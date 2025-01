Vols de roues en série : une nouvelle vague inquiétante touche les concessions automobiles

Ce que vous devez retenir Un cas emblématique s’est produit récemment dans une concession Mercedes près de Paris, où plusieurs dizaines de véhicules neufs ont été retrouvés sur des parpaings, délestés de leurs précieuses roues en alliage.

Les modèles les plus recherchés sont ceux équipant les SUV de luxe et les berlines haut de gamme, particulièrement difficiles à remplacer en raison de leurs spécificités techniques.

Les enquêteurs notent une professionnalisation croissante des équipes de voleurs, capables de démonter un train complet de roues en moins de 10 minutes.

Une nouvelle tendance criminelle frappe le monde automobile et suscite l’inquiétude des propriétaires comme des professionnels. Des bandes organisées ciblent désormais systématiquement les roues des véhicules, avec une prédilection marquée pour les modèles haut de gamme.

Le phénomène prend une ampleur particulièrement préoccupante en France et en Europe. Un cas emblématique s’est produit récemment dans une concession Mercedes près de Paris, où plusieurs dizaines de véhicules neufs ont été retrouvés sur des parpaings, délestés de leurs précieuses roues en alliage. Les malfaiteurs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, notamment des crics hydrauliques silencieux, pour opérer rapidement et discrètement.

Un marché noir florissant

Les roues volées alimentent un marché parallèle très lucratif. Un jeu de quatre roues premium peut atteindre des valeurs comprises entre 2000 et 4000 euros sur le marché noir. Les modèles les plus recherchés sont ceux équipant les SUV de luxe et les berlines haut de gamme, particulièrement difficiles à remplacer en raison de leurs spécificités techniques.

Les constructeurs réagissent face à cette menace

Face à cette recrudescence, les constructeurs automobiles développent des solutions innovantes. Ford a notamment breveté un système anti-vol révolutionnaire intégrant des capteurs dans les roues. Ce dispositif intelligent détecte toute tentative suspecte et déclenche instantanément plusieurs actions : alarme sonore, éclairage automatique, activation des caméras embarquées et notification immédiate sur le smartphone du propriétaire.

Conseils pratiques pour se protéger

En attendant la généralisation de ces technologies, quelques précautions simples peuvent limiter les risques. L’installation d’écrous antivol de qualité constitue une première barrière efficace. Le stationnement dans des zones bien éclairées ou surveillées reste également recommandé. (Un petit conseil personnel : privilégiez si possible les parkings souterrains sécurisés, même si cela implique un surcoût.)

Le phénomène touche particulièrement les zones urbaines, où les voleurs peuvent rapidement disparaître dans la circulation. Les assurances constatent une hausse significative des déclarations liées à ce type de vol, avec des préjudices moyens estimés à 3500 euros par véhicule.

Impact sur le marché de l’occasion

Cette situation affecte également le marché des véhicules d’occasion. Les acheteurs deviennent plus méfiants face aux roues proposées à des prix attractifs sur les sites de petites annonces. Une vigilance accrue s’impose lors de l’achat de roues d’occasion : exigez toujours une facture détaillée et vérifiez la cohérence entre le vendeur et le produit.

Les forces de l’ordre intensifient leurs actions contre ces réseaux organisés. Des opérations coordonnées au niveau européen ont permis le démantèlement de plusieurs filières importantes, mais le phénomène persiste. Les enquêteurs notent une professionnalisation croissante des équipes de voleurs, capables de démonter un train complet de roues en moins de 10 minutes.

Les constructeurs automobiles réfléchissent à intégrer des systèmes de traçabilité dans leurs roues, similaires aux marquages utilisés pour les pièces de carrosserie. Une piste prometteuse pour l’avenir, même si sa mise en œuvre demandera du temps et des investissements conséquents.