Xiaomi accélère son expansion mondiale : la marque chinoise prévoit de commercialiser ses voitures électriques à l’international d’ici 2027

Lors du Mobile World Congress de Barcelone, William Lu, président de Xiaomi, a dévoilé les ambitieux projets d’expansion internationale de la marque dans le secteur automobile. Après avoir connu un succès fulgurant en Chine avec sa berline SU7, le géant technologique se prépare à conquérir de nouveaux marchés, notamment l’Europe et les États-Unis, avec ses véhicules électriques qui allient performances exceptionnelles et tarifs compétitifs.

Une entrée fracassante dans l’univers automobile qui déjoue tous les pronostics

Alors que le monde attendait depuis des années la voiture d’Apple, c’est finalement l’un de ses principaux concurrents technologiques qui a franchi le pas. Xiaomi, connu principalement pour ses smartphones et objets connectés, a fait une entrée remarquée dans l’industrie automobile avec un succès qui dépasse toutes les attentes. La marque chinoise, qui avait annoncé son intention de développer une voiture en 2021, a concrétisé son projet avec le lancement du Xiaomi SU7, une berline électrique sportive qui s’est imposée comme une véritable sensation sur le marché chinois.

L’ascension de Xiaomi dans ce secteur est d’autant plus impressionnante que nombreux étaient les sceptiques au départ. William Lu l’a d’ailleurs rappelé lors de sa présentation au Mobile World Congress : « Après chaque présentation de résultats, lorsque nous parlions avec les investisseurs, ils pensaient généralement que Xiaomi était arrivé trop tard sur le marché des voitures électriques et avait manqué le moment opportun« . Les faits lui ont pourtant donné raison, la marque ayant rapidement conquis des parts de marché significatives face à des concurrents bien établis. « Nous avons brisé le scepticisme concernant notre entrée tardive dans la production automobile. Je crois que notre activité dans ce domaine est désormais solidement ancrée sur le marché chinois« , a-t-il ajouté avec assurance.

Une croissance fulgurante portée par des modèles aux performances exceptionnelles

La trajectoire de Xiaomi dans l’industrie automobile tient presque du miracle pour une entreprise novice dans ce secteur. Tout a commencé le 30 mars 2021 avec l’annonce officielle de son entrée dans le monde de l’automobile. Il aura fallu attendre le 28 décembre 2023 pour découvrir le Xiaomi SU7, sa première berline électrique. Février 2024 marque ses débuts internationaux lors du Mobile World Congress, suivi de près par son lancement officiel le 28 mars de la même année. Mi-décembre, la marque présente son deuxième modèle, toujours basé sur la SU7. Enfin, le 27 février dernier, la version la plus sportive de la gamme, la Xiaomi SU7 Ultra, fait son entrée sur le marché chinois.

Les chiffres de vente témoignent de ce succès éclair : entre mars et décembre 2024, la SU7 a enregistré pas moins de 248 000 commandes, dont 135 000 se sont concrétisées par des livraisons effectives. Un résultat remarquable pour un nouveau venu dans l’industrie. Plus impressionnant encore, la SU7 Ultra a atteint les 10 000 précommandes le jour même de sa présentation, alors que Xiaomi prévoyait ce volume pour l’ensemble de l’année 2025. À ce jour, ce nombre a presque doublé, démontrant l’engouement extraordinaire pour cette supercar électrique made in China. Cette réussite s’explique notamment par un positionnement tarifaire stratégique : initialement annoncée à environ 107 000 euros, la SU7 Ultra est finalement commercialisée en Chine à près de 70 000 euros, bien en-dessous de ses concurrentes directes.

Un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence face aux géants du secteur

La force de Xiaomi réside dans sa capacité à proposer des véhicules aux caractéristiques techniques impressionnantes à des prix défiant toute concurrence. La SU7 Ultra se positionne ainsi comme une alternative sérieuse aux modèles haut de gamme des constructeurs établis, avec un tarif nettement inférieur. À titre de comparaison, elle s’affiche à environ 70 000 euros en Chine, quand la Tesla Model S Plaid est proposée à près de 110 000 euros et la Porsche Taycan Turbo G à environ 265 000 euros sur ce même marché.

