General Motors brevète un système de départ automatique en drag racing grâce à l'intelligence artificielle

Par Luc Morandini / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

GM obtient un brevet pour un système qui analyse visuellement les feux de départ en drag racing et lance automatiquement la voiture au moment optimal.

General Motors vient de franchir une étape surprenante dans l'automatisation de la course automobile. Le constructeur américain a obtenu le 3 novembre dernier un brevet pour un système révolutionnaire de contrôle de lancement en drag racing, qui pourrait transformer radicalement les compétitions d'accélération.

Une caméra qui pilote votre départ en course

Le brevet américain numéro 12.780.203, intitulé "Méthodes et systèmes de coordination du contrôle de lancement pour véhicules de course", décrit un dispositif basé sur la vision artificielle. Le principe ? Des caméras embarquées scrutent le fameux "Christmas Tree", ce panneau lumineux vertical qui orchestre les départs sur les pistes de drag racing.

Contrairement aux systèmes actuels de launch control qui nécessitent une action du pilote, cette technologie GM va beaucoup plus loin. Une fois la voiture positionnée sur la ligne de départ, le système prend totalement le relais : il analyse la séquence lumineuse en temps réel, anticipe l'apparition du feu vert, et déclenche le lancement de manière autonome.

Un automatisme total du freinage au lancement

La sophistication du système réside dans sa capacité à gérer l'ensemble du processus de départ. Après que le pilote ait relâché les pédales, le dispositif maintient automatiquement la pression de freinage tout en préparant le couple moteur optimal. Au moment précis où le feu vert s'allume, la voiture se lance sans aucune intervention humaine sur les commandes.

Cette approche pourrait marquer l'avènement du "drag racing à bouton-poussoir", où la technique de départ, traditionnellement acquise après des années de pratique, serait confiée à l'électronique. Pour les pilotes amateurs, l'avantage serait considérable : obtenir des temps de réaction quasi parfaits dès les premières tentatives.

Deux formats de départ, une seule technologie

Le brevet révèle un niveau de détail impressionnant dans la reconnaissance des séquences lumineuses. Le système est capable de différencier les deux principaux formats utilisés en compétition :

Le Pro Tree : les trois feux orange s'allument simultanément, suivis du vert après 0,4 seconde seulement, privilégiant la pure réactivité

les trois feux orange s'allument simultanément, suivis du vert après 0,4 seconde seulement, privilégiant la pure réactivité Le Sportsman Tree : les feux s'allument séquentiellement avec une demi-seconde d'intervalle, favorisant l'anticipation et le rythme

Cette distinction est cruciale car une confusion entre les deux formats entraînerait soit un faux départ, soit un retard pénalisant. Toutefois, le brevet reste vague sur la capacité du système à fonctionner dans des conditions difficiles : faible luminosité, pistes non standardisées ou formats de feux atypiques.

Une stratégie d'automatisation assumée chez GM

Ce brevet s'inscrit dans une tendance plus large chez General Motors : confier au logiciel des tâches traditionnellement réservées au pilote ou au matériel. Le constructeur a récemment breveté d'autres systèmes innovants, notamment un contrôle aérodynamique actif et un système de mise à jour OTA (over-the-air) pour les caméras embarquées.

Cette philosophie reflète la vision de GM pour l'automobile de demain, où l'intelligence artificielle et les capteurs visuels prennent une place centrale dans l'expérience de conduite, y compris dans les contextes sportifs les plus exigeants.

Malgré l'intérêt technique évident de cette innovation, GM reste muet sur ses intentions commerciales. Le document de brevet, déposé en janvier 2025 et publié en juillet 2026 avant d'être officiellement accordé cette semaine, ne mentionne aucun modèle spécifique, aucune année de lancement, ni même un vague calendrier de production.

Il pourrait s'agir d'une simple protection intellectuelle sans application concrète à court terme, ou au contraire d'une technologie destinée à équiper une future génération de modèles sportifs GM, potentiellement la gamme Corvette qui représente l'étendard performance de la marque.

Une question demeure : cette technologie sera-t-elle acceptée par les fédérations de drag racing ? L'automatisation totale du départ pourrait être considérée comme une aide électronique excessive, modifiant fondamentalement la nature de la compétition. Le débat entre tradition et innovation technologique ne fait probablement que commencer dans l'univers du quart de mile.