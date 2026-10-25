Smart #2 : la citadine électrique deux places à moins de 22 000 euros arrive en France

Par Laurence Jardin / 25 octobre 2026 à 10:00 · 3 min de lecture

Smart revient à ses origines avec la #2, une citadine électrique biplace de 2,74 m à partir de 22 000 euros, offrant 290 km d'autonomie et un esprit résolument urbain.

Vingt-huit ans après avoir révolutionné la mobilité urbaine, Smart renoue avec son ADN originel. Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris, la nouvelle Smart #2 incarne le retour aux sources de la marque sino-allemande, avec un format ultra-compact et un positionnement tarifaire accessible.

Un format taillé pour la jungle urbaine

Avec ses 2,74 mètres de long, la Smart #2 se glisse partout. Cette citadine électrique biplace retrouve l'esprit de la mythique Fortwo originelle, tout en offrant une modernité technologique inédite. Son rayon de braquage de seulement 6,95 mètres en fait une championne de la manœuvrabilité, idéale pour se faufiler dans les rues étroites et se garer dans les espaces restreints des centres-villes français.

Le design s'inspire clairement du modèle fondateur, avec des lignes arrondies et une silhouette reconnaissable entre mille. La marque, née de la joint-venture entre Mercedes-Benz et le groupe chinois Geely, prouve qu'elle n'a pas oublié ses racines malgré son expansion récente vers des SUV de plus grande taille.

Une motorisation électrique optimisée pour la ville

Sous sa carrosserie compacte, la Smart #2 cache une motorisation électrique de 80 chevaux installée à l'arrière, entraînant les roues arrière. La batterie lithium-fer-phosphate de 35,8 kWh offre une autonomie homologuée WLTP de 290 kilomètres, largement suffisante pour un usage urbain et périurbain quotidien.

Cette capacité représente un bond en avant spectaculaire par rapport à l'ancienne Smart EQ Fortwo, qui ne disposait que de 17,6 kWh pour 145 kilomètres d'autonomie. La recharge s'effectue à une puissance maximale de 65 kW en courant continu, permettant de récupérer rapidement de l'énergie lors des trajets. Un système vehicle-to-load complète l'équipement, autorisant l'alimentation d'appareils électriques externes.

Une nouvelle plateforme dédiée

Smart a développé spécifiquement pour ce modèle une architecture baptisée Electric Compact Architecture. Cette base technique intègre une suspension arrière à cinq bras, conçue pour absorber les imperfections des chaussées urbaines tout en préservant une tenue de route dynamique.

La structure de caisse Tridion Cell Evo de nouvelle génération utilise 78% d'acier à haute résistance, garantissant la sécurité des occupants malgré le format réduit du véhicule.

Un habitacle pensé pour deux avec des équipements généreux

L'intérieur adopte une configuration en banquette pour deux personnes, dans la pure tradition Smart. Le tableau de bord moderne associe un écran tactile central de 10,1 pouces à un combiné numérique de 8,8 pouces pour le conducteur. Une innovation baptisée "smart pillar" permet de fixer des petits accessoires directement sur la planche de bord.

Malgré sa compacité extérieure, la #2 propose un coffre de 305 litres, un volume remarquable pour ce gabarit. L'accès est facilité par un hayon à ouverture divisée, une solution pratique et originale pour charger ses courses ou ses bagages en ville.

Des aides à la conduite de série

La Smart #2 ne lésine pas sur la technologie embarquée. Dès la version de base, elle intègre un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance à la conduite sur autoroute et des phares à LED. Un niveau d'équipement rarement proposé de série sur une citadine de cette catégorie tarifaire.

Un prix attractif pour conquérir le marché français

Avec un tarif d'entrée annoncé sous les 22 000 euros lors de son arrivée prévue en 2025, la Smart #2 se positionne comme une alternative séduisante face aux citadines électriques actuellement disponibles sur le marché français. Ce prix la rend éligible au bonus écologique, renforçant encore son attractivité financière.

La marque démontre ainsi sa volonté de démocratiser la mobilité électrique urbaine, 28 ans après avoir inventé le concept de la citadine moderne. Une approche qui pourrait séduire les automobilistes français à la recherche d'une solution de transport électrique compacte, pratique et abordable pour leurs déplacements quotidiens.