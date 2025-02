Volvo ES90 : la révolution électrique suédoise à l’assaut du haut de gamme

Ce que vous devez retenir Concrètement, Safe Space peut détecter un piéton surgissant entre deux voitures à plus de 100 mètres ou un obstacle sur la chaussée bien avant qu’il ne soit visible par le conducteur.

Avec son tout nouveau modèle ES90, Volvo s’apprête à frapper un grand coup dans le segment des berlines électriques premium. Doté d’une plateforme technologique d’avant-garde baptisée Superset, ce vaisseau amiral promet de redéfinir les standards en matière de performances, de sécurité et de connectivité. Décryptage d’une offensive technologique qui pourrait bien rebattre les cartes du marché.

Une plateforme électrique de pointe pour des performances inédites

Au cœur du Volvo ES90 se niche la plateforme électrique SPA2, véritable concentré de technologies. Cette architecture de nouvelle génération offre une flexibilité sans précédent, permettant d’accueillir des batteries de grande capacité et des motorisations électriques ultra-performantes.

Le pack batterie, d’une capacité estimée à plus de 100 kWh, promet une autonomie record dépassant les 600 km en cycle WLTP. La chimie des cellules, optimisée pour offrir un excellent compromis entre densité énergétique et durabilité, permettrait plus de 1500 cycles de charge sans dégradation notable des performances.

Côté motorisation, Volvo n’a pas lésiné sur les moyens. La configuration la plus musclée devrait embarquer pas moins de trois moteurs électriques : un sur l’essieu avant et deux à l’arrière. La puissance cumulée atteindrait les 500 kW, soit l’équivalent de 680 ch. Le couple maximal, disponible instantanément, s’élèverait à plus de 900 Nm. De quoi propulser cette berline de 5 mètres de long de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes.

Pour exploiter pleinement cette cavalerie, les ingénieurs ont mis au point un système de vectorisation du couple ultra-sophistiqué. Capable de répartir la puissance roue par roue en quelques millisecondes, il optimise la motricité et l’agilité du véhicule en toutes circonstances.

Une intelligence artificielle au service de la sécurité

Fidèle à son ADN, Volvo place la sécurité au cœur des préoccupations avec l’ES90. Le constructeur suédois franchit un nouveau cap en intégrant une intelligence artificielle dédiée, baptisée Safe Space.

Cette IA s’appuie sur une pléthore de capteurs disséminés sur l’ensemble du véhicule : caméras haute résolution, radars à longue portée, capteurs ultrasoniques et surtout un LiDAR nouvelle génération. Ce dernier, monté sur le toit, offre une vision à 360° sur plus de 250 mètres, y compris de nuit ou par mauvais temps.

L’ensemble de ces données est traité en temps réel par le cerveau électronique de l’ES90 : le système NVIDIA DRIVE AGX Orin. Cette puce surpuissante, capable d’effectuer plus de 500 billions d’opérations par seconde, analyse en permanence l’environnement du véhicule pour anticiper les dangers potentiels.

Concrètement, Safe Space peut détecter un piéton surgissant entre deux voitures à plus de 100 mètres ou un obstacle sur la chaussée bien avant qu’il ne soit visible par le conducteur. En cas de danger imminent, le système peut prendre le contrôle du véhicule pour éviter la collision ou en atténuer les conséquences.

« Avec l’ES90, nous franchissons une nouvelle étape dans notre quête de la voiture parfaitement sûre », affirme le responsable R&D de Volvo. « Notre objectif est simple : zéro accident, zéro blessé dans une Volvo. »

Une connectivité sans faille pour une expérience utilisateur optimale

L’ES90 se distingue également par son niveau de connectivité hors norme. Le véhicule embarque pas moins de 5 processeurs dédiés, dont un spécifiquement pour le système d’infodivertissement.

L’interface utilisateur, entièrement repensée, s’articule autour d’un écran central OLED de 15 pouces à la définition 4K. Fluide et réactif, il permet d’accéder à l’ensemble des fonctions du véhicule en quelques gestes intuitifs. Un second écran de 12,3 pouces fait office de combiné d’instrumentation, tandis qu’un affichage tête haute projette les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur.

La navigation par satellite nouvelle génération intègre la réalité augmentée. Les indications de direction se superposent ainsi à l’image réelle captée par les caméras frontales, facilitant grandement l’orientation du conducteur.

L’assistant vocal, basé sur l’IA conversationnelle GPT-4, comprend le langage naturel et peut exécuter des commandes complexes. Il est par exemple possible de lui demander de planifier un itinéraire en tenant compte des bornes de recharge disponibles et des préférences de l’utilisateur.

Une plateforme évolutive pour des mises à jour continues

L’un des atouts majeurs de l’ES90 réside dans sa capacité à évoluer au fil du temps grâce aux mises à jour over-the-air. La plateforme Superset a été conçue dès le départ pour permettre l’ajout de nouvelles fonctionnalités tout au long de la vie du véhicule.

Ces mises à jour concernent aussi bien les systèmes de sécurité que les performances ou le confort. Volvo prévoit par exemple d’améliorer progressivement les algorithmes de conduite autonome, pour atteindre à terme le niveau 4 sur certains tronçons d’autoroute.

Le constructeur envisage également de proposer des options activables à la demande. Un propriétaire pourrait ainsi débloquer temporairement une puissance supplémentaire pour un long trajet ou activer le chauffage des sièges arrière pour l’hiver.

Une production responsable pour un impact environnemental maîtrisé

Conscient des enjeux environnementaux, Volvo a mis l’accent sur la durabilité dans la conception de l’ES90. Le véhicule intègre ainsi une proportion importante de matériaux recyclés ou biosourcés, notamment dans l’habitacle.

La production sera assurée dans l’usine ultra-moderne de Torslanda, en Suède. Ce site, alimenté à 100% par des énergies renouvelables, vise la neutralité carbone d’ici 2025. Volvo s’engage par ailleurs à assurer la traçabilité complète des matériaux utilisés, en particulier pour les métaux rares entrant dans la composition des batteries.

Un lancement imminent pour bousculer la concurrence

Le Volvo ES90 sera officiellement dévoilé le 5 mars prochain lors d’un événement digital retransmis en direct depuis Göteborg. Les premières livraisons sont prévues pour le dernier trimestre 2023 en Europe, avec un lancement échelonné sur les autres marchés en 2024.

Bien que les tarifs n’aient pas encore été communiqués, on s’attend à ce que l’ES90 se positionne dans la fourchette haute du segment, aux alentours de 100 000 € pour la version d’entrée de gamme. Un prix justifié par le niveau d’équipement et les technologies embarquées, qui placent ce modèle en concurrence directe avec les Tesla Model S, Mercedes EQS ou encore Audi e-tron GT.

Avec l’ES90, Volvo affirme clairement ses ambitions sur le marché des berlines électriques haut de gamme. Ce modèle, vitrine technologique de la marque, devrait contribuer à renforcer l’image premium du constructeur suédois tout en accélérant sa transition vers une gamme 100% électrique d’ici 2030.