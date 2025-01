Volvo déploie des innovations technologiques majeures sur toute sa gamme

Ce que vous devez retenir Cette interface, déjà présente sur les EX30, EX90 et le nouveau XC90, représente une évolution majeure dans l’interaction entre le conducteur et son véhicule.

La marque suédoise s’apprête à révolutionner l’expérience utilisateur de ses véhicules avec un ensemble d’innovations technologiques qui toucheront l’ensemble de sa gamme. Ces améliorations significatives concernent principalement l’interface utilisateur et la recharge électrique.

Une nouvelle interface utilisateur plus intuitive

La nouvelle expérience utilisateur Volvo Car UX va être déployée sur l’ensemble des modèles XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 et V90 Cross Country. Cette interface, déjà présente sur les EX30, EX90 et le nouveau XC90, représente une évolution majeure dans l’interaction entre le conducteur et son véhicule.

L’écran principal propose désormais une organisation personnalisée des applications les plus utilisées (navigation, multimédia, téléphonie), permettant un accès plus rapide et plus intuitif aux fonctionnalités essentielles. (Un peu comme votre smartphone, mais adapté à l’univers automobile!)

Une puissance démultipliée grâce à Snapdragon

L’intégration de la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies constitue une avancée technique remarquable. Les performances sont spectaculaires : la vitesse globale du système est multipliée par deux, tandis que les transitions graphiques sont dix fois plus rapides. Cette amélioration notable de la réactivité contribue directement à la sécurité en réduisant les distractions au volant.

La recharge simplifiée avec Plug & Charge

La seconde innovation majeure concerne la recharge électrique avec le système . Disponible en France dès cette année sur les modèles EX30, EX40 et EC40, cette technologie simplifie radicalement le processus de recharge. Fini les manipulations complexes avec les cartes de paiement ou les applications!

Le système s’active automatiquement lorsque vous branchez votre Volvo sur une borne compatible. La voiture s’occupe de tout : identification, paiement, suivi de charge. (C’est un peu comme si votre voiture avait sa propre carte bancaire intégrée). La localisation des bornes compatibles se fait simplement via Google Maps sur l’écran central ou via l’application Volvo Cars.

Une mise à jour massive à venir

Ces améliorations seront déployées progressivement au cours de l’année 2025. Environ 2,5 millions de clients Volvo dans le monde, possédant des véhicules produits depuis 2020, recevront ces mises à jour à distance (over-the-air). Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Volvo d’améliorer continuellement l’expérience de ses clients, même après l’achat de leur véhicule.

Ces innovations technologiques marquent une étape importante dans l’évolution de la marque suédoise. Elles reflètent sa capacité à combiner innovation technique et simplicité d’usage, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de sécurité et de qualité.