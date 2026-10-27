Volkswagen va diviser par deux sa gamme de modèles d'ici 2035
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
- Une restructuration massive en préparation chez Volkswagen
- 2035 : la fin du thermique impose une refonte totale
- Une méthode calculée pour définir le portefeuille idéal
- Des "groupes de synergie" pour éviter la concurrence interne
- L'exemple des petites citadines électriques
- L'ID.Every1 : une exclusivité Volkswagen
- Un pari sur la rentabilité future
Une restructuration massive en préparation chez Volkswagen
Le groupe Volkswagen s'apprête à vivre une transformation majeure de sa stratégie commerciale. Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a confirmé lors du Mondial de l'Automobile de Paris que le constructeur allemand réduira de moitié le nombre de modèles et de variantes proposés au sein de son vaste portefeuille.
Cette annonce marque un tournant stratégique pour le premier groupe automobile européen, qui cherche à rationaliser son offre face aux défis de l'électrification et aux contraintes réglementaires à venir.
2035 : la fin du thermique impose une refonte totale
La clé de cette réduction spectaculaire réside dans l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs prévue en Europe pour 2035. Thomas Schäfer explique qu'il est illogique de proposer simultanément une Polo thermique et une ID.Polo électrique, ou un T-Cross essence et un ID.Cross électrique.
Contrairement à ce que l'on pourrait craindre, le dirigeant assure qu'il ne s'agira pas d'une vague brutale de suppressions de modèles, mais d'une "transition naturelle" vers un catalogue optimisé et plus rentable. Cette approche progressive devrait permettre d'accompagner les évolutions du marché sans brusquer la clientèle.
Une méthode calculée pour définir le portefeuille idéal
La démarche adoptée par Volkswagen s'appuie sur une analyse méthodique de chaque marque du groupe. L'équipe dirigeante a d'abord défini le portefeuille idéal pour Volkswagen en 2035, en déterminant les segments pertinents et les volumes de production adaptés à chaque catégorie de véhicules.
Ce même exercice a ensuite été répliqué pour Škoda, puis pour Cupra. L'alignement de ces trois catalogues a naturellement abouti à une réduction de moitié du nombre total de modèles, tout en concentrant les efforts sur les produits les plus rentables.
Des "groupes de synergie" pour éviter la concurrence interne
L'une des innovations majeures de cette restructuration concerne la gestion collaborative des développements entre marques. Volkswagen, Škoda et Cupra, qui composent le "groupe Core" dirigé par Thomas Schäfer, travailleront désormais en "groupes de synergie".
L'objectif est clair : éviter que les trois marques ne "pêchent dans le même étang au même moment", selon les mots du PDG. Concrètement, cela signifie qu'une marque sera désignée leader pour chaque projet de développement, même si plusieurs enseignes proposent in fine des véhicules sur le même segment.
L'exemple des petites citadines électriques
Cette stratégie est déjà visible sur le segment des petites voitures électriques, où coexistent actuellement l'ID.2, la Cupra Raval et la Škoda Epiq. Mais plutôt que de développer ces modèles en parallèle, ils seront désormais gérés en cluster, avec une marque pilote chargée de coordonner l'ensemble du projet.
Cette mutualisation permettra de réaliser des économies substantielles tout en proposant des produits différenciés pour chaque identité de marque.
L'ID.Every1 : une exclusivité Volkswagen
Le concept ID.Every1, qui donnera bientôt naissance à une version de production, illustre parfaitement cette nouvelle approche. Cette citadine ultra-compacte, basée sur une version raccourcie de la plateforme de l'ID.2, sera proposée exclusivement par la marque Volkswagen.
Thomas Schäfer justifie cette exclusivité par la taille restreinte du marché des micro-citadines, qui ne justifie pas le développement de déclinaisons pour Škoda et Cupra. Cette rationalisation permettra de concentrer les investissements et d'améliorer la rentabilité sur ce segment de niche.
Un pari sur la rentabilité future
Cette stratégie de réduction drastique du nombre de modèles traduit la volonté de Volkswagen de privilégier la qualité à la quantité. Face aux investissements colossaux nécessaires pour l'électrification, le groupe mise sur un catalogue resserré mais hautement rentable.
Pour les consommateurs français, cette évolution se traduira par une offre plus lisible, avec des modèles électriques clairement positionnés, et la disparition progressive des doublons entre thermique et électrique à l'horizon 2035.
Questions fréquentes
Pourquoi Volkswagen réduit-il autant sa gamme de véhicules ?
La fin programmée des moteurs thermiques en Europe en 2035 rend inutile de proposer à la fois des versions essence/diesel et électriques du même modèle. Cette rationalisation permet de concentrer les investissements sur les produits les plus rentables.
Quels modèles risquent de disparaître du catalogue Volkswagen ?
Les petits modèles thermiques comme la Polo ou le T-Cross n'auront pas d'équivalent électrique dédié portant le même nom. Volkswagen évitera les doublons en proposant un seul modèle électrique par segment, comme l'ID.2 pour remplacer plusieurs petits véhicules.
Cette réduction concernera-t-elle aussi Škoda et Cupra ?
Oui, l'ensemble du groupe Volkswagen Core (Volkswagen, Škoda, Cupra) harmonise ses gammes. Chaque marque se verra attribuer la responsabilité de développer certains modèles pour éviter que les trois marques ne se concurrencent sur les mêmes segments.
L'ID.Every1 sera-t-elle réservée à la marque Volkswagen ?
Oui, selon Thomas Schäfer, cette future citadine électrique basée sur la plateforme de l'ID.2 sera exclusive à Volkswagen, car le segment des très petites voitures représente un marché trop restreint pour justifier plusieurs variantes par marque.