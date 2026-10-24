La nouvelle Lexus LFA électrique se dévoile en photos : la supercar arrive en 2026
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
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Moins d'un an après la présentation du concept LFA, Lexus poursuit le développement de sa supercar électrique. De nouvelles photos espion dévoilent une version de présérie circulant avec un camouflage serré, confirmant que le projet avance selon le planning prévu par le constructeur premium japonais.
Les clichés, capturés par le compte Instagram mr.grey_4k, montrent une silhouette basse et élancée avec un aileron arrière déployé. Cette nouvelle génération partage son châssis avec les Toyota GR GT et GT3 de compétition, mais abandonne le V8 biturbo hybride au profit d'une motorisation entièrement électrique.
Des dimensions généreuses pour la nouvelle ère électrique
Bien que Lexus reste discret sur les spécifications techniques définitives, les informations issues du concept donnent une idée précise du gabarit. La nouvelle LFA affiche des mensurations impressionnantes :
- Longueur : 471 centimètres (environ 25 cm de plus que l'originale)
- Largeur : 204 centimètres (15 cm supplémentaires)
- Hauteur : 119 centimètres
Cette augmentation des dimensions s'explique notamment par l'intégration du pack batteries, nécessaire pour alimenter la motorisation électrique. Un défi de taille pour Lexus qui doit composer avec un poids inévitablement plus élevé tout en préservant les performances et l'agilité attendues d'une supercar.
Une boîte de vitesses virtuelle pour préserver l'émotion
Face à la disparition du mythique V10 atmosphérique qui faisait la renommée de la LFA originale, Lexus ne compte pas pour autant renoncer aux sensations de conduite. Le constructeur développe un système sophistiqué pour simuler le comportement d'un moteur thermique et d'une transmission séquentielle.
Selon un brevet récemment déposé, ce dispositif fonctionnerait par des coupures instantanées du couple moteur suivies d'une restauration brutale, imitant ainsi le réengagement d'un embrayage sous charge. L'ensemble serait géré par logiciel, sur un principe similaire à celui adopté par Hyundai sur sa Ioniq 5 N.
Des palettes au volant pour une expérience immersive
Le concept présenté l'année dernière intégrait déjà des palettes au volant et un mode manuel. Les conducteurs pourraient ajuster l'agressivité de chaque changement de rapport virtuel, offrant une personnalisation poussée de l'expérience de conduite. Une approche qui vise à séduire les puristes tout en embrassant l'électrification.
Un lancement prévu pour 2026 malgré les défis
Faire renaître la LFA sous forme électrique représente un pari audacieux pour Lexus. Au-delà du défi technique lié au poids des batteries, le constructeur doit composer avec un marché des sportives électriques encore embryonnaire, particulièrement en Europe où les amateurs de performances restent largement attachés aux motorisations thermiques.
Malgré ces obstacles, Lexus maintient son calendrier avec une entrée en production programmée pour 2026. Si ce planning est respecté, les premières informations officielles concernant les spécifications techniques et la grille tarifaire devraient être communiquées dans les prochains mois.
La question des tarifs reste entière, mais il est raisonnable d'anticiper un positionnement très premium, probablement au-delà des 200 000 euros, compte tenu de l'héritage de la LFA originale qui était commercialisée à près de 375 000 euros à son lancement.
Un contexte de transformation pour Lexus
Cette LFA électrique s'inscrit dans une stratégie plus large d'électrification de la gamme Lexus. Le constructeur multiplie les annonces concernant ses modèles hybrides et électriques, cherchant à se positionner sur le segment premium face à des concurrents européens de plus en plus offensifs sur ce terrain.
Avec cette supercar électrique, Lexus souhaite démontrer que performances et électrification ne sont pas incompatibles, tout en préservant l'ADN émotionnel qui caractérise les modèles sportifs de la marque. Un équilibre délicat qui sera scruté de près par les passionnés européens lors du dévoilement officiel.
Questions fréquentes
Quand la nouvelle Lexus LFA sera-t-elle disponible ?
Selon le calendrier actuel du constructeur japonais, la production devrait débuter courant 2026. Les spécifications techniques et les tarifs devraient être dévoilés prochainement si ce planning est maintenu.
Pourquoi Lexus abandonne-t-elle le V10 de l'ancienne LFA ?
La nouvelle génération adopte une motorisation 100% électrique à batterie, contrairement au mythique V10 atmosphérique de 4,8 litres de l'original. Lexus mise sur l'électrification de sa gamme sportive tout en cherchant à préserver les sensations de conduite.
Qu'est-ce que la transmission simulée de la LFA électrique ?
Lexus développe un système qui imite le comportement d'une boîte séquentielle avec des coupures de couple momentanées pour simuler les changements de rapports. Le conducteur pourra même ajuster l'agressivité des passages de vitesses via des palettes au volant, comme sur la Hyundai Ioniq 5 N.
Quelles sont les dimensions de la nouvelle LFA par rapport à l'ancienne ?
La nouvelle LFA mesure 471 cm de long, 204 cm de large et 119 cm de haut. Elle est donc environ 25 cm plus longue et 15 cm plus large que le modèle original produit entre 2010 et 2012.
La nouvelle LFA aura-t-elle du succès malgré son électrification ?
C'est un pari audacieux pour Lexus. Le constructeur doit relever le défi du poids important des batteries et d'une demande encore faible pour les sportives électriques en Europe, mais la marque maintient son calendrier de développement.