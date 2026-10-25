Smart #2 : la citadine électrique deux places à moins de 22 000 euros arrive en France
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Vingt-huit ans après avoir révolutionné la mobilité urbaine, Smart renoue avec son ADN originel. Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris, la nouvelle Smart #2 incarne le retour aux sources de la marque sino-allemande, avec un format ultra-compact et un positionnement tarifaire accessible.
Un format taillé pour la jungle urbaine
Avec ses 2,74 mètres de long, la Smart #2 se glisse partout. Cette citadine électrique biplace retrouve l'esprit de la mythique Fortwo originelle, tout en offrant une modernité technologique inédite. Son rayon de braquage de seulement 6,95 mètres en fait une championne de la manœuvrabilité, idéale pour se faufiler dans les rues étroites et se garer dans les espaces restreints des centres-villes français.
Le design s'inspire clairement du modèle fondateur, avec des lignes arrondies et une silhouette reconnaissable entre mille. La marque, née de la joint-venture entre Mercedes-Benz et le groupe chinois Geely, prouve qu'elle n'a pas oublié ses racines malgré son expansion récente vers des SUV de plus grande taille.
Une motorisation électrique optimisée pour la ville
Sous sa carrosserie compacte, la Smart #2 cache une motorisation électrique de 80 chevaux installée à l'arrière, entraînant les roues arrière. La batterie lithium-fer-phosphate de 35,8 kWh offre une autonomie homologuée WLTP de 290 kilomètres, largement suffisante pour un usage urbain et périurbain quotidien.
Cette capacité représente un bond en avant spectaculaire par rapport à l'ancienne Smart EQ Fortwo, qui ne disposait que de 17,6 kWh pour 145 kilomètres d'autonomie. La recharge s'effectue à une puissance maximale de 65 kW en courant continu, permettant de récupérer rapidement de l'énergie lors des trajets. Un système vehicle-to-load complète l'équipement, autorisant l'alimentation d'appareils électriques externes.
Une nouvelle plateforme dédiée
Smart a développé spécifiquement pour ce modèle une architecture baptisée Electric Compact Architecture. Cette base technique intègre une suspension arrière à cinq bras, conçue pour absorber les imperfections des chaussées urbaines tout en préservant une tenue de route dynamique.
La structure de caisse Tridion Cell Evo de nouvelle génération utilise 78% d'acier à haute résistance, garantissant la sécurité des occupants malgré le format réduit du véhicule.
Un habitacle pensé pour deux avec des équipements généreux
L'intérieur adopte une configuration en banquette pour deux personnes, dans la pure tradition Smart. Le tableau de bord moderne associe un écran tactile central de 10,1 pouces à un combiné numérique de 8,8 pouces pour le conducteur. Une innovation baptisée "smart pillar" permet de fixer des petits accessoires directement sur la planche de bord.
Malgré sa compacité extérieure, la #2 propose un coffre de 305 litres, un volume remarquable pour ce gabarit. L'accès est facilité par un hayon à ouverture divisée, une solution pratique et originale pour charger ses courses ou ses bagages en ville.
Des aides à la conduite de série
La Smart #2 ne lésine pas sur la technologie embarquée. Dès la version de base, elle intègre un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance à la conduite sur autoroute et des phares à LED. Un niveau d'équipement rarement proposé de série sur une citadine de cette catégorie tarifaire.
Un prix attractif pour conquérir le marché français
Avec un tarif d'entrée annoncé sous les 22 000 euros lors de son arrivée prévue en 2025, la Smart #2 se positionne comme une alternative séduisante face aux citadines électriques actuellement disponibles sur le marché français. Ce prix la rend éligible au bonus écologique, renforçant encore son attractivité financière.
La marque démontre ainsi sa volonté de démocratiser la mobilité électrique urbaine, 28 ans après avoir inventé le concept de la citadine moderne. Une approche qui pourrait séduire les automobilistes français à la recherche d'une solution de transport électrique compacte, pratique et abordable pour leurs déplacements quotidiens.
Questions fréquentes
Quelle est la taille de la nouvelle Smart #2 par rapport à l'ancienne Fortwo ?
La Smart #2 mesure 2 746 mm de long, soit légèrement moins que la Fortwo de troisième génération qui a cessé sa production en 2024. Elle conserve un gabarit ultra-compact parfaitement adapté à la conduite urbaine.
Quelles sont les performances et l'autonomie de cette nouvelle citadine électrique ?
La #2 embarque un moteur électrique de 80 chevaux monté à l'arrière, alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate de 35,8 kWh. L'autonomie atteint 290 kilomètres en cycle WLTP, soit plus du triple de l'ancienne Smart EQ Fortwo qui plafonnait à 145 kilomètres.
Combien de places offre la Smart #2 et quel est le volume de coffre ?
Comme son nom le suggère et fidèle à l'esprit d'origine, la #2 est une deux places avec une configuration de sièges en banquette. Elle propose un coffre généreux de 305 litres, accessible via un hayon divisé original.
Quand la Smart #2 sera-t-elle disponible en France et à quel prix ?
La commercialisation est prévue pour 2025 sur le marché français. Le tarif de départ sera inférieur à 22 000 euros, positionnant la #2 comme une citadine électrique accessible.
Quels équipements de série sont proposés sur cette nouvelle Smart ?
La #2 reçoit de série un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance à la conduite sur autoroute, des phares LED, un écran tactile de 10,1 pouces et un combiné d'instruments numérique de 8,8 pouces.