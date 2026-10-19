Moke Électrique Mk2 : 170 km d'autonomie et un nouveau coffre pour la star des plages

La Moke Électrique Mk2 débarque au Salon de Paris avec 170 km d'autonomie WLTP, une batterie doublée et un coffre avant inédit sur ce beach car britannique.

Moke International a profité du Salon de Paris 2026 pour dévoiler la seconde génération de son iconique beach car électrique. La Moke Électrique Mk2 marque une évolution significative avec une autonomie qui double littéralement par rapport au modèle précédent, tout en conservant l'ADN minimaliste qui fait le charme de cette britannique à ciel ouvert.

Une batterie deux fois plus grosse pour rouler sans contrainte

Le changement le plus spectaculaire se cache sous le plancher : Moke a remplacé la batterie de 10,8 kWh de la première génération par un accumulateur de 23,5 kWh. Cette évolution permet à la Mk2 d'afficher une autonomie WLTP de 170 kilomètres, contre seulement 87 km pour le modèle sortant.

Dans des conditions réelles de conduite côtière et urbaine, le constructeur britannique affirme que l'autonomie peut même grimper jusqu'à 185 kilomètres. Une performance qui transforme radicalement l'usage de ce véhicule, initialement conçu pour des trajets courts entre la plage et le centre-ville des stations balnéaires.

Un moteur inchangé, une philosophie préservée

Malgré le gain d'autonomie, Moke International a fait le choix délibéré de conserver le moteur électrique arrière de 44 chevaux de la génération précédente. La vitesse maximale reste donc bridée à 80 km/h, ce qui correspond parfaitement à la vocation du véhicule.

Cette Moke n'est pas faite pour les autoroutes, mais pour les routes côtières, les chemins de campagne et les déplacements urbains tranquilles. Comme le souligne Lorne Vary, directeur général de Moke International : "Le temps passé dans une Moke consiste à profiter pleinement de la vie, à saisir l'instant présent et à savourer la liberté d'explorer".

Recharge simplifiée pour un usage quotidien

La Mk2 embarque un chargeur de 6,6 kW qui permet de passer de 20 à 80% de charge en environ deux heures. Sur une prise domestique classique de 3,2 kW, disponible en France comme au Royaume-Uni, il faudra compter environ sept heures pour une recharge complète.

Le port de recharge a été relocalisé à l'arrière du véhicule, une modification qui améliore non seulement l'esthétique extérieure, mais aussi la répartition des masses sur le châssis. Selon Moke, cette nouvelle architecture optimise le comportement routier du beach car.

Des équipements revus pour plus de praticité

La grande nouveauté en matière de rangement est l'apparition d'un coffre avant verrouillable de 86 litres. Cet espace dédié permet enfin de stocker serviettes de plage, sacs et autres équipements sans encombrer l'habitacle ni occuper les places passagers.

L'intérieur n'est pas en reste avec une nouvelle console centrale arborant un sélecteur de vitesse rotatif et des voyants d'avertissement plus lisibles. Moke a également ajouté des ports USB-C, une prise 12V, des porte-gobelets arrière et élargi les repose-pieds pour améliorer le confort au quotidien.

Une palette de couleurs élargie pour l'Europe

Les acheteurs européens peuvent désormais choisir parmi toute la gamme de coloris Moke : la Collection Originale (Bleu Vague, Jaune Soleil, Orange Coucher de Soleil), la Collection California (Rouge Sonoma, Bleu Laguna, Blanc Venise) et les Naturels Terrestres (Blanc Coquillage, Vert Eucalyptus, Vert Palmier). Les teintes californiennes, jusqu'ici réservées au marché américain, traversent enfin l'Atlantique.

Prix et disponibilité en Europe

La Moke Électrique Mk2 est affichée à partir de 35 000 € hors taxes et subventions locales. Ce tarif la positionne face à des microvoitures comme la Fiat Topolino, proposée autour de 15 000 € mais avec des performances et une autonomie inférieures.

Le véhicule est disponible à l'essai, à la location ou à l'achat dans plusieurs pays européens via un réseau de 10 partenaires répartis en Europe et sur le continent américain. Depuis le lancement du modèle original en 2022, Moke International a écoulé plus de 500 unités dans le monde, démontrant l'appétit pour ce concept de mobilité électrique hédoniste et décomplexée.

Avec cette seconde génération, Moke prouve qu'il est possible d'améliorer substantiellement l'aspect pratique d'un véhicule sans trahir son caractère unique. La Mk2 reste fidèle à l'esprit minimaliste qui a fait le succès de la Moke originale dans les années 60, tout en s'adaptant aux exigences de la mobilité électrique moderne.