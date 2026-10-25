Salon de Paris 2024 : 2CV électrique, Espace et toutes les nouveautés dévoilées

Par Luc Morandini / 25 octobre 2026 à 08:00 · 3 min de lecture

Le Mondial de l'Auto dévoile la nouvelle 2CV électrique de Citroën, l'Audi A2 ressuscitée et une multitude de modèles électriques attendus sur le marché français.

Le Mondial de l'Auto fait son grand retour en force

Le Salon de Paris s'impose comme le rendez-vous automobile incontournable de cette année en Europe. Sur les stands du Parc des Expositions, les constructeurs français et internationaux rivalisent d'audace avec une série de nouveautés électriques qui marqueront les prochaines années. Renault, Peugeot, Citroën, BYD, Fiat, Opel et Volkswagen déploient leurs dernières créations dans un événement qui redonne ses lettres de noblesse au salon parisien.

Cette édition se distingue par le retour spectaculaire de modèles cultes réinventés pour l'ère électrique, aux côtés de concepts audacieux qui dessinent l'avenir de la mobilité.

La 2CV électrique vole la vedette

C'est incontestablement la star du salon : Citroën dévoile sa nouvelle 2CV sous forme de concept électrique. Le PDG Xavier Chardon affiche une ambition claire : retrouver "exactement le même objectif" que le modèle d'après-guerre, à savoir offrir une mobilité accessible au plus grand nombre.

Avec un tarif annoncé sous la barre des 15 000 euros, la nouvelle Deuche électrique pourrait démocratiser la voiture zéro émission en France. La production démarrera à Pomigliano en Italie, avec une commercialisation programmée pour 2028, année du 80ème anniversaire de l'originale.

Cette stratégie s'inscrit dans la lignée du succès rencontré par la Renault 5 électrique, prouvant que l'héritage automobile français séduit toujours autant.

Audi ressuscite l'A2 en version électrique

Autre retour marquant, celui de l'Audi A2 E-tron. Cette berline compacte familiale mise tout sur l'efficience avec une autonomie maximale annoncée de 645 kilomètres. Le modèle culte des années 2000, réputé pour son aérodynamisme exceptionnel, retrouve sa vocation d'origine dans une version entièrement électrique.

Le Mondial de Paris marque ses débuts publics, confirmant la volonté d'Audi de proposer des véhicules électriques à la fois compacts et performants en matière d'autonomie.

Alfa Romeo dessine son avenir avec le Cuorerosso

Le constructeur italien dévoile son concept Cuorerosso ("cœur rouge" en français), présenté comme un manifeste pour l'avenir de la marque. Cette berline sportive quatre portes au design acéré pourrait préfigurer le successeur de la Giulia vieillissante.

Sous le capot, on retrouve une version hybridée du V6 biturbo de 2,9 litres, prouvant qu'Alfa Romeo n'abandonne pas totalement les motorisations thermiques sportives dans sa transition énergétique. Les lignes tendues et les nouveaux phares hexagonaux signent une nouvelle identité visuelle pour les futures Alfa Romeo.

Alpine tease sa prochaine A110 et un mystérieux PS1

La marque sportive de Renault joue la carte du mystère avec une sculpture représentant la future génération de l'A110. Les formes plus aérodynamiques et les projecteurs hexagonaux marquent une évolution stylistique notable pour le coupé français.

Plus intrigant encore, Alpine présente son "Projet Spécial 1" (PS1), un modèle qui se positionnera en dehors de la gamme actuelle, aux côtés des A290, A390 et A110. La nature exacte de ce véhicule reste secrète, alimentant les spéculations des passionnés.

Des nouveautés chinoises et italiennes

Le chinois Aion profite du salon pour présenter le GS7, un grand SUV hybride rechargeable qui débarquera sur le marché français l'année prochaine. Cette version modifiée du Trumpchi S7 sera accompagnée d'un second modèle encore mystérieux sur le stand parisien.

Du côté italien, Fiat expose son concept Multiplay tandis que Renault dévoile l'E-Space, vision électrique de son monospace légendaire. Dacia n'est pas en reste avec sa nouvelle Spring, positionnée sur le segment des citadines électriques abordables.

Un salon qui confirme le virage électrique

Cette édition du Mondial de l'Auto confirme l'accélération de l'électrification du parc automobile européen. Entre résurrections de modèles mythiques et concepts futuristes, les constructeurs misent sur l'émotion et l'innovation pour convaincre les automobilistes français de franchir le pas vers la mobilité électrique.

Les promesses de prix accessibles, comme celle de la 2CV à moins de 15 000 euros, montrent que l'industrie automobile prend enfin au sérieux la question du pouvoir d'achat dans la transition énergétique.