Volkswagen prépare-t-elle une petite sœur électrique à l’ID. Buzz ?

La Volkswagen ID. Buzz pourrait bientôt accueillir une nouvelle venue dans la famille. Selon plusieurs sources du secteur automobile, le constructeur allemand étudierait sérieusement le développement d’une version compacte de sa fameuse fourgonnette électrique. L’objectif ? Remplacer le vieillissant Touran par un monospace 100% électrique.

L’ID. Buzz actuelle : succès mitigé malgré son charme rétro

Force est de constater que l’ID. Buzz n’a pas encore conquis les routes européennes comme Volkswagen l’espérait. Cette réinterprétation moderne du mythique Combi reste relativement rare sur nos routes. La faute à un développement qui a traîné en longueur et surtout à un tarif qui fait mal au portefeuille : comptez au minimum 57 995 euros pour la version d’entrée de gamme.

Pourtant, cette fourgonnette électrique ne manque pas d’atouts. Disponible en configuration 5 ou 7 places, elle propose deux motorisations distinctes. La première embarque un moteur de 210 kW (286 chevaux) associé soit à une batterie de 79 kWh pour 455 kilomètres d’autonomie, soit à un pack de 86 kWh qui étend le rayon d’action jusqu’à 469 kilomètres. Les capacités de recharge rapide atteignent respectivement 185 kW et 200 kW.

Au sommet de la gamme trône l’ID. Buzz GTX, une version musclée à transmission intégrale qui développe 340 chevaux grâce à ses deux moteurs électriques. Son prix ? Un vertigineux 81 350 euros qui la réserve à une clientèle aisée.

Un nouveau monospace compact dans les cartons ?

Cette possible déclinaison compacte de l’ID. Buzz répondrait à une logique commerciale évidente. En proposant un véhicule plus petit, Volkswagen pourrait non seulement réduire les coûts de production, mais aussi améliorer l’autonomie grâce à un poids allégé. Un argument de poids face à la concurrence électrique qui se densifie.

Les ingénieurs de Wolfsburg auraient même ressorti de leurs tiroirs d’anciens prototypes, notamment le Budd-e de 2016. Ces concepts-cars font l’objet d’une analyse approfondie pour déterminer leur potentiel de production actuel. Une démarche qui témoigne de la volonté du constructeur de ne pas laisser le segment des monospaces familiaux aux seuls SUV.

Les caractéristiques d’un futur « mini Buzz »

Ce monospace électrique compact serait positionné comme une alternative pratique aux SUV familiaux. Imaginez une voiture près de 20 centimètres plus courte que l’ID. Buzz actuelle et d’environ 30 centimètres moins haute. Un gabarit qui permettrait de conserver les célèbres portes coulissantes arrière tout en facilitant les manœuvres urbaines.

Cette approche pragmatique s’inscrit dans la tradition Volkswagen du véhicule familial fonctionnel. Pas de fioritures inutiles, mais une habitabilité optimisée et une utilisation quotidienne simplifiée.

Quelle architecture technique pour ce projet ?

Si ce projet voit le jour, deux options s’offrent à Volkswagen. La première consisterait à exploiter la plateforme MEB+ qui équipe déjà la majorité des modèles ID. Une solution éprouvée qui garantirait une mise sur le marché rapide.

Mais le constructeur pourrait aussi miser sur sa nouvelle architecture SSP, encore en développement. Cette plateforme de nouvelle génération bénéficierait du partenariat noué avec Rivian, le spécialiste américain des véhicules électriques. Un accord qui vise à développer des systèmes embarqués plus performants pour la future gamme Volkswagen.

Ce rapprochement avec Rivian s’explique en partie par les difficultés rencontrées par la division logicielle Cariad, qui a pris du retard dans le développement de la plateforme SSP.

Un pari sur l’avenir du monospace électrique

Ce potentiel nouveau modèle témoigne d’une vision à contre-courant. Alors que le marché privilégie massivement les SUV, Volkswagen semble convaincue qu’il reste de la place pour un monospace familial électrique, aussi bien en Europe qu’en Chine.

Une stratégie audacieuse qui pourrait porter ses fruits si ce futur véhicule corrige les défauts de son aînée : un prix plus accessible et une polyvalence accrue pour séduire les familles en quête d’électromobilité pratique. Reste à savoir si ce projet dépassera le stade des études internes pour devenir réalité dans les prochaines années.