Volkswagen prend une longueur d’avance avec ses batteries à l’état solide

Le géant allemand Volkswagen vient de faire un pas de géant dans la course aux technologies de batteries pour véhicules électriques. Sa filiale PowerCo s’est associée avec QuantumScape pour développer des batteries à l’état solide, une avancée qui pourrait révolutionner le marché de la mobilité électrique.

Le monde des voitures électriques s’élargit et compte désormais de nombreux acteurs, mais Tesla reste la référence à dépasser. Pionnier et leader du secteur, le constructeur américain pourrait voir sa position menacée par cette nouvelle alliance stratégique.

Pourquoi les batteries à l’état solide représentent une révolution

La transition des batteries classiques vers celles à l’état solide est considérée comme un bond en avant majeur pour l’industrie des véhicules zéro émission. Mais qu’est-ce qui les rend si prometteuses?

La différence principale réside dans l’électrolyte – le matériau permettant aux ions de se déplacer entre l’anode et la cathode. Dans les batteries lithium-ion traditionnelles, cet électrolyte est un liquide inflammable. Dans les batteries à l’état solide, comme leur nom l’indique, c’est un matériau solide.

Cette caractéristique a plusieurs avantages :

Sécurité accrue : le risque de fuites et d’incendies lié aux électrolytes liquides est éliminé.

Densité énergétique supérieure : chaque batterie peut stocker plus d’électricité, ce qui se traduit par une autonomie plus grande.

(J’ai toujours pensé que le poids des batteries était le talon d’Achille des véhicules électriques actuels. Ces nouvelles technologies pourraient vraiment changer la donne.)

Ces innovations entraînent trois améliorations majeures :

1. Recharges ultra-rapides : la structure de ces batteries permet des charges plus rapides, réduisant le temps d’attente à la borne.

2. Durabilité améliorée : elles se dégradent moins que les batteries avec électrolyte liquide, offrant une durée de vie plus longue tout en maintenant mieux leur capacité.

3. Poids réduit : stockant plus d’énergie, ces batteries peuvent être plus petites et légères. Cela résout un problème majeur des voitures électriques qui, en cas d’accident, deviennent dangereuses pour les véhicules non électriques à cause de leur masse.

Le partenariat Volkswagen-QuantumScape en détail

C’est en juillet 2023 que l’accord entre PowerCo, la filiale batteries du groupe Volkswagen, et QuantumScape a été annoncé. L’objectif? Industrialiser la technologie de batteries lithium-métal à l’état solide nouvelle génération.

Dans le cadre de cet accord, QuantumScape a octroyé à PowerCo la licence pour produire en série des cellules de batterie basées sur sa plateforme technologique.

Ce contrat permet à PowerCo de fabriquer jusqu’à 40 gigawattheures (GWh) par an avec cette technologie, avec la possibilité d’augmenter cette capacité jusqu’à 80 GWh annuels. Pour vous donner une idée concrète, cette quantité permettrait d’équiper environ un million de voitures chaque année.

Les réactions des dirigeants

Frank Blome, PDG de PowerCo, a déclaré : « Avec cette collaboration, nous visons à offrir à nos clients les batteries les plus durables et innovantes. Nous collaborons et testons des prototypes de cellules QuantumScape depuis des années et sommes impatients d’amener cette technologie du futur à la production en série. »

Thomas Schmall, membre du comité exécutif chargé de la technologie chez Volkswagen, a ajouté : « Les voitures électriques représentent l’avenir de la mobilité, et cet accord avec QuantumScape garantira que la flotte mondiale du groupe Volkswagen ait accès à cette technologie de batterie innovante dans les années à venir. »

(Vous vous demandez quand voir ces batteries sur nos routes? Moi aussi! Malheureusement, aucune date précise n’a encore été communiquée.)

Le Dr. Siva Sivaram, PDG et président de QuantumScape, a souligné : « Cet accord marque une étape clé dans notre stratégie d’expansion mondiale à long terme pour amener sur le marché la technologie de batteries lithium-métal à l’état solide de QuantumScape. »

Un avenir électrique qui se dessine

Avec les promesses des batteries à l’état solide – autonomie accrue, recharge rapide, sécurité renforcée et poids réduit – Volkswagen pourrait faire un bond significatif dans le marché des véhicules électriques.

Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait redéfinir nos attentes vis-à-vis des voitures électriques. Imaginez des véhicules avec 800 km d’autonomie, se rechargeant en moins de 15 minutes, plus légers et plus sûrs que les modèles actuels.

À l’heure où la France et l’Europe accélèrent leur transition vers la mobilité électrique, ces innovations arrivent à point nommé. Reste à voir si Volkswagen réussira à transformer cette avancée technologique en succès commercial face à une concurrence qui ne reste pas inactive.

Et vous, seriez-vous prêt à passer à l’électrique avec ces nouvelles batteries? La révolution des batteries à l’état solide pourrait bien être l’élément déclencheur pour les plus réticents.