BMW M : la boîte manuelle condamnée par l'hybridation légère ?

BMW M : la boîte manuelle condamnée par l'hybri...

Par Martin Rochard / 27 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Le patron de BMW M confirme que la technologie hybride 48 volts complique fortement le maintien des transmissions manuelles dans la gamme M.

L'avenir de la boîte manuelle chez BMW M s'assombrit. Frank van Meel, directeur de la division sportive du constructeur bavarois, vient de livrer des déclarations qui confirment les craintes des puristes : l'électrification progressive de la gamme pourrait sonner le glas de la transmission à commande manuelle.

L'hybridation légère, un obstacle technique majeur

Interrogé par BMW Blog, le patron de BMW M a été clair : « Non, ce n'est pas exclu », affirme-t-il d'abord, avant de tempérer immédiatement. Le problème est désormais bien identifié : la technologie hybride légère 48 volts qui s'impose progressivement dans la gamme M rend l'intégration d'une boîte manuelle « vraiment difficile » sur le plan technique.

L'équation est complexe : il faut désormais intégrer un moteur électrique, son électronique de contrôle et la masse supplémentaire associée dans une architecture conçue autour d'une pédale d'embrayage. Une opération loin d'être anodine pour les ingénieurs de Munich, qui doivent composer avec des contraintes de packaging de plus en plus serrées.

Des limites mécaniques déjà atteintes

Le défi ne se limite pas à l'hybridation. La boîte manuelle six rapports actuelle de BMW M atteint déjà ses limites face au couple délivré par le moteur six cylindres en ligne bi-turbo S58, notamment dans ses déclinaisons les plus puissantes. C'est précisément la raison pour laquelle les versions Competition des M3 et M4 ne sont proposées qu'avec la boîte automatique M Steptronic à huit rapports.

À cela s'ajoute une réalité industrielle contraignante : le nombre de fournisseurs capables de produire des boîtes manuelles adaptées à de tels niveaux de couple ne cesse de diminuer à l'échelle mondiale. BMW M dispose donc d'une marge de manœuvre limitée pour commander une transmission sur-mesure, d'autant que la demande globale pour les boîtes manuelles s'effondre en dehors de quelques modèles emblématiques.

Une demande qui reste forte sur certains marchés

Malgré ces obstacles, Frank van Meel reconnaît l'importance de cette problématique : « Nous reconnaissons qu'il existe une forte demande, et c'est un sujet très émotionnel », admet-il. Les chiffres lui donnent raison, du moins outre-Atlantique : environ 50% des acheteurs de M2 de génération G87 aux États-Unis optent pour la boîte manuelle plutôt que l'automatique.

Un taux de pénétration impressionnant que même un constructeur engagé dans l'électrification ne peut ignorer totalement. Cette demande explique pourquoi la M2 à propulsion continue de proposer la transmission manuelle à son catalogue.

Des modèles manuels de plus en plus rares

L'offre actuelle illustre parfaitement le rétrécissement de cette option. Si la M2 conserve sa boîte manuelle, la M4 CS commercialisée actuellement est exclusivement équipée de la boîte automatique huit rapports. Seule lueur d'espoir pour les puristes : la M3 CS Handschalter prévue pour 2027, une version à propulsion en série limitée affichée à plus de 107 000 dollars hors frais de livraison. Les concessionnaires nord-américains se sont d'ailleurs rapidement arrachés leurs quotas de production.

Un sursis de courte durée

Frank van Meel se refuse à tout engagement ferme : « Je ne peux rien promettre », conclut-il. Le dirigeant précise néanmoins que la boîte manuelle restera disponible sur la M2 pendant au moins deux années supplémentaires, mais sans garantie au-delà de cette échéance.

Les analystes du secteur anticipent que la M3 CS Handschalter pourrait bien être la dernière version manuelle sur ce châssis G80. La prochaine génération de M3 devrait en effet adopter un moteur six cylindres en ligne à hybridation légère et s'en tenir à la transmission automatique, même si BMW n'a officiellement confirmé aucun détail technique à ce stade.

Pour BMW M, la question n'est plus de savoir si la boîte manuelle va disparaître, mais plutôt quand. Entre contraintes techniques, réalités industrielles et transition énergétique, l'avenir de la transmission à commande manuelle semble désormais compté chez le constructeur bavarois, malgré une base de clients fidèles et passionnés.