative discutable aux tests officiels

Si le spectacle est indéniable, cette démonstration soulève néanmoins des questions légitimes. L'Euro NCAP, référence européenne en matière d'évaluation de la sécurité automobile, fonctionne selon des protocoles standardisés et reproductibles qui permettent de comparer objectivement les véhicules.

Les tests Euro NCAP évaluent quatre catégories distinctes : la conduite sécurisée, l'évitement des accidents, la protection en cas de collision et la sécurité post-accident. Lors de sa dernière session d'évaluation en novembre, neuf SUV ont obtenu cinq étoiles selon ces critères précis, dont l'Audi Q7.

Or, le Lynk & Co 07 GT n'a pour l'instant aucune évaluation Euro NCAP annoncée. Aucun organisme indépendant n'a vérifié les chiffres avancés par la marque concernant ce saut de falaise. Et surtout, ce type de démonstration ne répond à aucun protocole que les régulateurs ou les assureurs pourraient reproduire ou vérifier.

Une stratégie marketing bien rodée

Cette cascade spectaculaire s'inscrit dans une tendance plus large des constructeurs chinois. Plusieurs marques ont déjà organisé ce type d'événements pour créer du buzz viral, particulièrement efficace sur les réseaux sociaux et sur le marché domestique.

Le contexte économique explique en partie cette stratégie agressive. En octobre, les ventes de véhicules particuliers ont chuté d'environ 27% en un an sur le marché chinois, tandis que les exportations depuis la Chine bondissaient de plus de 60% sur la même période. Les marques chinoises cherchent donc à s'imposer sur les marchés étrangers, notamment européen.

Un lancement européen à confirmer

Présenté récemment au Mondial de l'Automobile de Paris, le Lynk & Co 07 GT se prépare effectivement à une commercialisation européenne. Reste à savoir si ce break électrifié passera par la case Euro NCAP avant son arrivée officielle sur le Vieux Continent, une étape quasiment indispensable pour rassurer les acheteurs européens habitués à ce référentiel de sécurité.

En attendant, cette démonstration aura au moins eu le mérite de faire parler d'elle et de positionner Lynk & Co comme une marque audacieuse, prête à tout pour prouver la robustesse de ses véhicules. Même si un véritable crash test normalisé aurait sans doute été plus convaincant auprès des professionnels du secteur.