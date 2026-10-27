DeLorean s'envole : la marque mythique rejoint le championnat de voitures volantes électriques

Par Martin Rochard / 27 octobre 2026 à 08:00 · 3 min de lecture

DeLorean rejoint l'Airspeeder International Series en 2026 avec une écurie américaine de course pour véhicules volants électriques eVTOL.

Quarante ans après avoir marqué l'imaginaire collectif grâce à la saga Retour vers le Futur, DeLorean franchit une nouvelle étape spectaculaire. La marque automobile américaine vient d'annoncer son entrée dans l'Airspeeder International Series, un championnat révolutionnaire de courses aériennes avec des véhicules volants électriques.

Une DeLorean enfin dans les airs

L'annonce a été faite lors de l'événement TechCrunch Disrupt 2026 : DeLorean Motor Company devient constructeur officiel dans le championnat Airspeeder, représentant l'équipe des États-Unis. La DeLorean Airspeeder Team fera ses débuts dès l'ouverture de la saison 2026-27 en novembre 2026, devenant ainsi le premier constructeur américain dans cette discipline émergente.

Cameron Wynne, directeur de la marque DeLorean, a déclaré avec humour : "Les gens imaginent une DeLorean dans le ciel depuis 40 ans. Nous avons décidé qu'il était temps d'arrêter de l'imaginer." Une référence évidente à la DeLorean volante DMC-12 de la trilogie culte de Robert Zemeckis, qui avait transformé la voiture de sport en icône culturelle mondiale.

Une compétition en trois dimensions

L'Airspeeder International Series représente une rupture totale avec le sport automobile traditionnel. Les pilotes ne suivent plus un circuit terrestre, mais évoluent dans un espace tridimensionnel à bord d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, communément appelés eVTOL.

Les parcours sont délimités par des portes virtuelles plutôt que par un tracé physique. Les appareils embarquent des capteurs sophistiqués et des systèmes d'évitement de collision garantissant la sécurité des pilotes malgré les vitesses élevées. Cette technologie transforme chaque course en un spectacle aérien futuriste.

Un laboratoire technologique grandeur nature

Créée par l'entrepreneur australien Matt Pearson, cette discipline se positionne comme un banc d'essai pour les technologies de vol électrique. L'objectif dépasse le simple divertissement : il s'agit de faire progresser l'ensemble du secteur de la mobilité aérienne urbaine, en plein développement à l'échelle mondiale.

De l'appareil standardisé au développement maison

Pour sa première saison, l'écurie DeLorean utilisera l'Airspeeder Mk3C, un appareil standardisé fourni à toutes les équipes nationales participantes. À ce stade initial, le rôle de constructeur de DeLorean se limite essentiellement à l'identité visuelle et au branding de l'appareil.

Mais l'ambition va bien au-delà. Dès la saison 2027-28, DeLorean prévoit de développer son propre aéronef de course. Ce projet s'appuiera sur une collaboration inédite avec des étudiants en ingénierie des universités UC Berkeley et Georgia Tech, qui apporteront leurs ressources en conception et analyse avant que le premier châssis spécifique DeLorean ne rejoigne la grille de départ.

Au-delà de la performance : façonner le futur de la mobilité aérienne

Cameron Wynne a souligné que cette participation vise également à influencer le cadre réglementaire. Selon lui, concourir publiquement permet à DeLorean de contribuer activement à l'élaboration "des cadres réglementaires, de sécurité et de conformité nécessaires" au développement de la mobilité aérienne avancée, en parallèle des innovations technologiques.

Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de DeLorean de se réinventer comme marque tournée vers l'avenir, ciblant une génération plus jeune qui n'a jamais connu la DMC-12 originale à sa sortie. La marque transforme progressivement son héritage culturel unique en plateforme d'innovation.

Encore beaucoup de mystères

De nombreuses questions restent en suspens avant le coup d'envoi de novembre 2026. DeLorean n'a pas encore dévoilé le design précis de son appareil, la composition de son équipe de pilotes, ni les détails complets de son programme sportif pour cette première saison.

La marque a simplement indiqué qu'elle communiquera davantage sur l'orientation de ce partenariat dans les mois à venir. Aucune mention n'a été faite concernant une éventuelle commercialisation d'une DeLorean volante pour le grand public, le projet restant pour l'instant centré sur la compétition et le développement technologique.

Matt Pearson, fondateur de l'Airspeeder, a salué cet engagement en qualifiant DeLorean de "marque originale de voiture volante", une reconnaissance du statut iconique acquis par la marque bien avant que quiconque ne construise réellement un véhicule volant fonctionnel.

Avec cette entrée spectaculaire dans l'arène des courses aériennes électriques, DeLorean prouve qu'elle reste fidèle à son ADN d'audace et d'innovation, tout en écrivant un nouveau chapitre de son histoire légendaire.