Sur le plan des performances, la berline sportive chinoise n’a rien à envier à ses rivales occidentales. Dotée d’une puissance phénoménale de 1 548 chevaux et d’un couple maximal de 1 770 Nm, la SU7 Ultra abat le 0 à 100 km/h en seulement 1,98 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Des chiffres qui surpassent ceux de la Tesla Model S Plaid (1 020 ch, 0-100 km/h en 2,1 secondes) et de la Porsche Taycan (1 034 ch, 0-100 km/h en 2 secondes). Cette prouesse technique, couplée à un prix agressif, explique en grande partie l’engouement pour le modèle et la stratégie disruptive adoptée par Xiaomi sur ce marché très concurrentiel.

Des ambitions mondiales clairement affichées pour 2027

Fort de son succès national, Xiaomi ne compte pas s’arrêter aux frontières chinoises. William Lu a clairement exprimé les ambitions internationales de la marque lors du Mobile World Congress de Barcelone : « Je ne peux pas partager trop de détails, mais je suis très enthousiaste d’annoncer à nos utilisateurs du monde entier que Xiaomi lancera ses véhicules électriques sur les marchés mondiaux dans les prochaines années« . Selon plusieurs sources, dont CNEV Post et CNBC, l’année 2027 marquerait le début des exportations vers de nouveaux marchés, avec une priorité probable pour l’Europe et les États-Unis.

Cette expansion internationale s’inscrit dans la continuité logique de la stratégie de diversification de Xiaomi, qui cherche à s’imposer comme un écosystème technologique global. La marque, fondée en 2010 par Lei Jun, a déjà réussi à se hisser parmi les leaders mondiaux des smartphones en quelques années seulement. Sa philosophie repose sur l’innovation technologique et des prix accessibles, une formule qu’elle applique désormais au secteur automobile avec le même succès apparent. L’arrivée prochaine de ses véhicules électriques sur le marché européen pourrait sérieusement bousculer les constructeurs traditionnels, déjà sous pression face à la montée en puissance des marques chinoises comme BYD ou NIO. Pour le marché français, particulièrement réceptif aux véhicules électriques grâce aux diverses aides à l’achat, l’arrivée de Xiaomi pourrait représenter une alternative séduisante aux modèles premium européens, à condition que la marque parvienne à adapter son offre aux standards et aux attentes des consommateurs français.

L’expertise technologique de Xiaomi, un atout majeur face à la concurrence

L’un des principaux avantages compétitifs de Xiaomi dans sa conquête du marché automobile réside dans son expertise technologique. Contrairement aux constructeurs traditionnels qui doivent s’adapter à la révolution numérique, Xiaomi est née dans cet environnement et maîtrise parfaitement l’intégration des technologies de pointe. La marque peut ainsi proposer des véhicules conçus d’emblée comme des plateformes technologiques mobiles, parfaitement intégrés dans son écosystème d’objets connectés.

Les Xiaomi SU7 et SU7 Ultra bénéficient de cette approche avec des systèmes d’info-divertissement avancés, une connectivité optimale et des fonctionnalités d’aide à la conduite de dernière génération. La marque a également mis l’accent sur l’autonomie, autre point crucial pour les véhicules électriques, avec une architecture 800V permettant des recharges ultrarapides. Cette combinaison entre performances sportives, technologies de pointe et tarification agressive constitue la signature de Xiaomi dans l’automobile, une formule qui pourrait séduire de nombreux acheteurs européens à la recherche d’alternatives aux constructeurs établis. L’arrivée de ces modèles en France d’ici 2027 représenterait une nouvelle étape dans la démocratisation des véhicules électriques haute performance, jusqu’ici réservés à une clientèle très fortunée. Reste à voir comment la marque adaptera son offre aux spécificités du marché européen, notamment en termes de réseau de distribution et de service après-vente, deux aspects cruciaux pour réussir son implantation à long terme.