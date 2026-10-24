Cadillac Escalade-V 125e Anniversaire : un SUV de luxe à 220 000 euros en série ultra-limitée

Par Sarah Wagner / 24 octobre 2026 à 09:09 · 2 min de lecture

Cadillac célèbre ses 125 ans avec un Escalade-V Collector Series limité à 252 exemplaires, affiché à 220 000 euros avec un V8 suralimenté de 683 chevaux.

Pour marquer ses 125 années d'existence, Cadillac frappe fort avec une édition Collector Series ultra-exclusive de son imposant Escalade-V. La marque américaine de luxe, fondée en 1899, célèbre cet anniversaire en lançant sa première série limitée basée sur la version haute performance de son SUV emblématique.

Un tarif stratosphérique pour collectionneurs

Avec un prix annoncé à 239 000 dollars (environ 220 000 euros), cet Escalade-V 125e Anniversaire se positionne comme l'un des SUV les plus onéreux du marché américain. Le surcoût atteint 62 000 euros par rapport à l'Escalade-V de série millésime 2027, ce qui place ce véhicule dans une catégorie réservée aux collectionneurs fortunés.

La production sera strictement limitée à 252 exemplaires, un chiffre qui n'est pas anodin puisqu'il correspond au double du nombre d'années d'existence de la marque. Cette rareté assumée fait partie intégrante de la stratégie de Cadillac pour transformer ce modèle en objet de collection.

Des finitions exclusives à l'extérieur

L'Escalade-V 125th Anniversary Collector Series se décline en deux teintes exclusives : Midnight Stone Frost et Vibrant White Tricoat. Chaque véhicule reçoit un traitement esthétique soigné avec :

Des jantes uniques de 24 pouces (61 cm) au design spécifique

Des projecteurs de courtoisie au logo Cadillac heritage

Des éléments en fibre de carbone sur le contour de calandre, les boucliers arrière inférieurs et les coques de rétroviseurs

Des étriers de frein bleus de série

Des badges aux finitions sombres

Un détail remarquable : les acheteurs peuvent personnaliser leur acquisition en choisissant leur numéro de VIN et de série, renforçant ainsi le caractère unique de leur exemplaire.

Un habitacle raffiné aux accents bleus

L'intérieur ne déçoit pas avec une présentation bicolore noir et gris rehaussée de surpiqûres bleues Santorini. Cette couleur, qui devient la signature visuelle de cette série limitée, se retrouve sur plusieurs éléments :

Les ceintures de sécurité

Le porte-clés exclusif

Les surpiqûres de la sellerie

Des seuils de porte personnalisés, des badges intérieurs exclusifs et des tapis premium complètent l'équipement de cette édition spéciale.

Le moteur V8 suralimenté inchangé

Sous le capot, on retrouve le bloc LT4 V8 suralimenté de 6,2 litres assemblé à la main par Cadillac. Ce moteur développe 683 chevaux et 885 Nm de couple, des chiffres identiques à ceux de l'Escalade-V standard. Aucune modification mécanique n'a été apportée pour cette série limitée, Cadillac ayant choisi de concentrer ses efforts sur l'exclusivité esthétique et la rareté.

Une vision tournée vers l'avenir

Kristian Aquilina, vice-président global de Cadillac, a déclaré que cette édition "célèbre l'héritage de Cadillac et notre approche sans compromis du luxe performant". Selon lui, cette série limitée offre aux collectionneurs "une manière distinctive de célébrer l'héritage de Cadillac tout en regardant vers son avenir".

Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour cette édition anniversaire. Avec seulement 252 unités produites et un positionnement tarifaire assumé, Cadillac mise clairement sur l'exclusivité pour marquer ce jalon important de son histoire centenaire. Reste à savoir si ces SUV de luxe trouveront preneur à un tel niveau de prix, même auprès des collectionneurs les plus passionnés.