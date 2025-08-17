Zeekr 9X : Le nouveau Super-SUV hybride rechargeable avec des performances de supercar

Ce que vous devez retenir Avec une puissance impressionnante de 1 381 chevaux et un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes, la Zeekr 9X est bien plus qu’un simple SUV familial de luxe mesurant 5,24 mètres.

La présentation du 9X a commencé il y a quelques mois, et bien que les spécifications officielles viennent finalement d’être dévoilées, il est évident que ce modèle fait rougir de nombreux concurrents occidentaux.

Découverte du Zeekr 9X, le super SUV hybride

Avec une puissance impressionnante de 1 381 chevaux et un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes, la Zeekr 9X est bien plus qu’un simple SUV familial de luxe mesurant 5,24 mètres. Sa conception audacieuse et ses caractéristiques techniques en font un concurrent sérieux sur le marché.

Équipée d’un moteur à essence de 2,0 litres turbo et de trois moteurs électriques, cette voiture marque une étape significative dans l’électrification des véhicules. En effet, on peut parler d’un véritable super SUV.

La batterie installée dans le Zeekr 9X est la plus grande jamais mise en place dans un hybride rechargeable. Grâce à la technologie des 900 volts, cette batterie se recharge de 20 à 80% en à peine neuf minutes. Une version équipée de 55 kWh et une autre de 70 kWh seront proposées, la seconde garantissant jusqu’à 302 kilomètres d’autonomie en mode entièrement électrique.

Ce SUV est le premier hybride rechargeable de la marque, qui jusqu’à présent n’avait proposé que des véhicules entièrement électriques. Le moteur de 275 chevaux s’associe aux trois moteurs électriques pour offrir une puissance totale. L’accélération dont bénéficie la Zeekr 9X est impressionnante, tout en ayant un style qui pourrait séduire les amateurs de sensations fortes.

Avec des dimensions de 5 239 mm de long, 2 029 mm de large et 1 819 mm de hauteur, ce modèle impose sur la route. Son empattement de 3 169 mm assure une stabilité remarquable et un confort inégalé pour ses passagers.

A l’intérieur, le Zeekr 9X présente une disposition de sièges 2+2+2, offrant un espace agréable pour tous les occupants. La technologie est à l’honneur avec un tableau de bord numérique, un écran central de info-divertissement généreux et même un écran rabattable pour le divertissement des passagers arrière.

Concernant l’autonomie de conduite, le Zeekr 9X fait ses premiers pas avec le système Qianli Haohan H9, également connu sous le nom de G-Pilot H9. Cette technologie intègre cinq capteurs LiDAR, un capteur à longue portée et quatre autres pour surveiller les angles morts, combiné à deux processeurs Nvidia Drive Thor-U. Ce dispositif promet une conduite autonome avancée.

Concernant les prix, bien que les chiffres précis restent à définir, les premières évaluations indiquent que le Zeekr 9X devrait coûter moins de 85 476 euros, une fois que les précommandes seront ouvertes en Chine plus tard ce mois-ci.

Dans un monde automobile où la concurrence est acharnée, le Zeekr 9X pourrait bien redéfinir certains standards du marché. La combinaison de performances, d’une technologie avancée et d’un design élégant en fait un modèle à surveiller de près. Que pensez-vous de cette évolution dans le segment des SUV hybrides ?