Volvo révolutionne ses modèles XC40 et XC60 avec une connectivité accrue et une électrification renforcée

Volvo, une marque associée à l’innovation et à la durabilité, continue de surprendre le marché automobile avec des mises à jour significatives de ses modèles phares, le XC40 et le XC60. Ces évolutions témoignent de l’engagement de Volvo envers la technologie avancée et l’électrification.

volvo : un leader en matière de connectivité automobile



La technologie au cœur des véhicules modernes Depuis plusieurs années, Volvo s’efforce d’intégrer les dernières technologies de connectivité dans ses voitures, répondant ainsi à une demande croissante des consommateurs. Grâce à un partenariat stratégique avec Google, la marque suédoise assure que ses systèmes sont toujours à jour. Cette collaboration permet d’offrir aux utilisateurs une expérience enrichie par des fonctionnalités comme Google Maps et l’assistant vocal.Des mises à jour sans fil pour une expérience utilisateur optimale Les propriétaires du nouveau XC40 peuvent désormais profiter d’une intégration complète des services Google. Cette caractéristique permet d’utiliser des commandes vocales pour diverses fonctions, telles que la régulation de la température ou la navigation vers un point d’intérêt spécifique. L’innovation réside également dans les mises à jour OTA (Over The Air), garantissant que les systèmes restent toujours modernes sans nécessiter de visites en concession.

le xc40 2025 : performance et style revisités



Deux motorisations pour répondre aux besoins variés Le modèle XC40 2025 propose deux options motorisées : le B3 MHEV avec 163 chevaux et le B4 MHEV doté de 197 chevaux. Ces deux versions bénéficient d’une hybridation légère et arborent l’étiquette Eco. Le B3 représente environ 90 % des ventes totales grâce à son efficacité énergétique remarquable.L’édition spéciale Black Edition : élégance assurée Pour ceux qui recherchent une touche d’exclusivité, le XC40 se décline désormais en version Black Edition. Cette variante se distingue par sa carrosserie sombre, ses jantes spécifiques et son intérieur sport. Elle incarne parfaitement l’esprit dynamique et sophistiqué que Volvo souhaite insuffler à sa gamme.

le xc60 2025 : encore plus séduisant



Nouveautés techniques pour le SUV emblématique Le Volvo XC60, modèle phare sur le plan mondial, subit également des modifications notables pour 2025. Face aux défis posés par l’arrêt des moteurs diesel en Espagne depuis avril 2024, Volvo a introduit un moteur hybride léger B5 MHEV avec 250 chevaux. Ce moteur offre non seulement puissance mais aussi confort lors de longs trajets.Black Edition : un choix sportif pour les amateurs d’exclusivité Comme le modèle plus compact XC40, le XC60 est disponible en version Black Edition, offrant une option sportive aux conducteurs souhaitant se démarquer dans leur véhicule tout-terrain préféré. Avec huit couleurs disponibles et différentes tailles de jantes allant jusqu’à 21 pouces, ce modèle rivalise directement avec les autres SUV haut de gamme tels que l’Audi Q5.

prix compétitifs pour séduire davantage de clients



Des offres financières attractives pour stimuler les ventes Les prix annoncés pour ces nouveaux modèles sont particulièrement attractifs grâce aux offres commerciales agressives proposées par Volvo. 