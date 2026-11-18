Par Laurence Jardin / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

Le SUV hybride rechargeable Geely Monjaro arrive au Royaume-Uni avec jusqu'à 169 km d'autonomie électrique, rivalisant avec les meilleurs PHEV du marché.

Le constructeur chinois Geely s'apprête à frapper un grand coup sur le marché européen des SUV hybrides rechargeables. Son nouveau modèle Monjaro, un imposant 7 places de segment D, affiche des arguments techniques particulièrement convaincants, à commencer par une autonomie électrique qui fait pâlir la concurrence.

Une autonomie électrique exceptionnelle pour un PHEV

Le Geely Monjaro se distingue d'emblée par sa capacité batterie hors norme pour un hybride rechargeable. Les versions haut de gamme Ultra et Hyper embarquent une batterie de 40,1 kWh, permettant de parcourir jusqu'à 169 kilomètres en mode 100% électrique. Un chiffre remarquable qui propulse le SUV chinois parmi les champions de l'autonomie électrique dans sa catégorie.

Cette prouesse technique permet au Monjaro de dépasser largement ses concurrents directs du marché chinois comme l'Omoda 9 et le Jaecoo 8, tous deux également proposés en version PHEV. Seul le Volvo XC60 PHEV, qui appartient d'ailleurs au même groupe Geely, fait mieux avec 199 kilomètres d'autonomie annoncée.

Deux configurations pour répondre à tous les besoins

Geely a prévu une gamme bien structurée pour son Monjaro. Les versions d'entrée de gamme Pro et Max recevront une batterie plus modeste de 30,7 kWh, offrant tout de même 137 kilomètres d'autonomie électrique. Ces variantes seront équipées d'une traction avant et développeront 248 chevaux.

Les finitions supérieures Ultra et Hyper monteront en puissance avec 320 chevaux, grâce à l'ajout d'un moteur électrique sur le train arrière assurant une transmission intégrale. Cette configuration permet d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes, des performances dignes d'un SUV sportif.

Une motorisation thermique sobre

Bien que Geely n'ait pas encore dévoilé tous les détails techniques, le Monjaro devrait reprendre le moteur essence atmosphérique 1.5 litre déjà utilisé dans le plus compact Starray PHEV. Cette mécanique fait office de prolongateur d'autonomie une fois la batterie déchargée.

Une charge rapide remarquable

Au-delà de sa capacité batterie généreuse, le Monjaro impressionne également par ses capacités de recharge. Les versions d'entrée de gamme acceptent déjà une charge rapide de 90 kW, ce qui est déjà excellent pour un hybride rechargeable où la norme oscille généralement entre 7 et 50 kW.

Les modèles haut de gamme font encore mieux avec une puissance de charge portée à 120 kW, permettant de récupérer rapidement de l'autonomie lors des trajets longue distance. De quoi rendre l'usage quotidien bien plus pratique.

Un positionnement tarifaire agressif

Geely annonce un prix de départ autour de 40 000 livres sterling pour le marché britannique, soit environ 46 000 euros. Un tarif qui devra être confirmé lors du lancement commercial prévu dans les prochains mois, mais qui semble très compétitif face aux SUV hybrides européens traditionnels.

L'offensive chinoise sur le segment des SUV hybrides

Le Monjaro, déjà commercialisé en Chine sous l'appellation Xingyue L mais uniquement en version thermique pour le moment, s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Geely sur les marchés occidentaux. Le constructeur le présente comme le vaisseau amiral de sa gamme mondiale.

Il devra affronter une concurrence chinoise de plus en plus fournie au Royaume-Uni et potentiellement dans le reste de l'Europe : MG S9, BYD Seal U, Leapmotor C10, sans oublier les Omoda 9 et Jaecoo 8. Geely ambitionne de faire du Monjaro "une référence mondiale en matière de comportement routier et de qualité dans le segment des SUV hybrides de segment D".

Reste à savoir si ce SUV chinois trouvera également le chemin des marchés français et européens continentaux, où l'appétit pour les hybrides rechargeables reste important malgré la réduction progressive des aides gouvernementales.