Vous ne croirez pas le prix qu’a atteint la « voiture Ferrari la plus moche de tous les temps » !

Ce que vous devez retenir Elle repose en fait sur la base de la Ferrari 458 Italia de 2011, servant dans la phase de développement de la fameuse LaFerrari lancée en 2013.

Par exemple, on retrouve une étiquette de haute tension masquant le célèbre logo du cheval cabré sur le volant, ainsi que des boutons supplémentaires sur le tableau de bord, témoins de son caractère unique.

À la fin de sa mission d’essai, Ferrari a fait le choix de remettre cette voiture à un client privilégié comme pièce de collection, sans possibilité d’utilisation sur la voie publique.

Il existe des voitures qui, par leur histoire, éveillent une curiosité particulière chez les passionnées d’automobile. La Ferrari F150 Muletto M4 en fait partie. Bien que son apparence puisse laisser à désirer, ce prototype a atteint des sommets en termes de valorisation sur le marché des enchères.

Un prototype unique mais jamais commercialisé

Dénommée « F150 Muletto M4 » dans les coulisses de l’emblématique usine de Maranello, cette voiture n’a jamais vu le jour en tant que modèle de production. Elle repose en fait sur la base de la Ferrari 458 Italia de 2011, servant dans la phase de développement de la fameuse LaFerrari lancée en 2013. Ce type de prototype, bien que fouillé techniquement, ne sera jamais accessible au grand public. (Imaginez-vous derrière le volant d’un prototype qui n’est pas fait pour la route !)

Des caractéristiques très techniques

La F150 Muletto M4 se distingue par des modifications notables de son apparence, incluant des vis apparentes, des sorties d’échappement proéminentes, et des freins avant et arrière adaptés à ses performances. La principale mission de ce prototype était avant tout la test et l’évolution du moteur hybride V12 qui propulserait la LaFerrari. Cette motorisation, dans sa version finale, développait pas moins de 963 chevaux.

Un intérieur conservateur mais modifié

À l’intérieur, l’architecture de la 458 Italia est en grande partie conservée, même si quelques détails la différencient. Par exemple, on retrouve une étiquette de haute tension masquant le célèbre logo du cheval cabré sur le volant, ainsi que des boutons supplémentaires sur le tableau de bord, témoins de son caractère unique. Une batterie, installée de manière rudimentaire aux pieds du passager, rappelle aussi son essence d’expérimentation.

Un usage exclusif par des pilotes d’essai

Ce prototype a été conduit exclusivement par les pilotes d’essai de Ferrari, que ce soit sur des routes publiques ou sur le célèbre circuit de Fiorano. À la fin de sa mission d’essai, Ferrari a fait le choix de remettre cette voiture à un client privilégié comme pièce de collection, sans possibilité d’utilisation sur la voie publique. (D’ailleurs, qui aurait la chance d’ajouter une telle rareté à sa collection ?)

Une vente aux enchères record

Quatorze ans plus tard, la F150 Muletto M4 est à nouveau sous les projecteurs, mise aux enchères par RM Sotheby’s lors de la Monterey Car Week en Californie. La vente a affiché un prix final dépassant les 1 215 000 dollars, soit environ 1 038 560 euros au taux de change actuel. Cela témoigne de l’attrait constant et de la valeur d’un prototype aussi exceptionnel.

Un témoignage d’innovation automobile

En fin de compte, la Ferrari F150 Muletto M4 n’est pas seulement une voiture. C’est un passage dans l’héritage et l’innovation de la marque italienne, un document vivant des avancées techniques qui ont défini son époque. Son prix élevé, n’est pas simplement le reflet d’un numéro, mais le symbole d’une passion intense pour l’automobile.

Pensiez-vous que ce modèle trouverait preneur sur le marché aujourd’hui ? Que diriez-vous d’une telle aventure automobile, où l’alliance entre l’art et la technologie s’exprime si puissamment ? Après tout, faire partie de cette histoire est un privilège réservé à quelques-uns seulement.