La recharge bidirectionnelle franchit une étape décisive avec le projet européen EV4EU

Le projet européen EV4EU dévoile un prototype fonctionnel de recharge bidirectionnelle CCS et confirme que les voitures électriques peuvent stabiliser le réseau.

Une révolution énergétique à portée de main

Après quatre années de recherche intensive, le projet européen EV4EU vient de franchir une étape majeure dans le développement de la recharge bidirectionnelle. Coordonné par l'institut de recherche portugais INESC-ID et impliquant 16 partenaires principaux et six associés, ce programme financé à hauteur de 9 millions d'euros par l'Union européenne démontre que les véhicules électriques peuvent devenir bien plus que de simples consommateurs d'énergie.

L'objectif central du projet consistait à transformer les voitures électriques en ressources flexibles pour le système énergétique. Une vision ambitieuse qui prend tout son sens face aux défis de l'intégration massive des énergies renouvelables intermittentes dans nos réseaux électriques.

Un prototype CCS pleinement opérationnel

La principale réalisation technique d'EV4EU réside dans le développement d'un prototype entièrement fonctionnel de station de recharge bidirectionnelle basée sur la norme Combined Charging System (CCS). Cette norme, largement répandue en Europe, constitue un choix stratégique pour faciliter l'adoption de la technologie.

Parallèlement, les équipes ont développé des outils logiciels en open-source, désormais disponibles gratuitement pour les opérateurs de bornes de recharge. Ces solutions permettent de gérer la communication selon les standards de la recharge intelligente et bidirectionnelle, abaissant ainsi considérablement les barrières à l'entrée pour les professionnels du secteur.

Le concept V2X dans toute sa diversité

Le projet s'est articulé autour du concept Vehicle-to-Everything (V2X), un terme générique qui englobe plusieurs applications concrètes :

Vehicle-to-Grid (V2G) : le véhicule alimente le réseau public, permettant d'atténuer les pics de consommation ou d'utiliser l'excédent d'énergie renouvelable

: le véhicule alimente le réseau public, permettant d'atténuer les pics de consommation ou d'utiliser l'excédent d'énergie renouvelable Vehicle-to-Home (V2H) : la batterie du véhicule alimente une habitation, particulièrement utile lorsque les panneaux solaires produisent peu

: la batterie du véhicule alimente une habitation, particulièrement utile lorsque les panneaux solaires produisent peu Vehicle-to-Building (V2B) : application similaire pour les bâtiments commerciaux ou publics

: application similaire pour les bâtiments commerciaux ou publics Vehicle-to-Load (V2L) : alimentation directe d'appareils électriques comme des outils ou du matériel de camping

Des résultats probants dans quatre pays européens

Les équipes du projet ont mené des tests approfondis au Portugal, en Slovénie, en Grèce et au Danemark, chacun avec des objectifs spécifiques.

Portugal : réduction des coûts et énergies renouvelables

Les démonstrations portugaises ont intégré des bornes uni et bidirectionnelles dans des bâtiments résidentiels et des installations publiques. Les résultats parlent d'eux-mêmes : une réduction moyenne de 8,6% des coûts de recharge pour les ménages et jusqu'à 21,9% d'intégration supplémentaire d'énergies renouvelables.

Slovénie : centrales électriques virtuelles

L'accent était mis sur les centrales électriques virtuelles et les plateformes de marché local dans des bureaux et écoles. Les essais ont confirmé la valeur ajoutée du V2X par rapport à une simple recharge intelligente qui se contente de programmer les horaires de consommation.

Grèce : gestion des pointes de consommation

À Athènes, les partenaires ont testé des contrats de capacité flexibles et des signaux tarifaires dynamiques pour limiter les surcharges sur les sites de recharge publics, évitant ainsi les pics de demande problématiques.

Danemark : optimisation des parkings

La démonstration danoise s'est concentrée sur la gestion de groupes de recharge dans les parkings. Les algorithmes développés visaient à réduire les déséquilibres de phase et améliorer l'utilisation locale de l'énergie renouvelable.

Au-delà de la technique : modèles économiques et acceptation

EV4EU ne s'est pas limité à la faisabilité technique. Le projet a également étudié les modèles économiques, les cadres réglementaires et les besoins des utilisateurs. Selon Hugo Morais, coordinateur du projet, "cette approche peut augmenter les revenus tout en offrant des avantages directs aux utilisateurs".

Une condition essentielle émerge cependant : la recharge bidirectionnelle ne peut fonctionner comme option de flexibilité que si les besoins de mobilité des utilisateurs sont garantis et que le vieillissement de la batterie est pris en compte. Les algorithmes de contrôle développés optimisent justement les processus pour limiter le stress supplémentaire sur les batteries.

Vers un déploiement à grande échelle

Les résultats du projet démontrent que le V2X dépasse largement le cadre des technologies individuelles de véhicules et de recharge. Une communication coordonnée, des modèles de marché adaptés et des incitations pour les participants s'avèrent indispensables.

EV4EU fournit désormais des approches techniques éprouvées et des enseignements pratiques pour faciliter ce déploiement. La prochaine étape consiste à mettre en œuvre ces solutions à plus grande échelle, en tenant compte des conditions spécifiques de chaque réseau national et des particularités des marchés locaux. Pour la France et les autres pays européens, l'infrastructure et les outils sont désormais disponibles pour transformer la vision d'un système énergétique flexible en réalité.