Votre voiture électrique vous déçoit ? Horse (Geely-Renault) propose une transformation en hybride révolutionnaire

L’alliance entre le fabricant chinois Geely et le groupe français Renault a donné naissance à une solution innovante pour les propriétaires insatisfaits de leur véhicule électrique. La coentreprise Horse vient de dévoiler un système de propulsion hybride conçu pour être installé dans les voitures électriques existantes. Cette avancée technique offre une alternative aux automobilistes déçus, tout en proposant une option d’extension d’autonomie pragmatique.

Une solution hybride ingénieuse pour les repentis de l’électrique

Le concept développé par Horse Powertrain est d’une simplicité remarquable : un module combinant moteur thermique et électrique, prêt à être intégré dans l’espace moteur d’un véhicule électrifié. Cette approche novatrice répond à une demande grandissante du marché automobile européen, où l’adoption massive des voitures électriques fait face à des défis pratiques.

L’avantage de cette solution ne se limite pas aux consommateurs. Les constructeurs automobiles pourraient transformer certains de leurs modèles électriques en véhicules hybrides sans engager de lourds investissements dans la reconception complète de leurs voitures ou dans la création de nouvelles lignes de production. (Une aubaine en ces temps d’incertitude sur le marché automobile !)

Un système polyvalent : motorisation hybride ou prolongateur d’autonomie

Le dispositif conçu par Horse fait preuve d’une grande flexibilité en matière de carburant. Il peut fonctionner avec de l’essence classique, du méthanol pur, un mélange éthanol-essence E85 ou même des carburants synthétiques. Cette polyvalence énergétique s’accompagne d’une double fonctionnalité technique :

D’une part, ce système peut transformer une voiture électrique en un hybride parallèle traditionnel, où le moteur thermique contribue directement à la propulsion des roues. D’autre part, il peut servir d’extenseur d’autonomie, générant de l’électricité pour alimenter le moteur de traction.

Le montage de ce dispositif a été pensé pour être rapide et efficace. L’ensemble se fixe directement sur le sous-châssis du véhicule, permettant une conversion rapide. Bien que Horse ait initialement conçu ce système pour remplacer un moteur avant, il est aussi adaptable aux modèles à combustion interne.

Une réponse aux hésitations du marché électrique

Cette innovation arrive à point nommé, alors que plusieurs constructeurs automobiles ralentissent leur transition vers des gammes entièrement électriques. Fiat, par exemple, qui figurait parmi les premiers à annoncer une électrification complète, fait maintenant marche arrière.

La Fiat 500e sera ainsi proposée avec un système de propulsion hybride, remplaçant l’ancien modèle essence. Cette décision reflète la réalité du marché : la progression des ventes de voitures électriques reste plus lente que prévu en Europe, et les marques ne souhaitent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

Cette prudence est aussi motivée par des considérations économiques très concrètes pour les consommateurs. Beaucoup d’automobilistes achètent des véhicules électriques pour circuler dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) qui se multiplient dans les grandes villes françaises, mais découvrent avec surprise que les assurances sont en moyenne 17% plus chères pour ces modèles.

Une vision pragmatique de la transition énergétique

Matias Giannini, directeur exécutif de Horse Powertrain, résume la situation : « Pendant plus de dix ans, il semblait que les véhicules électriques à batterie étaient la seule voie vers une mobilité neutre en carbone, et les constructeurs ont planifié leurs stratégies en conséquence. Nous évoluons maintenant vers un monde technologiquement neutre, avec différents marchés et applications. »

Cette vision traduit un changement de paradigme dans l’industrie automobile. Après l’euphorie initiale autour du tout-électrique, une approche plus nuancée et progressive semble s’imposer. La solution de Horse s’inscrit parfaitement dans cette tendance, offrant une flexibilité bienvenue aux consommateurs comme aux constructeurs.

Vous hésitez encore entre électrique et thermique pour votre prochain achat ? Cette innovation pourrait bien rebattre les cartes et vous offrir le meilleur des deux mondes. Une chose est sûre : le marché automobile français va suivre avec attention le développement de cette technologie qui pourrait transformer notre rapport à la mobilité électrique.