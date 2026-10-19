Porsche renonce à une supercar 100 % électrique faute de clients intéressés

Porsche confirme que sa future supercar à moteur central ne sera pas électrique, privilégiant thermique et hybride face à l'absence de demande client.

Le verdict sans appel de Porsche sur les supercars électriques

Dans l'univers automobile actuel où chaque constructeur semble rivaliser d'annonces concernant de nouveaux modèles électriques, Porsche vient de jeter un pavé dans la mare. Le constructeur allemand développe actuellement une nouvelle supercar à moteur central destinée à se positionner au-dessus de l'emblématique 911 dans la hiérarchie de la marque. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un constructeur ayant largement embrassé l'électrification, cette future machine ne sera pas disponible en version 100 % électrique.

La raison invoquée par Michael Leiters, le PDG de Porsche, est d'une franchise déconcertante : "Il n'y aura pas de version électrique sur cette plateforme car il n'existe aucune demande pour un véhicule électrique dans ce segment." Une déclaration particulièrement directe de la part d'un constructeur qui commercialise déjà des versions électriques des Taycan, Macan et Cayenne, et qui s'apprête même à relancer les Boxster et Cayman 718 l'année prochaine sans aucun moteur thermique.

Une plateforme flexible mais sans batterie massive

Porsche établit donc une distinction claire entre la vente de véhicules électriques à un large public et la capacité à convaincre les acheteurs de supercars d'abandonner complètement la combustion. Pour ce projet particulier, baptisé Mission S, la demande des clients prime sur l'objectif d'électrification totale.

La bonne nouvelle pour les passionnés réside dans la flexibilité prévue pour cette nouvelle plateforme. L'architecture technique supportera :

Des moteurs à combustion interne classiques

Des systèmes hybrides conventionnels

Des motorisations hybrides rechargeables

Cette approche modulaire permettra à Porsche d'adapter la motorisation au caractère recherché pour chaque variante. En revanche, une configuration exclusivement électrique avec batterie volumineuse n'est tout simplement pas au programme.

Le mystère de la motorisation finale

Si Porsche n'a pas encore dévoilé la configuration définitive, le constructeur souhaite manifestement préserver sa liberté de concevoir son modèle phare autour d'un moteur thermique plutôt que d'une imposante batterie. Cette stratégie ouvre la porte à des variantes allant d'une sportive relativement légère à propulsion thermique jusqu'à une machine plus complexe combinant électrification et performances accrues.

Quand le marché impose sa loi

Cette position détonne à une époque où les constructeurs investissent massivement dans la performance électrique. Porsche ne tourne pas le dos aux véhicules électriques, mais refuse clairement de les imposer dans un segment où les acheteurs privilégient encore la sonorité, la réactivité et le caractère d'un moteur thermique.

Cette décision souligne également que l'électrification ne suivra pas un chemin uniforme à travers la gamme. Zuffenhausen a d'ailleurs déjà promis qu'il n'y aurait jamais de 911 électrique, confirmant que certaines icônes resteront fidèles à leur ADN thermique.

Précision importante : affirmer qu'il n'existe aucune demande ne signifie pas que personne n'achèterait une supercar électrique Porsche. Cela signifie simplement que la marque ne constate pas actuellement un intérêt client suffisant pour justifier le développement d'une telle version sur cette plateforme. Une distinction cruciale alors que le marché des voitures de performance haut de gamme continue d'évoluer.

Un constat partagé par toute l'industrie du luxe automobile

Porsche n'est pas isolée dans son questionnement sur l'appétence des acheteurs pour des motorisations électriques dans le segment ultra-premium. Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a qualifié les véhicules électriques de "loisir coûteux", arguant que "le marché et la clientèle ne sont pas prêts". Le constructeur italien a d'ailleurs renoncé à commercialiser son grand tourisme Lanzador en version 100 % électrique, préférant le transformer en hybride.

Pagani a rencontré exactement le même obstacle. Le constructeur artisanal italien a passé des années à explorer une version électrique de l'Utopia, avant d'abandonner finalement le projet après avoir consulté ses concessionnaires et clients : "Nous avons présenté l'idée à nos concessionnaires et à nos clients, mais personne n'a manifesté d'intérêt."

L'exemple révélateur de Rimac

Une vidéo récente de Mate Rimac circulant sur les réseaux sociaux illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontées les supercars et hypercars électriques en 2026. Seuls 71 clients ont acquis la Nevera, loin de l'objectif de production initial. Rimac avait prévu de construire 150 exemplaires de son hypercar électrique, mais la demande est restée largement inférieure malgré des spécifications techniques extraordinaires.

Ces chiffres suggèrent que des accélérations vertigineuses et une technologie de pointe ne suffisent pas toujours à convaincre une clientèle fortunée de débourser des millions pour une voiture de performance dépourvue de moteur thermique.

Le rugissement du moteur conserve sa valeur

Au final, ces marques prestigieuses font face au même problème : construire une supercar électrique est une chose, mais trouver suffisamment de clients prêts à l'acheter en est une autre. Pour l'instant, l'attrait traditionnel des moteurs thermiques conserve un poids considérable au sommet du marché des voitures de performance.

Tant que cette situation perdurera, les constructeurs réfléchiront à deux fois avant de remplacer le rugissement d'un moteur par le souffle presque silencieux des électrons. Porsche mise donc sur l'essence pour sa future supercar, avec une assistance hybride disponible là où elle a du sens. Dans un monde où presque chaque annonce de voiture de performance semble impliquer un nouveau véhicule électrique, c'est peut-être là l'aspect le plus révélateur de l'histoire de la Mission S.