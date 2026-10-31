Karma prépare un coupé de piste radical avec aileron pour Halloween à Las Vegas
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
Le constructeur californien Karma Automotive vient de lâcher une bombe sur les réseaux sociaux : des vidéos teaser annonçant la présentation imminente d'un mystérieux coupé sportif équipé d'un impressionnant aileron arrière. Rendez-vous fixé au 31 octobre prochain à Las Vegas pour découvrir cette nouveauté orientée circuit.
Un teasing savamment orchestré pour Halloween
Karma Automotive ne fait pas les choses à moitié pour maintenir le suspense. Le constructeur a diffusé deux courtes vidéos montrant d'abord une ligne de départ de circuit vide, puis un aperçu furtif d'une carrosserie bleue bardée d'un aileron massif suggérant une recherche d'appui aérodynamique sérieuse.
Les deux clips portent la même indication temporelle : 31 octobre au Wynn Las Vegas. Cette date coïncide avec le Concours at Wynn, un événement prestigieux de cinq jours s'étendant du 29 octobre au 1er novembre, dont l'exposition principale débute le samedi matin au Wynn Golf Club.
Le timing n'est probablement pas un hasard : cette révélation intervient une semaine avant l'ouverture du salon SEMA à Las Vegas, programmé du 3 au 6 novembre. Bien qu'aucun lien officiel n'ait été établi entre les deux événements, la proximité des dates laisse entrevoir une stratégie marketing bien rodée.
Gyesera ou Amaris : quelle base pour ce coupé sportif ?
Karma développe actuellement deux programmes de production, mais aucun ne correspond exactement à un coupé de piste avec aileron proéminent. La Gyesera, dévoilée plus tôt cette année, est un grand coupé à autonomie étendue offrant jusqu'à 129 kilomètres en mode électrique pur, pour une autonomie totale atteignant 579 kilomètres grâce à son prolongateur d'autonomie thermique.
L'Amaris se rapproche davantage de ce que suggèrent les teasers. Ce coupé GT repose sur une architecture électrique à autonomie étendue développant 708 chevaux, alimentée par une batterie de 41,5 kWh. Ses performances annoncées incluent un 0-100 km/h expédié en 3,5 secondes.
Une version performance inédite ?
Aucun de ces deux modèles n'a jamais été présenté sur circuit auparavant. Karma n'a d'ailleurs pas confirmé que le teaser concernait l'un ou l'autre. Plusieurs hypothèses restent ouvertes :
- Une déclinaison performance de l'Amaris ou de la Gyesera
- Un exemplaire unique destiné à la compétition
- Un projet totalement inédit jamais évoqué publiquement
- Un concept annonçant une nouvelle orientation sportive de la marque
Le parcours atypique de Karma Automotive
Pour comprendre cette annonce, il faut revenir sur l'histoire singulière de Karma. Le constructeur est né des cendres de Fisker Automotive, qui a fait faillite en 2014. Karma a récupéré les actifs restants et lancé la Revero en 2016, prolongeant ainsi l'héritage de Fisker.
Depuis, la marque a développé les programmes Gyesera et Amaris, positionnant ses véhicules sur le segment des voitures de luxe à technologie électrique à autonomie étendue. Cette niche permet de combiner l'agrément de conduite électrique avec l'absence d'anxiété d'autonomie grâce au prolongateur thermique.
Le site officiel de Karma reste discret sur cette nouveauté. La dernière publication remonte à fin septembre, mentionnant simplement que la Gyesera n'était "que le début de ce qui va suivre", sans préciser de calendrier.
Rendez-vous à Las Vegas pour lever le voile
Le compte à rebours est lancé jusqu'au 31 octobre. Cette présentation Halloween promet de révéler une facette plus sportive et affirmée de Karma Automotive. Reste à savoir si ce coupé ailé rejoindra effectivement la gamme de production ou s'il demeurera un exercice de style destiné à renforcer l'image performance de la marque californienne.
Une chose est certaine : avec cet aileron imposant et cette orientation circuit assumée, Karma envoie un message clair sur ses ambitions en matière de performances. La marque, qui a construit sa réputation sur des véhicules de luxe électrifiés, semble vouloir ajouter une dimension sportive à son ADN.
Questions fréquentes
Quand Karma dévoilera-t-il son nouveau modèle sportif ?
La présentation est programmée pour le 31 octobre 2024 au Wynn Las Vegas, dans le cadre du Concours at Wynn qui se déroule du 29 octobre au 1er novembre. Cette date intervient juste avant le salon SEMA qui débute le 3 novembre.
Quelles sont les caractéristiques connues de ce mystérieux coupé ?
Pour l'instant, seuls des aperçus partiels ont été diffusés montrant une carrosserie bleue équipée d'un imposant aileron arrière. Karma n'a révélé ni le nom du modèle, ni ses spécifications techniques, entretenant volontairement le suspense.
Ce modèle est-il lié aux Gyesera ou Amaris existants ?
C'est probable mais non confirmé. La Gyesera est une grande berline à autonomie étendue, tandis que l'Amaris est un coupé GT de 708 chevaux capable d'abattre le 0-100 km/h en 3,5 secondes. Cette version circuit pourrait être une déclinaison performance de l'un de ces modèles.
Qui est Karma Automotive ?
Karma a repris les actifs de Fisker Automotive après sa faillite en 2014. Le constructeur californien a lancé la Revero en 2016 et développe depuis des véhicules électriques à autonomie étendue haut de gamme.