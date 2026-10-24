La nouvelle Lexus LFA électrique se dévoile en photos : la supercar arrive en 2026

La nouvelle Lexus LFA électrique se dévoile en ...

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

De nouvelles photos espion révèlent la Lexus LFA électrique en développement, qui devrait entrer en production en 2026 avec une boîte de vitesses simulée.

Moins d'un an après la présentation du concept LFA, Lexus poursuit le développement de sa supercar électrique. De nouvelles photos espion dévoilent une version de présérie circulant avec un camouflage serré, confirmant que le projet avance selon le planning prévu par le constructeur premium japonais.

Les clichés, capturés par le compte Instagram mr.grey_4k, montrent une silhouette basse et élancée avec un aileron arrière déployé. Cette nouvelle génération partage son châssis avec les Toyota GR GT et GT3 de compétition, mais abandonne le V8 biturbo hybride au profit d'une motorisation entièrement électrique.

Des dimensions généreuses pour la nouvelle ère électrique

Bien que Lexus reste discret sur les spécifications techniques définitives, les informations issues du concept donnent une idée précise du gabarit. La nouvelle LFA affiche des mensurations impressionnantes :

Longueur : 471 centimètres (environ 25 cm de plus que l'originale)

Largeur : 204 centimètres (15 cm supplémentaires)

Hauteur : 119 centimètres

Cette augmentation des dimensions s'explique notamment par l'intégration du pack batteries, nécessaire pour alimenter la motorisation électrique. Un défi de taille pour Lexus qui doit composer avec un poids inévitablement plus élevé tout en préservant les performances et l'agilité attendues d'une supercar.

Une boîte de vitesses virtuelle pour préserver l'émotion

Face à la disparition du mythique V10 atmosphérique qui faisait la renommée de la LFA originale, Lexus ne compte pas pour autant renoncer aux sensations de conduite. Le constructeur développe un système sophistiqué pour simuler le comportement d'un moteur thermique et d'une transmission séquentielle.

Selon un brevet récemment déposé, ce dispositif fonctionnerait par des coupures instantanées du couple moteur suivies d'une restauration brutale, imitant ainsi le réengagement d'un embrayage sous charge. L'ensemble serait géré par logiciel, sur un principe similaire à celui adopté par Hyundai sur sa Ioniq 5 N.

Des palettes au volant pour une expérience immersive

Le concept présenté l'année dernière intégrait déjà des palettes au volant et un mode manuel. Les conducteurs pourraient ajuster l'agressivité de chaque changement de rapport virtuel, offrant une personnalisation poussée de l'expérience de conduite. Une approche qui vise à séduire les puristes tout en embrassant l'électrification.

Un lancement prévu pour 2026 malgré les défis

Faire renaître la LFA sous forme électrique représente un pari audacieux pour Lexus. Au-delà du défi technique lié au poids des batteries, le constructeur doit composer avec un marché des sportives électriques encore embryonnaire, particulièrement en Europe où les amateurs de performances restent largement attachés aux motorisations thermiques.

Malgré ces obstacles, Lexus maintient son calendrier avec une entrée en production programmée pour 2026. Si ce planning est respecté, les premières informations officielles concernant les spécifications techniques et la grille tarifaire devraient être communiquées dans les prochains mois.

La question des tarifs reste entière, mais il est raisonnable d'anticiper un positionnement très premium, probablement au-delà des 200 000 euros, compte tenu de l'héritage de la LFA originale qui était commercialisée à près de 375 000 euros à son lancement.

Un contexte de transformation pour Lexus

Cette LFA électrique s'inscrit dans une stratégie plus large d'électrification de la gamme Lexus. Le constructeur multiplie les annonces concernant ses modèles hybrides et électriques, cherchant à se positionner sur le segment premium face à des concurrents européens de plus en plus offensifs sur ce terrain.

Avec cette supercar électrique, Lexus souhaite démontrer que performances et électrification ne sont pas incompatibles, tout en préservant l'ADN émotionnel qui caractérise les modèles sportifs de la marque. Un équilibre délicat qui sera scruté de près par les passionnés européens lors du dévoilement officiel.