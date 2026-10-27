Volkswagen va diviser par deux sa gamme de modèles d'ici 2035

Par Laurence Jardin / 27 octobre 2026 à 12:00 · 3 min de lecture

Volkswagen réduira de moitié son catalogue par "transition naturelle" avec la fin du thermique en 2035, privilégiant les modèles électriques les plus rentables.

Une restructuration massive en préparation chez Volkswagen

Le groupe Volkswagen s'apprête à vivre une transformation majeure de sa stratégie commerciale. Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a confirmé lors du Mondial de l'Automobile de Paris que le constructeur allemand réduira de moitié le nombre de modèles et de variantes proposés au sein de son vaste portefeuille.

Cette annonce marque un tournant stratégique pour le premier groupe automobile européen, qui cherche à rationaliser son offre face aux défis de l'électrification et aux contraintes réglementaires à venir.

2035 : la fin du thermique impose une refonte totale

La clé de cette réduction spectaculaire réside dans l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs prévue en Europe pour 2035. Thomas Schäfer explique qu'il est illogique de proposer simultanément une Polo thermique et une ID.Polo électrique, ou un T-Cross essence et un ID.Cross électrique.

Contrairement à ce que l'on pourrait craindre, le dirigeant assure qu'il ne s'agira pas d'une vague brutale de suppressions de modèles, mais d'une "transition naturelle" vers un catalogue optimisé et plus rentable. Cette approche progressive devrait permettre d'accompagner les évolutions du marché sans brusquer la clientèle.

Une méthode calculée pour définir le portefeuille idéal

La démarche adoptée par Volkswagen s'appuie sur une analyse méthodique de chaque marque du groupe. L'équipe dirigeante a d'abord défini le portefeuille idéal pour Volkswagen en 2035, en déterminant les segments pertinents et les volumes de production adaptés à chaque catégorie de véhicules.

Ce même exercice a ensuite été répliqué pour Škoda, puis pour Cupra. L'alignement de ces trois catalogues a naturellement abouti à une réduction de moitié du nombre total de modèles, tout en concentrant les efforts sur les produits les plus rentables.

Des "groupes de synergie" pour éviter la concurrence interne

L'une des innovations majeures de cette restructuration concerne la gestion collaborative des développements entre marques. Volkswagen, Škoda et Cupra, qui composent le "groupe Core" dirigé par Thomas Schäfer, travailleront désormais en "groupes de synergie".

L'objectif est clair : éviter que les trois marques ne "pêchent dans le même étang au même moment", selon les mots du PDG. Concrètement, cela signifie qu'une marque sera désignée leader pour chaque projet de développement, même si plusieurs enseignes proposent in fine des véhicules sur le même segment.

L'exemple des petites citadines électriques

Cette stratégie est déjà visible sur le segment des petites voitures électriques, où coexistent actuellement l'ID.2, la Cupra Raval et la Škoda Epiq. Mais plutôt que de développer ces modèles en parallèle, ils seront désormais gérés en cluster, avec une marque pilote chargée de coordonner l'ensemble du projet.

Cette mutualisation permettra de réaliser des économies substantielles tout en proposant des produits différenciés pour chaque identité de marque.

L'ID.Every1 : une exclusivité Volkswagen

Le concept ID.Every1, qui donnera bientôt naissance à une version de production, illustre parfaitement cette nouvelle approche. Cette citadine ultra-compacte, basée sur une version raccourcie de la plateforme de l'ID.2, sera proposée exclusivement par la marque Volkswagen.

Thomas Schäfer justifie cette exclusivité par la taille restreinte du marché des micro-citadines, qui ne justifie pas le développement de déclinaisons pour Škoda et Cupra. Cette rationalisation permettra de concentrer les investissements et d'améliorer la rentabilité sur ce segment de niche.

Un pari sur la rentabilité future

Cette stratégie de réduction drastique du nombre de modèles traduit la volonté de Volkswagen de privilégier la qualité à la quantité. Face aux investissements colossaux nécessaires pour l'électrification, le groupe mise sur un catalogue resserré mais hautement rentable.

Pour les consommateurs français, cette évolution se traduira par une offre plus lisible, avec des modèles électriques clairement positionnés, et la disparition progressive des doublons entre thermique et électrique à l'horizon 2035.