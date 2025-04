YART-Yamaha triomphe aux 24 Heures Motos 2025 dans des conditions éprouvantes

La 48e édition des 24 Heures Motos s’est déroulée les 19 et 20 avril 2025 sur le légendaire circuit Bugatti au Mans. Cette course d’endurance, véritable institution dans le monde du sport moto, a offert un spectacle haletant aux passionnés venus en nombre, malgré une météo capricieuse qui a mis les pilotes et les machines à rude épreuve.

Au terme d’une course riche en rebondissements, c’est l’équipe YART-Yamaha qui s’est imposée, décrochant ainsi sa deuxième victoire dans cette épreuve mythique après celle de 2009. La Yamaha n°7, pilotée par le trio Karel Hanika, Marvin Fritz et Jason O’Halloran, a su tirer son épingle du jeu dans des conditions délicates, offrant à la marque aux trois diapasons sa cinquième victoire au Mans. (Vous imaginez la joie dans le stand Yamaha à l’arrivée ?)

Un scénario imprévisible jusqu’au bout

Partie en pole position, la Yamaha n°7 a pourtant connu des débuts difficiles, perdant la tête dès le deuxième tour après une chute de Marvin Fritz. La Kawasaki n°11 de l’équipe Webike Trickstar a alors pris les commandes, creusant progressivement l’écart jusqu’à se constituer une confortable avance. Mais c’était sans compter sur les caprices de la météo mancelle…

À une heure de l’arrivée, alors que la pluie refaisait son apparition, Roman Ramos, qui pilotait la Kawasaki n°11, a chuté au virage du Raccordement, laissant ainsi le champ libre à la Yamaha n°7 pour s’emparer de la tête de la course. Un coup du sort qui a bouleversé la hiérarchie établie jusque-là !

Un podium international et des performances remarquables

Derrière la Yamaha victorieuse, la Kawasaki n°11 a réussi à préserver la deuxième place malgré sa mésaventure, franchissant la ligne d’arrivée avec 1 minute et 37 secondes de retard. La troisième marche du podium est revenue à la BMW n°6 de l’équipe ERC Endurance, à neuf tours des vainqueurs.

Dans la catégorie Superstock, c’est National Motos Honda FMA qui a signé un remarquable doublé, s’adjugeant au passage la septième place du classement général. L’équipe française récidive ainsi après sa victoire de 2024, démontrant sa maîtrise de l’exercice dans cette catégorie relevée.

Des conditions météo piégeuses, un défi pour les pilotes

Cette 48e édition des 24 Heures Motos restera dans les mémoires pour ses conditions météorologiques particulièrement délicates. La pluie, présente dès le départ et à plusieurs reprises pendant la course, a provoqué de nombreuses chutes (on en a dénombré environ 150 !) et a maintenu le suspense jusqu’au bout.

Dans ces circonstances, la gestion des pneumatiques et l’adaptation des pilotes ont été déterminantes. Il fallait chausser les bons pneus au bon moment, trouver le rythme sans prendre trop de risques… Un vrai casse-tête pour les équipes ! (Heureusement, les commissaires de piste ont fait un travail remarquable pour assurer la sécurité de tous.)

L’endurance moto, une discipline exigeante et passionnante

Au-delà du résultat sportif, ces 24 Heures Motos 2025 ont une nouvelle fois démontré les valeurs de l’endurance moto : ténacité, esprit d’équipe, passion… Des pilotes aux mécaniciens en passant par les bénévoles, c’est toute une communauté soudée qui vibre pendant 24 heures au rythme des moteurs.

Et c’est aussi l’occasion pour les constructeurs de tester leurs machines dans des conditions extrêmes, repoussant toujours plus loin les limites de la performance et de la fiabilité. Car ne l’oublions pas : si la victoire se joue sur la piste, elle se construit aussi dans les ateliers, tout au long de l’année. (D’ailleurs, quand est-ce qu’on verra une moto électrique s’aligner au départ ? Les paris sont ouverts !)

Rendez-vous est pris pour l’édition 2026, qui s’annonce d’ores et déjà passionnante. D’ici là, pilotes et équipes auront à cœur de peaufiner leur préparation pour tenter de décrocher la plus belle des récompenses : une victoire au Mans, dans la mythique course des 24 Heures Motos.