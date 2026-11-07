General Motors brevète un système de départ automatique en drag racing grâce à l'intelligence artificielle
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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General Motors vient de franchir une étape surprenante dans l'automatisation de la course automobile. Le constructeur américain a obtenu le 3 novembre dernier un brevet pour un système révolutionnaire de contrôle de lancement en drag racing, qui pourrait transformer radicalement les compétitions d'accélération.
Une caméra qui pilote votre départ en course
Le brevet américain numéro 12.780.203, intitulé "Méthodes et systèmes de coordination du contrôle de lancement pour véhicules de course", décrit un dispositif basé sur la vision artificielle. Le principe ? Des caméras embarquées scrutent le fameux "Christmas Tree", ce panneau lumineux vertical qui orchestre les départs sur les pistes de drag racing.
Contrairement aux systèmes actuels de launch control qui nécessitent une action du pilote, cette technologie GM va beaucoup plus loin. Une fois la voiture positionnée sur la ligne de départ, le système prend totalement le relais : il analyse la séquence lumineuse en temps réel, anticipe l'apparition du feu vert, et déclenche le lancement de manière autonome.
Un automatisme total du freinage au lancement
La sophistication du système réside dans sa capacité à gérer l'ensemble du processus de départ. Après que le pilote ait relâché les pédales, le dispositif maintient automatiquement la pression de freinage tout en préparant le couple moteur optimal. Au moment précis où le feu vert s'allume, la voiture se lance sans aucune intervention humaine sur les commandes.
Cette approche pourrait marquer l'avènement du "drag racing à bouton-poussoir", où la technique de départ, traditionnellement acquise après des années de pratique, serait confiée à l'électronique. Pour les pilotes amateurs, l'avantage serait considérable : obtenir des temps de réaction quasi parfaits dès les premières tentatives.
Deux formats de départ, une seule technologie
Le brevet révèle un niveau de détail impressionnant dans la reconnaissance des séquences lumineuses. Le système est capable de différencier les deux principaux formats utilisés en compétition :
- Le Pro Tree : les trois feux orange s'allument simultanément, suivis du vert après 0,4 seconde seulement, privilégiant la pure réactivité
- Le Sportsman Tree : les feux s'allument séquentiellement avec une demi-seconde d'intervalle, favorisant l'anticipation et le rythme
Cette distinction est cruciale car une confusion entre les deux formats entraînerait soit un faux départ, soit un retard pénalisant. Toutefois, le brevet reste vague sur la capacité du système à fonctionner dans des conditions difficiles : faible luminosité, pistes non standardisées ou formats de feux atypiques.
Une stratégie d'automatisation assumée chez GM
Ce brevet s'inscrit dans une tendance plus large chez General Motors : confier au logiciel des tâches traditionnellement réservées au pilote ou au matériel. Le constructeur a récemment breveté d'autres systèmes innovants, notamment un contrôle aérodynamique actif et un système de mise à jour OTA (over-the-air) pour les caméras embarquées.
Cette philosophie reflète la vision de GM pour l'automobile de demain, où l'intelligence artificielle et les capteurs visuels prennent une place centrale dans l'expérience de conduite, y compris dans les contextes sportifs les plus exigeants.
Aucune date de commercialisation annoncée
Malgré l'intérêt technique évident de cette innovation, GM reste muet sur ses intentions commerciales. Le document de brevet, déposé en janvier 2025 et publié en juillet 2026 avant d'être officiellement accordé cette semaine, ne mentionne aucun modèle spécifique, aucune année de lancement, ni même un vague calendrier de production.
Il pourrait s'agir d'une simple protection intellectuelle sans application concrète à court terme, ou au contraire d'une technologie destinée à équiper une future génération de modèles sportifs GM, potentiellement la gamme Corvette qui représente l'étendard performance de la marque.
Une question demeure : cette technologie sera-t-elle acceptée par les fédérations de drag racing ? L'automatisation totale du départ pourrait être considérée comme une aide électronique excessive, modifiant fondamentalement la nature de la compétition. Le débat entre tradition et innovation technologique ne fait probablement que commencer dans l'univers du quart de mile.
Questions fréquentes
Comment fonctionne ce système de départ automatique breveté par GM?
Des caméras embarquées identifient et surveillent le panneau lumineux de départ (Christmas Tree) sur la piste de drag. Le logiciel analyse la séquence des feux en temps réel, maintient la pression de freinage et gère automatiquement le couple et l'accélération pour un départ optimal.
Quelle est la différence entre Pro Tree et Sportsman Tree?
Le Pro Tree allume les trois feux orange simultanément, avec le feu vert 0,4 seconde après, privilégiant le temps de réaction. Le Sportsman Tree allume les feux séquentiellement avec une demi-seconde d'intervalle avant le vert, favorisant l'anticipation.
GM va-t-il commercialiser cette technologie?
Aucune information n'a été communiquée par General Motors concernant une éventuelle production ou intégration de ce système sur un modèle spécifique. Le brevet ne mentionne ni véhicule, ni année-modèle, ni calendrier de mise sur le marché.
Quel avantage ce système apporte-t-il aux pilotes amateurs?
Le système élimine l'erreur humaine au départ en gérant automatiquement le timing parfait du lancement. Il pourrait permettre aux pilotes amateurs d'obtenir des temps de réaction proches de la perfection sans des années d'entraînement.
Cette technologie peut-elle se tromper de format de feu?
Le brevet indique que le système reconnaît automatiquement le format utilisé pour adapter son timing. Toutefois, les détails concernant la reconnaissance dans des conditions de faible luminosité ou sur des pistes non standardisées ne sont pas précisés.