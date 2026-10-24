Cadillac Escalade-V 125e Anniversaire : un SUV de luxe à 220 000 euros en série ultra-limitée
Par Sarah Wagner · 2 min de lecture
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Pour marquer ses 125 années d'existence, Cadillac frappe fort avec une édition Collector Series ultra-exclusive de son imposant Escalade-V. La marque américaine de luxe, fondée en 1899, célèbre cet anniversaire en lançant sa première série limitée basée sur la version haute performance de son SUV emblématique.
Un tarif stratosphérique pour collectionneurs
Avec un prix annoncé à 239 000 dollars (environ 220 000 euros), cet Escalade-V 125e Anniversaire se positionne comme l'un des SUV les plus onéreux du marché américain. Le surcoût atteint 62 000 euros par rapport à l'Escalade-V de série millésime 2027, ce qui place ce véhicule dans une catégorie réservée aux collectionneurs fortunés.
La production sera strictement limitée à 252 exemplaires, un chiffre qui n'est pas anodin puisqu'il correspond au double du nombre d'années d'existence de la marque. Cette rareté assumée fait partie intégrante de la stratégie de Cadillac pour transformer ce modèle en objet de collection.
Des finitions exclusives à l'extérieur
L'Escalade-V 125th Anniversary Collector Series se décline en deux teintes exclusives : Midnight Stone Frost et Vibrant White Tricoat. Chaque véhicule reçoit un traitement esthétique soigné avec :
- Des jantes uniques de 24 pouces (61 cm) au design spécifique
- Des projecteurs de courtoisie au logo Cadillac heritage
- Des éléments en fibre de carbone sur le contour de calandre, les boucliers arrière inférieurs et les coques de rétroviseurs
- Des étriers de frein bleus de série
- Des badges aux finitions sombres
Un détail remarquable : les acheteurs peuvent personnaliser leur acquisition en choisissant leur numéro de VIN et de série, renforçant ainsi le caractère unique de leur exemplaire.
Un habitacle raffiné aux accents bleus
L'intérieur ne déçoit pas avec une présentation bicolore noir et gris rehaussée de surpiqûres bleues Santorini. Cette couleur, qui devient la signature visuelle de cette série limitée, se retrouve sur plusieurs éléments :
- Les ceintures de sécurité
- Le porte-clés exclusif
- Les surpiqûres de la sellerie
Des seuils de porte personnalisés, des badges intérieurs exclusifs et des tapis premium complètent l'équipement de cette édition spéciale.
Le moteur V8 suralimenté inchangé
Sous le capot, on retrouve le bloc LT4 V8 suralimenté de 6,2 litres assemblé à la main par Cadillac. Ce moteur développe 683 chevaux et 885 Nm de couple, des chiffres identiques à ceux de l'Escalade-V standard. Aucune modification mécanique n'a été apportée pour cette série limitée, Cadillac ayant choisi de concentrer ses efforts sur l'exclusivité esthétique et la rareté.
Une vision tournée vers l'avenir
Kristian Aquilina, vice-président global de Cadillac, a déclaré que cette édition "célèbre l'héritage de Cadillac et notre approche sans compromis du luxe performant". Selon lui, cette série limitée offre aux collectionneurs "une manière distinctive de célébrer l'héritage de Cadillac tout en regardant vers son avenir".
Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour cette édition anniversaire. Avec seulement 252 unités produites et un positionnement tarifaire assumé, Cadillac mise clairement sur l'exclusivité pour marquer ce jalon important de son histoire centenaire. Reste à savoir si ces SUV de luxe trouveront preneur à un tel niveau de prix, même auprès des collectionneurs les plus passionnés.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui justifie le prix de 220 000 euros de cet Escalade-V spécial ?
Cette édition Collector Series propose des finitions exclusives avec des jantes de 24 pouces uniques, des éléments en fibre de carbone, un intérieur bicolore avec surpiqûres bleues Santorini, et surtout une production limitée à seulement 252 unités. Les acheteurs peuvent même choisir leur numéro de série et de VIN.
Quelles sont les performances de ce Cadillac Escalade-V ?
Sous le capot se trouve un V8 LT4 suralimenté de 6,2 litres assemblé à la main, développant 683 chevaux et 885 Nm de couple. Aucune modification mécanique n'a été apportée par rapport à l'Escalade-V standard.
Quelles sont les couleurs disponibles pour cette série limitée ?
Cadillac propose deux teintes exclusives : Midnight Stone Frost et Vibrant White Tricoat. Les deux sont associées à des éléments de design spécifiques comme les étriers de frein bleus et les badges sombres.
Quels sont les équipements spécifiques à l'intérieur ?
L'habitacle arbore une sellerie bicolore noir et gris avec des surpiqûres bleues Santorini, des ceintures de sécurité bleues, un porte-clés bleu, des seuils de porte personnalisés, des tapis premium et des badges intérieurs exclusifs.