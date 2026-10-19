Tesla Roadster : la supercar électrique promet 531 km/h et un 0 à 100 en 0,59 seconde

Tesla annonce que son nouveau Roadster pourrait atteindre 531 km/h avec des propulseurs comprimés, visant à devenir la voiture de série la plus rapide au monde.

Dans la course effrénée aux records de vitesse pure, Tesla s'invite à la table des hypercars avec des ambitions démesurées. Le nouveau Roadster, attendu depuis près d'une décennie, promet de pulvériser tous les repères établis par Bugatti, Koenigsegg, SSC et Hennessey. L'objectif affiché ? Atteindre 531 km/h et devenir la voiture de série la plus rapide jamais construite.

Une vitesse de pointe stratosphérique dans le viseur

Actuellement, Tesla confirme une vitesse maximale de 345 km/h pour son Roadster. Mais selon Franz von Holzhausen, designer en chef de Tesla, et Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie véhicule, une version future viserait les 531 km/h. Un chiffre qui place d'emblée la supercar électrique américaine dans une catégorie ultra-exclusive, au-delà même du record actuel de la Bugatti Chiron qui avait franchi les 490 km/h en 2019.

Reste que cette promesse doit être accueillie avec prudence. Tesla a l'habitude des annonces spectaculaires qui tardent à se concrétiser, et le Roadster lui-même accumule les retards depuis sa première présentation en 2017. Atteindre une telle vitesse nécessite bien plus que de la puissance : les pneus doivent résister à des forces centrifuges colossales, comme l'a démontré Bugatti avec ses Michelin spécialement renforcés.

Des propulseurs à air comprimé pour défier la physique

L'innovation majeure du Roadster réside dans son système de propulsion par air comprimé. Tesla proposera quatre configurations distinctes du véhicule : Standard, Performance, Thrust et Rocket.

Les versions Standard et Performance s'appuient sur l'adhérence conventionnelle des pneumatiques. La Performance ajoute toutefois une aérodynamique active et des ventilateurs générant un effet de sol en aspirant littéralement la voiture vers le bitume.

La version Thrust franchit un cap avec un réservoir d'air pressurisé et quatre buses orientées vers l'arrière. En projetant de l'air comprimé plutôt qu'en comptant uniquement sur la transmission de puissance aux roues, Tesla vise un 0 à 100 km/h en moins d'une seconde.

La version Rocket : un engin de science-fiction

Au sommet de la gamme, le modèle Rocket sacrifie le siège passager pour accueillir un réservoir d'air comprimé supplémentaire. Ses six propulseurs additionnels permettraient à la voiture de changer de direction, de se stabiliser et même de décoller du sol. Tesla annonce un 0 à 100 km/h hallucinant de 0,59 seconde pour cette version.

Le système présente néanmoins une limite importante : la réserve d'air comprimé est limitée et doit être rechargée régulièrement. Cette technologie spectaculaire ne sera donc utilisable que ponctuellement, lors de démonstrations ou sur circuit, et certainement pas au quotidien.

Caractéristiques techniques et performances

Sous la carrosserie en fibre de carbone se cachent deux moteurs électriques montés sur l'essieu arrière. Le modèle standard délivre environ 1 073 chevaux et 1 200 Nm de couple, tandis que la version Performance porte ces valeurs à approximativement 1 350 chevaux et 1 400 Nm.

L'autonomie annoncée se situe entre 500 et 515 kilomètres selon les versions, soit environ la moitié de ce qui avait été promis lors de la révélation du concept initial. La capacité exacte de la batterie reste mystérieuse, mais Tesla indique que le véhicule accepte une charge de 500 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en moins de 15 minutes.

Concernant le poids, Tesla affirme que la configuration la plus légère descend sous les 1 700 kilogrammes, ce qui reste remarquable pour un véhicule électrique, même si ce n'est pas une citadine ordinaire.

Un nom paradoxal pour un toit amovible

Paradoxalement, ce "Roadster" n'en est pas vraiment un au sens strict du terme. Le véhicule dispose de panneaux de toit T-top amovibles manuellement et rangeables dans le coffre. Un détail qui n'enlève rien au caractère spectaculaire de cette supercar électrique, mais qui aurait pu justifier une appellation différente.

Disponibilité et tarification

La production est programmée pour 2028, soit plus de dix ans après la présentation du concept de seconde génération. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes avec un dépôt de 50 000 dollars pour la version Performance et 250 000 dollars pour le modèle Thrust. La variante Rocket est uniquement accessible sur invitation, et les tarifs finaux des versions les plus extrêmes n'ont pas encore été communiqués.

Pour les conducteurs européens et français, la question de l'homologation de ces systèmes à propulseurs reste entière. Il est peu probable que les versions équipées de propulseurs à air comprimé obtiennent les autorisations nécessaires pour circuler sur les routes ouvertes en Europe, où la réglementation est particulièrement stricte en matière de sécurité automobile.

Entre promesses et réalité

Si Tesla parvient à concrétiser ne serait-ce qu'une partie de ces promesses, l'attente pourrait valoir le coup. Mais pour l'instant, ces chiffres de performances demeurent des objectifs plutôt que des réalisations vérifiées indépendamment sur une voiture de série.

L'histoire de Tesla est jalonnée d'échéances optimistes rarement respectées, et le Roadster a déjà passé de nombreuses années en développement. Gageons que les ingénieurs de la marque californienne auront à cœur de prouver que cette fois, l'ambition débridée rencontre enfin la réalité technique.