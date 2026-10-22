Smart #2 : le retour de la citadine électrique biplace à partir de 19 999 €

Smart #2 : le retour de la citadine électrique ...

Smart lance la #2, une citadine électrique biplace de 2,79 m reprenant l'esprit de la Fortwo avec 300 km d'autonomie pour 19 999 €.

Près de trente ans après avoir révolutionné la mobilité urbaine, Smart renoue avec ses origines. Présentée à Paris, la nouvelle #2 marque le grand retour de la biplace électrique dans le catalogue du constructeur germano-chinois. Une renaissance stratégique qui intervient deux ans après l'arrêt de la mythique Fortwo.

Un gabarit taillé pour la jungle urbaine

Avec ses 2,79 mètres de long, la Smart #2 s'affirme comme une authentique citadine du XXIe siècle. Son rayon de braquage de 6,95 mètres lui permet de se faufiler dans les ruelles les plus étroites et de réaliser des manœuvres dignes d'un karting. Les roues positionnées aux quatre coins maximisent l'habitabilité tout en conservant un poids contenu de 1 130 kilogrammes.

Cette compacité assumée répond à la question posée par Johann Tomforde, l'un des pères fondateurs du projet MCC dans les années 1990 : de combien de voiture avons-nous vraiment besoin ? Une interrogation qui n'a jamais quitté cet ingénieur visionnaire, aujourd'hui ému de voir son concept renaître sous forme électrique.

Une motorisation électrique sobre mais efficace

Sous le plancher, la Smart #2 embarque une batterie LFP de 35,7 kWh signée CATL, assemblée par Geely. Cette technologie lithium-fer-phosphate privilégie la longévité et la sécurité au détriment de la densité énergétique. Le constructeur vise une autonomie WLTP d'environ 300 kilomètres, en attendant l'homologation définitive.

La puissance est assurée par un moteur électrique InfiMotion de 60 kW monté sur l'essieu arrière, offrant une vitesse de pointe de 140 km/h. Des performances calibrées pour l'usage urbain et périurbain, sans prétention sportive excessive.

Recharge rapide et fonction bidirectionnelle

En charge rapide, la batterie passe de 10 à 80% en vingt minutes environ. Le docteur Tilo Schweers, vice-président de Smart, insiste sur cette approche raisonnée : « Nous ne voulons pas accélérer la charge au détriment de la durée de vie de la batterie ». La #2 intègre également la fonction Vehicle-to-Load, permettant d'alimenter des appareils externes depuis sa batterie de traction.

Le retour aux sources après une période d'égarement

Depuis que Geely a rejoint l'aventure Smart il y a cinq ans, formant une coentreprise à 50/50 avec Mercedes-Benz, la marque s'était uniquement concentrée sur des modèles cinq places plus volumineux. La Fortwo originelle a tiré sa révérence au printemps 2024, provoquant la déception d'une communauté de fans attachés à l'ADN biplace de la marque.

L'annonce d'une nouvelle électrique deux places quelques mois plus tard, puis la confirmation officielle de la #2 en septembre 2025, ont ravivé l'espoir. La nouvelle venue repose sur l'Electric Compact Architecture (ECA), une plateforme inédite spécifiquement développée pour le segment des micro-citadines.

Des prototypes surprenants pour valider la technologie

Pour affiner la mise au point, Smart a utilisé des prototypes particulièrement originaux : d'anciennes carrosseries de Fortwo greffées sur des châssis équipés de la plateforme ECA. Ces véhicules hybrides ont permis de tester la dynamique, la sécurité passive, les performances de la batterie, les logiciels et la climatisation dans des conditions réelles.

Un design qui tisse des ponts entre générations

La continuité stylistique est assumée. Kai Sieber, actuel directeur du design, fut l'élève de Johann Tomforde. Les deux hommes sont restés en contact, et certaines suggestions du mentor ont influencé les lignes de la #2. Xuan-Zheng Goh, responsable du design, décrit ce nouveau modèle comme « une nouvelle tenue dans laquelle Smart se sent vraiment chez elle ».

Le pare-brise cache un clin d'œil à la double identité germano-chinoise de la marque : la Tour Perle de l'Orient de Shanghai et la tour de télévision de Stuttgart y sont discrètement représentées. Un détail symbolique qui illustre la fusion culturelle au cœur du projet.

Un prix agressif pour démocratiser l'électrique

Wolfgang Ufer, responsable Europe de Smart, affiche clairement ses ambitions : « La mobilité électrique doit être accessible à davantage de personnes ». Avec un tarif d'entrée fixé à 19 999 euros sur le Vieux Continent, la #2 se positionne comme l'une des électriques les plus abordables du marché.

Ce positionnement tarifaire est d'autant plus remarquable que la #2 évolue dans un segment de niche. À moins de 2,80 mètres, elle devra affronter la concurrence de compactes électriques nettement plus spacieuses proposées à des prix similaires. Un pari audacieux qui mise sur l'attachement à la praticité urbaine extrême plutôt qu'au volume intérieur.

Production chinoise, expansion européenne envisagée

Dans un premier temps, la #2 sera fabriquée en Chine avant d'être exportée vers l'Europe et d'autres marchés. Selon Tilo Schweers, cette décision répond à une contrainte calendaire : une production exclusive en Europe aurait retardé le lancement commercial d'un à deux ans. Le constructeur n'exclut toutefois pas une fabrication sur le sol européen si les volumes de ventes le justifient.

Au-delà de la version de base, Smart prévoit d'enrichir la gamme avec une déclinaison Brabus plus sportive et une édition limitée Couture à 2 000 exemplaires. De quoi satisfaire différents profils d'acheteurs et capitaliser sur l'attente suscitée par ce retour aux fondamentaux.