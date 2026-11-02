GAC dévoile sa stratégie pour conquérir l'Europe avec des voitures pensées à Milan

Par Martin Rochard / 2 novembre 2026 à 19:14 · 2 min de lecture

Le constructeur chinois GAC mise sur un centre de design milanais et une approche 100% européenne pour atteindre 210 000 ventes annuelles en 2030.

L'offensive chinoise sur le marché automobile européen prend un nouveau tournant. Alors que de nombreux constructeurs asiatiques se contentent d'exporter leurs modèles existants, GAC adopte une approche radicalement différente : concevoir directement en Europe, pour les Européens.

Un centre de design italien au cœur de la stratégie

Ma Haiyang, président du Centre Régional Europe de GAC, a dévoilé la philosophie du constructeur lors d'un entretien exclusif. "Plutôt que d'installer simplement un bureau en Europe, nous avons établi notre centre de design directement à Milan, afin que les personnes qui vivent réellement ici puissent définir les produits", explique-t-il.

Cette approche porte un nom : "défini en Europe, développé pour l'Europe". Une stratégie qui se concrétise notamment avec l'AION UT Cross, entièrement pensé par l'équipe milanaise, du toit flottant biton aux signatures lumineuses caractéristiques.

Trois spécificités du marché européen

Fort de plusieurs années d'observation du marché européen, GAC a identifié trois différences majeures avec les autres marchés mondiaux.

Des clients experts et exigeants

"Les clients européens regardent la substance, pas l'emballage", souligne Ma Haiyang. "La culture automobile européenne est tellement mature que les clients connaissent vraiment leurs voitures. Ils vous demandent comment le châssis est réglé, quelle est la cote de sécurité, si l'autonomie est réelle. C'est pourquoi nous avons fait de 'GAC. LES INGÉNIEURS' notre proposition de marque."

Une diversité d'usages sans précédent

Le deuxième défi concerne les modes de recharge et d'utilisation. Entre ceux qui disposent d'une borne à domicile, ceux qui dépendent entièrement des infrastructures publiques, les familles adeptes des sorties nature le week-end et les grands rouleurs hebdomadaires, l'Europe ne peut être conquise avec une seule solution technologique.

La réponse de GAC : une gamme complète couvrant les technologies hybride, hybride rechargeable et 100% électrique.

Compact dehors, spacieux dedans

"Les rues européennes sont étroites et le stationnement serré, donc les clients veulent une voiture maniable", observe le dirigeant. "Mais ils veulent aussi un habitacle spacieux, avec de la place pour le matériel de camping et les vélos le week-end."

Cette équation apparemment contradictoire trouve sa solution dans l'AION UT Cross : un empattement de 2 750 mm dans un gabarit extérieur compact, offrant 440 litres de coffre et pas moins de 24 espaces de rangement. Les barres de toit complètent l'équipement pour un usage outdoor.

Un châssis aux normes européennes

L'adaptation ne s'arrête pas au design et aux dimensions. GAC a également travaillé le réglage du châssis "à l'européenne", avec une garde au sol réelle permettant d'affronter les chemins et d'accueillir tentes, skateboards et autres équipements de loisirs.

"Une voiture, deux modes de vie", résume Ma Haiyang, illustrant la dualité urbaine-loisirs que GAC entend servir.

Un objectif ambitieux pour 2030

Le constructeur chinois ne cache pas ses ambitions : atteindre 210 000 ventes annuelles en Europe d'ici 2030. Pour y parvenir, GAC déploie parallèlement un réseau de service sous une nouvelle marque dédiée : GAC CARE+.

Cette approche globale, associant conception locale, adaptation technique poussée et infrastructure de service, marque une évolution dans la stratégie des constructeurs chinois en Europe. Reste à savoir si cette méthode permettra à GAC de se démarquer dans un marché européen de plus en plus encombré, où les nouveaux venus asiatiques se multiplient face à des acteurs historiques qui ne comptent pas céder du terrain.