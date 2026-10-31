Karma prépare un coupé de piste radical avec aileron pour Halloween à Las Vegas

Karma prépare un coupé de piste radical avec ai...

Par Laurence Jardin / 31 octobre 2026 à 08:04 · 3 min de lecture

Le constructeur californien Karma Automotive dévoilera le 31 octobre un mystérieux coupé de piste à aileron, sans préciser s'il s'agit d'un nouveau modèle.

Le constructeur californien Karma Automotive vient de lâcher une bombe sur les réseaux sociaux : des vidéos teaser annonçant la présentation imminente d'un mystérieux coupé sportif équipé d'un impressionnant aileron arrière. Rendez-vous fixé au 31 octobre prochain à Las Vegas pour découvrir cette nouveauté orientée circuit.

Un teasing savamment orchestré pour Halloween

Karma Automotive ne fait pas les choses à moitié pour maintenir le suspense. Le constructeur a diffusé deux courtes vidéos montrant d'abord une ligne de départ de circuit vide, puis un aperçu furtif d'une carrosserie bleue bardée d'un aileron massif suggérant une recherche d'appui aérodynamique sérieuse.

Les deux clips portent la même indication temporelle : 31 octobre au Wynn Las Vegas. Cette date coïncide avec le Concours at Wynn, un événement prestigieux de cinq jours s'étendant du 29 octobre au 1er novembre, dont l'exposition principale débute le samedi matin au Wynn Golf Club.

Le timing n'est probablement pas un hasard : cette révélation intervient une semaine avant l'ouverture du salon SEMA à Las Vegas, programmé du 3 au 6 novembre. Bien qu'aucun lien officiel n'ait été établi entre les deux événements, la proximité des dates laisse entrevoir une stratégie marketing bien rodée.

Gyesera ou Amaris : quelle base pour ce coupé sportif ?

Karma développe actuellement deux programmes de production, mais aucun ne correspond exactement à un coupé de piste avec aileron proéminent. La Gyesera, dévoilée plus tôt cette année, est un grand coupé à autonomie étendue offrant jusqu'à 129 kilomètres en mode électrique pur, pour une autonomie totale atteignant 579 kilomètres grâce à son prolongateur d'autonomie thermique.

L'Amaris se rapproche davantage de ce que suggèrent les teasers. Ce coupé GT repose sur une architecture électrique à autonomie étendue développant 708 chevaux, alimentée par une batterie de 41,5 kWh. Ses performances annoncées incluent un 0-100 km/h expédié en 3,5 secondes.

Une version performance inédite ?

Aucun de ces deux modèles n'a jamais été présenté sur circuit auparavant. Karma n'a d'ailleurs pas confirmé que le teaser concernait l'un ou l'autre. Plusieurs hypothèses restent ouvertes :

Une déclinaison performance de l'Amaris ou de la Gyesera

Un exemplaire unique destiné à la compétition

Un projet totalement inédit jamais évoqué publiquement

Un concept annonçant une nouvelle orientation sportive de la marque

Le parcours atypique de Karma Automotive

Pour comprendre cette annonce, il faut revenir sur l'histoire singulière de Karma. Le constructeur est né des cendres de Fisker Automotive, qui a fait faillite en 2014. Karma a récupéré les actifs restants et lancé la Revero en 2016, prolongeant ainsi l'héritage de Fisker.

Depuis, la marque a développé les programmes Gyesera et Amaris, positionnant ses véhicules sur le segment des voitures de luxe à technologie électrique à autonomie étendue. Cette niche permet de combiner l'agrément de conduite électrique avec l'absence d'anxiété d'autonomie grâce au prolongateur thermique.

Le site officiel de Karma reste discret sur cette nouveauté. La dernière publication remonte à fin septembre, mentionnant simplement que la Gyesera n'était "que le début de ce qui va suivre", sans préciser de calendrier.

Rendez-vous à Las Vegas pour lever le voile

Le compte à rebours est lancé jusqu'au 31 octobre. Cette présentation Halloween promet de révéler une facette plus sportive et affirmée de Karma Automotive. Reste à savoir si ce coupé ailé rejoindra effectivement la gamme de production ou s'il demeurera un exercice de style destiné à renforcer l'image performance de la marque californienne.

Une chose est certaine : avec cet aileron imposant et cette orientation circuit assumée, Karma envoie un message clair sur ses ambitions en matière de performances. La marque, qui a construit sa réputation sur des véhicules de luxe électrifiés, semble vouloir ajouter une dimension sportive à son ADN.